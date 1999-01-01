中国的房地产公司泛海，参与收购了美国的投资公司IDG

中国泛海与IDG资本宣布收购美国国际数据集团（简称IDG），收购的目标包括IDG集团旗下的国际数据公司（简称IDC，对，就是那个知名第三方分析机构）、IDG Communications和IDG Ventures。这事儿已经已收到美国外资投资委员会（CFIUS）对收购的批准。

仿佛很多大事儿都发生在迷人的夜中，刚得到消息，中国泛海控股集团有限公司（以下简称中国泛海）与IDG集团宣布收购意向，收购的目标包括IDG集团旗下的国际数据公司（简称IDC，对，就是那个知名第三方分析机构）、IDG Communications和IDG Ventures。这此收购已经得到美国外资投资委员会（CFIUS）的批准。

回顾来看，IDG是第一家进入中国的美国技术信息服务公司，自1980年在北京创办了中美合资《计算机世界》周刊以来，IDG公司在中国合资与合作出版60余种报纸、杂志和网站，涵盖计算机、电子、通讯、时尚和消费类。

IDG资本（IDG Capital）于1993年成立，是第一家进入中国的国际风险投资机构；1999年，IDG资本从原本IDG的投资部门演变为实行合伙人制的独立运作基金管理团队，成为中国第一家设立合伙人制基金管理模式的机构，自此IDG与IDG资本管理团队已不存在任何股权方面的关系。2005年，IDG资本与Accel Partners达成战略合作，从只有IDG一个机构出资人发展到拥有多个国内外知名的机构出资人。

另一家收购方中国泛海更值得一提，中国泛海是一家由卢志强创立的国际化民营企业集团，拥有多元化的产业格局，资产数百亿美元，业务范围涵盖了金融服务、房地产、媒体、科技、战略投资等领域，在全球范围拥有超过12,000名员工。去年，中国泛海还宣布拟斥资约27亿美元收购在纽交所上市的美国大型综合金融保险集团Genworth Financial Inc.的全部已发行股份。目前中国泛海控股集团投资和涉及的重点公司和项目有联想控股股份有限公司、澳大利亚铜矿项目、中国民生投资股份有限公司、中国中信股份有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、中信绵阳科技城产业投资基金、上海金融发展投资基金等。

原版官方声明：

补充一下，官方表示：交易完成后，IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东，中国泛海将成为IDG运营业务（包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务）的控股股东。该交易的条款没有披露，预计将于2017年第一季度完成交割。交易交割后，将任命新的董事会。

IDG总部仍将设立在美国马萨诸塞州波士顿，现任管理层将保持不变。Kirk Campbell将继续担任IDC的首席执行官兼总裁，Michael Friedenberg将继续担任IDG Communications的首席执行官。