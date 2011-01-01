启迪国信灵通：企业移动化助力两化深度融合

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近日，《企业首席信息官制度建设指南》宣贯会暨两化融合技术指导体系总体架构深度说明会在京召开，会议重点探讨了两化深度融合背景下，如何提升制造企业的行动与实践能力。作为国际领先的企业安全移动解决方案提供商，启迪国信灵通副总裁徐永东、市场总监张永利应邀出席了说明会，并针对性地对制造业的移动化进程发表了精彩观点。
与会专家表示，随着我国两化深度融合的不断深入，将会有越来越多的新技术、新模式、新业态等不断涌现，这为两化融合带来巨大契机。与之同时，完善两化融合与智能制造转型升级的顶层设计，从技术实践角度指导企业全面提升两化深度融合的行动与实践能力成为重要任务。本次会议汇集了二十余家企业的CEO、CIO、CTO及信息化主管，从“两化融合技术指导体系”架构、两化融合案例剖析等多个角度进行了深入讨论。
与会嘉宾、启迪国信灵通副总裁徐永东指出：“要在两化融合的背景下推进制造业价值创新与转型升级，云计算、大数据、移动化的融合创新至关重要。对于制造企业来说，移动化可以提升企业对生产控制与仓库管理水平，通过移动终端对服务过程、结果(响应时间、服务时长、服务质量等)的监控及考核实现精细化管理，从而快速交付产品并形成数据的快速处理与反馈。但与此同时，移动化也让制造企业面临巨大安全风险，一旦机密的制造数据泄露，将可能对制造企业的核心竞争力造成严重威胁。”
对此，启迪国信灵通建议制造企业用户部署高度集成的移动化解决方案。启迪国信灵通一站式安全移动化解决方案重点突出APP NEST即统一的移动应用管理平台（重门户、集成、移动中间件或数据总线，轻开发平台）以及Betalk新一代移动协同办公平台的建设，并通过EMM平台增强移动云服务的安全性、可用性、易用性，为企业移动化的安全护航。
“随着移动化在制造业发展中的深度融合，移动设备将发挥更重要的角色，并成为至关重要的数据采集与分析终端。制造企业需要加大对于安全移动化平台的支撑力度，解决从内网数据到移动设备的‘端到端’安全问题，确保重要数据不会被泄露或窃取。”启迪国信灵通市场总监张永利表示。
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