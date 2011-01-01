VMware NSX升级：微细分、安全启动和支持非vSphere环境

VMware本周四对NSX软件定义网络产品进行了扩展，推出了一个针对VMware vSphere环境的新版本，增强了安全和自动化能力。此外VMware还推出了NSX-T软件定义解决方案，瞄准非vSphere环境，支持新应用框架和架构，已经向客户供货...

ZD至顶网网络频道 02月03日 综合消息：VMware本周四对NSX软件定义网络产品进行了扩展，推出了一个针对VMware vSphere环境的新版本，增强了安全和自动化能力。

此外VMware还推出了NSX-T软件定义解决方案，瞄准非vSphere环境，支持新应用框架和架构，已经向客户供货。

VMware希望借助新的NSX 6.3 for vSphere和NSX-T 1.1将软件定义网络推向更广泛的环境，VMware产品副总裁Milin Desai表示。

针对vSphere和非vSphere环境改善安全性、自动化以及应用持续性，以及新增的使用实例包括最终用户计算、虚拟化容器以及云，这些对于VMware和渠道合作伙伴来说都是巨大的机会，Desai表示。

“总的来说，我们的愿景就是，这正是NSX的机遇所在，”他说。

Desai指出，上周发布的VMware 2016财年报告中，NSX已经实现了10亿美元的年运营率，拥有2400家客户和850个生产部署。

Mobius Partners是一家位于德克萨斯州圣安东尼奥的解决方案提供商、VMware渠道合作伙伴，该公司云集成实践经理Doug Cagle表示，VMware持续部署NSX软件定义网络技术是与VMware整体战略特别是云战略相符合的。

Cagle认为，NSX 6.3 for vSphere是迈向公有云、私有云和混合云自然而然的一步。

“我们大力投资NSX培训和新人训练营，”他说。“我们相信VMware围绕软件定义数据中心的云战略——包括NSX——是通向混合云模式的最佳路径之一。”

Iron Bow Technologies是一家位于弗吉尼亚州尚蒂伊的解决方案提供商、VMware渠道合作伙伴，该公司NextGen网络实践技术总监Greg Stemberger表示，他看到NSX正在从试点计划发展到概念验证，现在看到它正在过渡到产品部署中。

“这些不是小规模的实施，”Stemberger说。“我们看到了来自那些大规模运行的客户的信任。”

Desai说，NSX 6.3 for vSphere部署已经在多个关键领域进行了增强。

在客户体验方面，NSX 6.3现在集成了vCloud Air Network，使其更适合于托管合作伙伴，Desai说。

NSX能够让企业比以前更快速地进行扩展，升级只需要2-5分钟，而以前的版本需要15-20分钟。“这缩减了重启主机、运转起来所需的时间。”

NSX 6.3还提高了在多租户环境中的性能，利用VMware vRealize Network Insight（VRNI），为软件定义数据中心环境提供管理和智能。VMware VRNI来自于VMware去年收购的Arkin。

“对于渠道来说，VRNI提供了一个很好的预评估工具。vSphere客户可以免费运行它，查看数据中心网络流量情况就像是查看GPS一样。这对合作伙伴谈论NSX以及NSX如何运行在环境中是有帮助的。”

VMware还提供了NSX 6.3的新案例，Desai说。

VMware正在处理遵守大多数关键的安全标准，包括FIPS-140、Common Criteria EAC-2以及ISCA企业防火墙。

NSX 6.3还包括一些实现微细分的功能，包括一个应用规则管理器，让合作伙伴更轻松地帮助客户决定对他们基础设施的哪个部分进行微细分，Desai说。

“客户可以查看应用，决定对哪个部分进行微细分，并设置规则。渠道合作伙伴不仅可以售卖NSX，而且还可以让客户持续进行微细分。这将可以在扩展之后更容易回收，并且增加灾难恢复这样的功能。”

客户还可以利用NSX 6.3扩展虚拟桌面基础设施部署至最多50000个桌面，而且的确已经有一家大型企业在利用NSX这么做了，Desai说。

因为NSX可以轻松集成到像VMware Site Recovery Manager（SRM）这样的解决方案中，所以合作伙伴可以托管灾难恢复中心以提供灾难恢复即服务，他说。

NSX 6.3 for vSphere现在还可以扩展KVM和VMware Photon容器支持，以及支持新应用框架包括Container Networking Interface（CNI），Desai说。

对于那些有远程办公和分支机构的客户来说，VMware正在推出一个新定价模式，基于办公环境中的虚拟机数量。新的ROBO SKU是有25个包，每个虚拟机500美元，Desai说这与vSphere定价是一致的。

本周二VMware还表示，将全年提供NSX-T解决方案从而把VMware的SDN技术带入非vSphere环境中。

“NSX在现有vSphere市场中渗透地还不够，我们还只是刚刚开始。但是还有与大型企业合作的巨大机会，看看新的应用或者谁希望设置他们自己的虚拟机管理程序。”

虽然NSX-T不具备与NSX for vSphere相同的核心能力，但是它提供了Layer 2交换路由，以及可以集成到开放框架中的防火墙。

NSX 6.3 for vSphere以及NSX-T的结合提供了一个SDN平台，可以让企业覆盖他们整个基础设施，Mobius Partners的Cagle表示。

“大家都有相同的安全和其他需求，这对大型客户和小型客户来说都很重要。VMware拥有这样的功能和版本让客户选择他们所需要的。”

NSX新的微细分功能将会成为杀手锏，Iron Bow的Stemberger说。“试点和生产环境之间有很大的区别。客户需要覆盖大约1000甚至更多虚拟机的安全性。所以我很高兴看到微细分得到了增强，还有与VRNI的集成。它开箱即用，需要手动完成很多与NSX的工作。VRNI集成外加NSX 6.3等于大量自动化。”