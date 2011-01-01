诺基亚发布2016年第四季度及全年财报，Q4净销售额67亿欧元

以非国际财报准则（non-IFRS）计算，2016年第四季度净销售额为 67 亿欧元（以国际财报准则计算：66亿欧元）。以非国际财报准则（non-IFRS）计算，去年同期合并前两家公司合计净销售额应为77亿欧元（按国际财报准则，单独计算的诺基亚净销售额为36亿欧元）。

财务亮点

•以非国际财报准则（non-IFRS）计算，2016年第四季度净销售额为 67 亿欧元（以国际财报准则计算：66亿欧元）。以非国际财报准则（non-IFRS）计算，去年同期合并前两家公司合计净销售额应为77亿欧元（按国际财报准则，单独计算的诺基亚净销售额为36亿欧元）。

•以非国际财报准则（non-IFRS）计算摊薄后，2016年第四季度每股收益为0.12欧元（以国际财报准则计算：0.11欧元），每股增加约0.02-0.03欧元。这是得益于以非国际财报准则（non-IFRS）计算的2016年第四季度税率为23%，低于指导目标税率。

•以非国际财报准则（non-IFRS）计算摊薄后， 2016年全年每股收益为0.22欧元（以国际财报准则计算：-0.13欧元）。

•诺基亚董事会将提议每股红利按0.17欧元派发（2015年每股红利为0.16欧元）。

诺基亚通信

•2016年第四季度净销售额同比下降14%。该数据反映了2016年第四季度严峻的市场环境，同时阿尔卡特朗讯2015年第四季度的高业绩表现也使对比变得困难。

•凭借对卓越运营及成本控制的持续关注，2016年第四季度毛利率达到40.6%，运营利润率为14.1%。

•2016年全年运营利润率为8.9%，接近我们制定的指导目标范围（7-9%）的最高值。

诺基亚科技

•2016年第四季度净销售额同比下降25%，运营利润率同比下降49%，主要原因是与三星公司仲裁结果的利好影响已计入2015年第四季度财报。得益于2016年第三季度与三星公司签署的知识产权协议的扩充及知识产权转让带来的收入，销售额及利润率下降得到部分抵消。此外，收购Withings也有助于减缓净销售额下降。

集团其他业务

•2016年第四季度净销售额同比增长34%，阿尔卡特海底网络（Alcatel Submarine Networks）业务增长尤为强劲。

诺基亚总裁、首席执行官苏立（Rajeev Suri）表示：

2016年是诺基亚的转型之年。在过去的一年里，我们谨慎前行，成功地实施了发展战略并扩大了业务范围。

2016年初，诺基亚的主要业务重心还仅限于移动网络。而到2016年末时，我们已拥有端到端的产品组合，涵盖移动、固网、路由、光通信、独立软件等等；通过拓展新客户领域，我们获得了更高回报率的可靠商机；在数字医疗和数字媒体领域，我们开拓了新兴业务；在专利及品牌授权业务方面，我们进行了有力扩展。

诺基亚的发展战略不断获得客户的支持，这让我们深感欣慰。在过去的一年里，在传统的通信运营商客户之外，我们的销售渠道在加速发展，两个乃至多个业务集团的产品及服务创造的商机大大增加了诺基亚通信销售渠道的所占份额，交叉销售的潜力正逐步成为现实。

2016年，我们以超出预期的速度圆满地完成了对阿尔卡特朗讯的收购整合，使我们得以将全部重心转移至降低成本、持续改进计划及战略执行上来。财务表现方面，诺基亚全年业绩稳固，通信业务的利润率接近指导目标范围的最高值。一直以来，我们都很重视执行力、成本管理及定价规范，这对减少全年中因严峻市场环境所带来的不利影响至关重要。诚然，我对2016年整体营收的增长仍然不甚满意。然而，随着市场环境逐步改善以及我们的销售转型计划不断获得更大动力，我们期待着在2017年继续稳步提升绩效并在2017及未来不断挖掘利润增长潜力。

总而言之，2016年，我们为立足未来做好了准备，有效的整合运营、强大的端到端产品组合及有序的运营模式已不断带来稳健业绩。此外，我们依然拥有强大的财务实力，资产状况良好，在我们认为能够为股东创造价值的业务领域具备较高投资灵活性。

第四季度大中国区IP网络与应用业务表现突出，“Car-2-X车联网解决方案”国内首次亮相

在大中国区，2016年第四季度，诺基亚通信的净销售收入达到6.12亿欧元，业绩保持了持续的稳健势头。在这其中，IP网络与应用业务表现尤为突出，净销售收入达到1.35亿欧元，环比上涨17%。10月21日，在菲律宾总统访华期间，诺基亚与菲律宾领先电信运营商Globe Telecom签署了两份框架协议，借助4.5G Pro、运营商SDN、IP及光技术，助力其向云及IoT网络迁移。

此外， 11月18日下午，在“第三届世界互联网大会•互联网之光博览会”的现场，诺基亚正式发布了世界领先的Car-2-X车联网解决方案。五天后，在乌镇召开的“2016中国车联网推进大会”上，这一解决方案摘得了“2016中国车联网创新奖”。

几乎与此同时，11月16日，在“2016（第十届）中国光通信发展与竞争力论坛”上，诺基亚获评“全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”，并同时斩获“中国光通信市场最具品牌竞争力企业10强”专项大奖。

在5G方面，依托于强大的技术根基，诺基亚持续不断推动着5G在国内的技术普及与应用拓展进程。

·10月25日，诺基亚在第二届广东“互联网+”博览会上演示了5G工业机器人。

·10月30日，诺基亚分别携手中国移动、中国联通，在“2016世界物联网博览会”上展示了5G无人驾驶汽车和工业4.0机器人两大明星演示。

·12月19日，中国移动全球合作伙伴大会在广州开幕。诺基亚在本次大会上通过5G工业机器人的实地演示，成功展示了业界领先的5G技术。

同时，在智慧网络、物联网、智慧城市等技术与应用领域，诺基亚也在持续促进行业发展，扶持产业转型，扩充市场规模，助推经济腾飞。

·10月21日，第五届全球高端IP论坛SReXperts（中国站）在北京举行。围绕云网络、物联网（IoT）和5G等新业务需求，诺基亚在本次论坛上提出了具有“超广联接、超大容量、超强能力和超级易用”等特点的新网络架构。

·11月15日，诺基亚携手中国联通，在“国际电信联盟2016年世界电信展（ITU Telecom World 2016）”上联合进行了基于移动边缘计算（MEC）的Throughput Guidance（TG）应用演示。

·11月15日到11月19日，在第三届世界互联网大会召开期间，通过真实的车辆和实际城镇道路，诺基亚进行了国内首个利用移动边缘计算（MEC）技术的Car-2-X车联网解决方案上路演示。

除了在领先技术与应用领域孜孜不倦地拓展以外，诺基亚在社会公益方面也一直在做出自己的努力与贡献。12月12日，诺基亚邀请来自芬兰罗瓦涅米圣诞村的圣诞老人一起，通过中国人民对外友好协会“彩虹桥工程”所举办的“圣诞跨国公司志愿者兴国行”活动，在2016年圣诞节前夕，将满满的圣诞祝福和礼物送到了江西兴国县的小朋友手中。



