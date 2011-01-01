启迪国信灵通：企业移动化助力两化深度融合

近日，《企业首席信息官制度建设指南》宣贯会暨两化融合技术指导体系总体架构深度说明会在京召开，会议重点探讨了两化深度融合背景下，如何提升制造企业的行动与实践能力。

来源：ZD至顶网网络频道 2017年1月23日 关键字：企业移动化 启迪国信灵通