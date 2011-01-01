思科斥资37亿美元收购AppDynamics，旨在拓展自身业务规模

对AppDynamics公司的并购无疑将帮助思科扩大软件与分析业务规模。思科公司表示其将对应用程序性能与业务指标监控方案厂商AppDynamics进行收购，且收购总金额高达37亿美元。此笔并购将帮助思科公司扩大自身软件与分析业务规模。

ZD至顶网网络频道 01月27日 国际消息： 对AppDynamics公司的并购无疑将帮助思科扩大软件与分析业务规模。思科公司表示其将对应用程序性能与业务指标监控方案厂商AppDynamics进行收购，且收购总金额高达37亿美元。此笔并购将帮助思科公司扩大自身软件与分析业务规模。

AppDynamics公司此前一直在规划进行上市。

事实上，网络与数据中心巨头思科公司同AppDynamics之间的联合并不令人意外。毕竟AppDynamics公司能够提供一套强大的平台，用于对思科旗下各软件与设备的应用性能进行分析。AppDynamics此前推出的BusinessIQ软件就曾帮助众多企业CIO通过分析掌握业务动态。

而思科与AppDynamics之间的合并，将确保其未来逐步转型成为一家商业绩效与分析厂商。

AppDynamics公司此前曾将商业绩效业务独立出来，专门用于对企业运营中的各项重要指标蚝监控。通过从应用场景中提取实时指标，AppDynamics公司已经成为一家集IT、应用与业务监控能力于一身的商务智能厂商。

思科公司的计划在于利用AppDynamics以提供监控工具套件，从而囊括从网络性能到应用监控再到物联网运行状态在内的各类场景。

AppDynamics公司将由其前任CEO David Wadhwani继续负责运营，只是未来将隶属于思科旗下的物联网事业部。Wadhwani将直接向思科公司物联网与应用部门负责人Rowan Trollope报告。

根据思科方面的介绍，此笔AppDynamics收购交易预计将在本财年第三季度内结束。

