 安全首选： 新华三成为唯一通过公安部等保专项认证的综合类网络安全厂商

近日，全球领先的新IT解决方案领导者——新华三集团，凭借强大的安全服务能力，得到国家信息安全主管部门的权威认可，荣获公安部颁发的“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书”。

实力，不惧检验，荣誉，再续信赖。近日，全球领先的新IT解决方案领导者——新华三集团，凭借强大的安全服务能力，得到国家信息安全主管部门的权威认可，荣获公安部颁发的“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书”，成为唯一一家获得该证书的综合类网络安全厂商！

信息安全等级保护安全建设服务能力评定工作由公安部于2015年1月启动，目的在于进一步规范管理等级保护安全建设服务机构及相关从业人员。通过对申请单位的基本资格、人员能力、技术实力、等级保护安全建设能力及项目组织管理能力等多个维度进行综合评定，整个评估资质认证需要经过资质初审、人员考核、材料审核、现场审核等严格审核流程，公安部为合格单位颁发能力评估合格证书。

“信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估”最主要是考核服务机构的等级保护安全建设能力和项目组织管理能力，这方面，新华三不但拥有业界最完善的等级保护解决方案和强大的等级保护建设服务团队，而且云计算等级保护解决方案一直处于业界领先水平，大安全解决方案已经成功应用于政府、医疗、教育、交通、大企业等多个行业的等级保护项目。

同时，新华三还十分注重服务交付的质量保证和项目管理，拥有完善的安全服务开发流程以及强大的安全服务交付管理平台，确保每一个项目交付都能够完美落地。

在现场审核过程中，新华三凭借在信息安全技术和安全管理的创新能力，丰富的项目交付案例，强大的服务交付团队以及精细化的项目交付管理获得公安部专家的高度评价。同时，新华三的10余名安全工程师也参与了相关的认证考试，凭借扎实的技术能力，全部顺利获得了“信息安全等级保护安全建设服务工程师”资质证书。

此次顺利获得等保安全建设服务资质，是对新华三等级保护建设服务能力的极大肯定。作为信息安全企业的一员，新华三始终以保障国家信息安全为己任，通过自身技术和业务优势，持续提供可信赖、技术领先的产品和服务，推动国家信息化平台稳定运行，为国家新经济繁荣发展增添源源动力。