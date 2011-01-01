思科Jasper携手亚太电信助力中国台湾企业提供物联网服务

在思科与亚太电信的共同努力下，现在中国台湾企业可加速部署物联网业务，为客户提供全新的互联体验。亚太电信近日宣布推出思科Jasper物联网连接管理平台Control Center，帮助企业利用物联网推出全新互联服务，以满足客户不断变化的需求与期望。

ZD至顶网网络频道 02月06日 综合消息：在思科与亚太电信的共同努力下，现在中国台湾企业可加速部署物联网业务，为客户提供全新的互联体验。亚太电信近日宣布推出思科Jasper物联网连接管理平台Control Center，帮助企业利用物联网推出全新互联服务，以满足客户不断变化的需求与期望。

亚太电信新业务发展处总监李宜真表示：“有效的连接管理对于物联网的成功至关重要，所以我们选择与业界领先的物联网平台提供商进行合作。通过携手思科Jasper，我们能够支持客户轻松商用全新的物联网业务，大幅缩短上市时间。”

思科Jasper Control Center是一个自动化连接管理平台，能够支持企业随时随地部署和管理物联网服务，并借此盈利。借助Control Center，企业可以确保其互联服务以最低成本安全可靠地运行。当前全球已有7000多家企业选择使用Control Center以帮助他们：

快速扩展和创造新的收入来源，提高盈利能力

简化运营复杂度，避免不可预测的支出

提供卓越的客户体验

思科Jasper中国及亚太区董事总经理陆泓表示：“通过携手亚太电信，我们能够支持任何行业的任意公司利用物联网进行业务转型，通过全新的互联服务与创新的业务模式加速企业成功转型。要想在物联网领域取得丰硕成果，强大的连接管理能力必不可少，现在台湾企业均可利用亚太电信和思科Jasper 的Control Center，充分把握物联网盈利商机。”

亚太电信致力于支持各个行业的公司推出物联网服务，并注意到以下行业有着最急迫的物联网需求：

交通与物流 – 交通与物流公司正在利用物联网来获得7x24全天候可见性、自动化控制和远程诊断能力，以提高生产力和盈利能力。

– 交通与物流公司正在利用物联网来获得7x24全天候可见性、自动化控制和远程诊断能力，以提高生产力和盈利能力。 零售 – 零售商正在利用物联网提供新服务，增强其客户的体验，同时更快抢占新市场。

– 零售商正在利用物联网提供新服务，增强其客户的体验，同时更快抢占新市场。 互联汽车 – 汽车制造商正在使用物联网提供全新服务以创收，即在车辆使用期间增强驾驶员的体验。

– 汽车制造商正在使用物联网提供全新服务以创收，即在车辆使用期间增强驾驶员的体验。 建筑安全与自动化 – 安全与自动化提供商正在使用物联网加快安装速度并提高服务可靠性，同时实现自动化监控以加快响应速度，并通过远程诊断降低昂贵的差旅成本。

– 安全与自动化提供商正在使用物联网加快安装速度并提高服务可靠性，同时实现自动化监控以加快响应速度，并通过远程诊断降低昂贵的差旅成本。 智慧城市– 城市正在利用物联网打造智能交通系统（ITS）、互联停车解决方案和智能公共设施等服务，旨在使城市生活更加安全便捷。

依托思科Jasper当前与中国联通的合作关系，中国大陆企业可轻松借助亚太电信的Control Center，快速向台湾地区推出其物联网服务。相应地，台湾地区企业亦可利用思科Jasper在中国联通的Control Center，快速向中国大陆推出其物联网服务。此外，思科Jasper与全球33家电信运营商集团保持着合作关系，这些电信运营商集团在全球拥有超过120个电信运营商网络。这意味着当任何企业计划将物联网服务扩展到更多国家和地区时，他们能快速达成所愿。