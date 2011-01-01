思科Jasper携手亚太电信助力中国台湾企业提供物联网服务

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ZD至顶网网络频道 02月06日 综合消息：在思科与亚太电信的共同努力下，现在中国台湾企业可加速部署物联网业务，为客户提供全新的互联体验。亚太电信近日宣布推出思科Jasper物联网连接管理平台Control Center，帮助企业利用物联网推出全新互联服务，以满足客户不断变化的需求与期望。
亚太电信新业务发展处总监李宜真表示：“有效的连接管理对于物联网的成功至关重要，所以我们选择与业界领先的物联网平台提供商进行合作。通过携手思科Jasper，我们能够支持客户轻松商用全新的物联网业务，大幅缩短上市时间。”
思科Jasper Control Center是一个自动化连接管理平台，能够支持企业随时随地部署和管理物联网服务，并借此盈利。借助Control Center，企业可以确保其互联服务以最低成本安全可靠地运行。当前全球已有7000多家企业选择使用Control Center以帮助他们：
思科Jasper中国及亚太区董事总经理陆泓表示：“通过携手亚太电信，我们能够支持任何行业的任意公司利用物联网进行业务转型，通过全新的互联服务与创新的业务模式加速企业成功转型。要想在物联网领域取得丰硕成果，强大的连接管理能力必不可少，现在台湾企业均可利用亚太电信和思科Jasper 的Control Center，充分把握物联网盈利商机。”
亚太电信致力于支持各个行业的公司推出物联网服务，并注意到以下行业有着最急迫的物联网需求：
依托思科Jasper当前与中国联通的合作关系，中国大陆企业可轻松借助亚太电信的Control Center，快速向台湾地区推出其物联网服务。相应地，台湾地区企业亦可利用思科Jasper在中国联通的Control Center，快速向中国大陆推出其物联网服务。此外，思科Jasper与全球33家电信运营商集团保持着合作关系，这些电信运营商集团在全球拥有超过120个电信运营商网络。这意味着当任何企业计划将物联网服务扩展到更多国家和地区时，他们能快速达成所愿。
综合评分：8.275 分
云能力：8.9 分
营业额：432亿美元[2011]
云服务：思科统一计算系统(UCS)
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