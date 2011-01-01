新华三“多面手” MSG360让春节网络“不打烊”

春节假期即将来临，大家纷纷开始假期安排，许多人也将踏出探亲、旅游的步伐，正可谓“人未动，心已远”。

ZD至顶网网络频道 01月19日 综合消息：春节假期即将来临，大家纷纷开始假期安排，许多人也将踏出探亲、旅游的步伐，正可谓“人未动，心已远”。

但对于服务行业而言，春节假期却并非意味着休息，坚守岗位、加班是假期的常态，尤其是企业、商超、酒店等行业最为明显。为了给顾客们提供更舒适的环境、更满意的服务，服务企业需要付出加倍的努力。

其中，为了给顾客提供稳定、高效的无线网络接入服务，IT部门不仅要精心部署，并且在假期间往往还安排专人值守，以应对各种突发情况的出现。面对这种情况，新华三旗下的MSG360系列多业务网关，就成为了最适合的帮手。

H3C MSG360是新华三自主研发的企业级多业务网关，专门针对中小场景设计。它的业务类型丰富，集精细的用户控制管理、完善的射频资源管理、7x24 小时无线安全管控、二三层快速漫游、灵活的QoS控制、IPv4&IPv6 双栈等多功能于一体，可以提供强大的有线、无线一体化接入能力。对于中小企业，商超、酒店等用户，MSG360堪称是一个称职的“多面手”。

MSG360的突出特点就是集网关、安全、无线控制器于一体，减少了在组网中购买设备的种类和数量，对于用户来说，不仅可以有效降低设备投资，也减少了部署和管理的复杂性。

同时，用户可以根据具体的环境，选择相应的AP与MSG360多业务网关配合，实现更好的无线网络信号覆盖。此外MSG360还专门定制了极易管理的 WEB 页面，用户通过简单的即可完成复杂的网络配置。

对于商超等服务行业来说，MSG360 的一个重要特性就是可以与H3C绿洲平台进行对接，针对不同场景提供多种应用和服务。例如可以针对商业场景提供微信认证等多种认证方式，进而实现自定义广告推送，微短信认证，客流分析，自动运维，安全防范和统一管理等功能。这对于服务行业来说有着十分现实的价值。

在过年期间，MSG360的优势就更为明显了。在对接绿洲平台之后，MSG360可以实现设备远程运维，网络部署和更多的应用管理等功能。中小企业、商超、酒店的IT运维人员可以通过设备本地、云平台、手机APP三种管理方式远程查看设备运行状态并对应管理和配置。当设备出现故障时，系统可以通过微信告警等方式及时传递给工作人员。这样一来，运维人员不必一定要在现场进行值守，可以安心在家过个好年了。

正因为如此多优秀的特性，在2016年度 IT168技术卓越奖评选中，将年度产品奖颁予了新华三MSG360-40 多业务网关，这也体现了大家对MSG360的充分认可。伴随着春节的鞭炮声，MSG360可以充分展现出自己的价值，为通畅网络“值班站岗”。