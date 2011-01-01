思科抢在AppDnamics IPO前收购，交易价格高达37亿美元

思科公司已经宣布其将对AppDynamics进行收购——这是一家用于执行应用性能实时监控的软件开发商——旨在进一步了解基础设施与最终用户体验层面出现的各类影响因素。预计AppDynamics方面将能够通过首轮公开募股筹集到约14亿美元资金。

ZD至顶网网络频道 01月25日 综合消息： 思科公司已经宣布其将对AppDynamics进行收购——这是一家用于执行应用性能实时监控的软件开发商——旨在进一步了解基础设施与最终用户体验层面出现的各类影响因素。

网络巨头选择的这一收购时间点恰逢收购对象在股市上市数天之前，预计AppDynamics方面将能够通过首轮公开募股筹集到约14亿美元资金。

尽管AppDnamics公司已经拥有超过2000家客户以及高达九位数的年营收，但其长期以来仍一直饱受运营赤字的困扰。而现在思科揽过了这一难题，其将把AppDynamics转化为隶属于物联网与应用程序业务部门旗下的软件业务单位。

思科方面表示，其之所以收购这家企业，是因为客户希望获得了解实时信息的能力。网络巨头此前已经能够为客户提供与网络及资产安全相关的状态信息。而本轮收购将推动思科对应用程序本身的运行情况进行监控。

随着思科旗下越来越多的应用程序直接面向客户，这一能力显得十分重要：在移动网站开始成为主流时，管理方自然希望一切服务都能够持续且稳定地进行交付; 否则哪怕只是短短一段时间、甚至系统管理员并未注意到的性能波动，都有可能在Twitter上激起客户的强烈抗议。思科公司之所以决定进行此项收购，是因为其需要能够在问题出现之前就切实掌握应用程序发生的性能波动。

思科公司并购与风险投资团队负责人Rob Salvagno表示，这项交易“还将支持思科公司面向以软件为核心之解决方案的战略性过渡，从而带来更具可预测性的经常性收入。”

而思科公司的硬件部门成员显然也将对这一收购交易表示欢迎。