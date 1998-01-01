陆奇作为百度集团总裁首次亮相：我为什么加入百度 

百度1月17日正式宣布，任命陆奇为百度集团总裁兼首席运营官(COO)，主要负责产品、技术、销售、营销运营，并直接向百度集团CEO李彦宏汇报。百度现有各业务群组及负责人都将直接向陆奇汇报工作。

百度“第二把交椅”人选落定。

百度1月17日正式宣布，任命陆奇为百度集团总裁兼首席运营官(COO)，主要负责产品、技术、销售、营销运营，并直接向百度集团CEO李彦宏汇报。百度现有各业务群组及负责人都将直接向陆奇汇报工作。

陆奇毕业于复旦大学，获计算机科学学士、硕士学位，此后就读于卡耐基梅隆大学，获计算机科学博士学位。陆奇博士除了在学术界发表过一系列高质量的研究论文，还持有40多项美国专利。

陆奇1998年加入雅虎公司，2007年晋升为雅虎执行副总裁；2008年8月离开雅虎，并于次年1月正式加盟微软任网络服务集团总裁；2013年出任微软集团全球执行副总裁。在微软期间，他领导多项业务，是大陆华人在全球科技公司总部所任职位的最高级别，被认为是微软搜索引擎的“Savior”。去年9月，陆奇宣布从微软离职，关于其去向一直未定。

2016年，陆奇发表的署名文章《关于人工智能，我们可能做对了一些事》中，认为人工智能将成为未来10年全球科技领域和互联网行业创新的主要增长点，而意义更重大的是，人工智能将成为人与世界之外的第三极，并成为新的连接人与世界的桥梁。这与“李彦宏将人工智能定为百度未来十年最重要的战略”不谋而合。对此陆奇表示：“李彦宏将人工智能定为百度未来十年最重要的战略方向是极富远见且非常正确的决定，对于承担具体管理、执行和落实这一战略的重要职责，我深感责任重大；同时对于有机会帮助百度成为人工智能时代的世界级科技巨头，我感到非常兴奋！”可以看出陆奇对接下来在百度的未来是非常兴奋的。他补充道：“如果有机会跟一个很强的公司，很强的团队参与机器工业的崛起和中国的崛起，为整个社会创造价值，这对我来讲不仅仅是能够有机会对中国的发展有直接贡献，对我个人来说是有很强的现实性。”

百度集团董事长兼CEO李彦宏就陆奇上任表示：“我非常高兴能够邀请到陆奇博士加盟百度，陆奇是在全球科技界都享有盛誉的杰出管理人才，也曾是美国科技巨头中职位最高的华人高管。他拥有丰富的管理经验、出色地技术洞察力和卓越的团队领导力，同时，陆奇还是人工智能领域世界级的技术权威。我相信陆奇的加盟将极大地提升百度的综合管理水平和技术实力，他将和现有团队一起把百度从一家优秀的中国公司提升为一家卓越的世界级公司！” 从中也不难看出李彦宏十分看重陆奇在人工智能领域中的作为。百度已经决定将人工智能列为公司未来十年最重要的战略方向，而要落地这一战略就需要不断吸引世界级的一流人才，陆奇的加盟将极大地确保这一战略得以顺利实现。

北京时间1月18日上午，在任命陆奇为百度集团总裁兼首席运营官后，百度举行了媒体沟通会。在沟通会上，李彦宏公开回应了业界有关其“放权”的疑问，陆奇也深入谈了他选择百度的原因。

李彦宏（前排左一）和陆奇（前排左二）在媒体沟通会上

以下为沟通会实录：

李彦宏：我们今天这个媒体见面会，主要是想跟大家介绍一下陆奇。

对于大众媒体来说陆奇不是经常上电视和报纸上的人，但是对于互联网媒体来说，大家对他是比较熟悉的，陆奇是非常受尊重的。过去一年当中，媒体统计机构跟我们说，讲过多少多少次人工智能就能提到他多少次。其实我懂得的人工智能的东西跟他相比的话，连1/10都没有，他比我懂的多多了。

我跟陆奇认识很长时间了， 90年代末的时候，我们俩都在硅谷，当时我们在一起做研究，后来互联网大潮风起云涌，陆奇进入了雅虎。

我回到了中国，开始做百度，之后有几年我们就没有联系过，我印象当中我们再联系是2004年，陆奇在雅虎到了VP，一开始是通过搜狐请他一起吃饭聊天，自此以后，应该说我们时不时的就会见一见，大家交流一下思想。

最近几年，其实我和陆奇还有其他几个朋友形成了一个比较固定的小团体，会在是每年夏天去美国海边的一个酒店，大家都一起来用一两天的时间交流技术的趋势，产业的发展路径。每次我都很受启发。

最近，也就是在2016年的时候，有一次我在内部的一个大规模会议上讲了一个理念，后来我们负责人VP就来跟我说，他说Robin我觉得你这句话讲的特别好，这句话是不是你的原始思想，我说这话是陆奇说的。

确实我们能从陆奇身上学到很多很多东西。这次陆奇加入百度不仅我很高兴，很多人都非常高兴。我们觉得在这么一个时代，一方面百度的平台也很好，另外一方面，如果有陆奇的加入，我们一定可以把百度带到一个新的高度。

陆奇：首先谢谢各位，特别谢谢Robin今天能让我有机会加入百度，我加入百度是天时地利人和。

首先讲一下天时，其实整个高科技工业都是一个很大的功劳。时期从本质上来讲说一种新的计算形式，可以用数据不断的自动的获取知识，我们知道获取知识就可以做预测，可以做策划，可以把整个社会做很大的推进。第一，人工智能是这个时代非常震撼人心的事情。其实首先成为信息工业的创新版，相对来说虽然美国总体领先，美国设施都比较完善，但是中国反而创新的空间非常大，创新的速度也很大，很大程度上中国提供了创新的变化，中国很快就会成为世界上新兴的创新的国家，这是第一个。

第二个就是高科技公司创新联盟，最最基础的是人才。我个人觉得中国有一批非常优良的人才，百度的文化长期是以技术为主的，某种意义上搜索引擎可以是一个人工智能很早期的产品，包括最近几年百度经营很好的机制。

今天我有机会加入百度，甚至人工智能这样一个时代，中国这样一个创新环境，百度作为一个专业技术，百度需要成为将来非常优秀的一个科技公司，在世界上可以成为一个领先的科技公司，我觉得有很大的创新的基础。

提问：百度给陆奇陆总开放的权限很高，像向海龙，百度现有各业务群组及负责人都将直接向陆奇汇报工作，包括搜索公司总裁向海龙、技术体系和新兴业务群组总裁张亚勤、高级副总裁朱光携金融业务群组、高级副总裁王劲携无人驾驶事业部和首席科学家吴恩达带领的人工智能技术团队。请问李彦宏您是打算彻底放权吗？

李彦宏：我觉得以陆奇的能力是完全可以承担百度的所有的业务的，管理、运营都没有问题，这一点我非常有信心。与此同时，百度目前所面临的这些机会和挑战都非常的大，就是不仅仅陆奇会有足够多的事干，我也会有足够多的事，像海龙和亚勤其实在未来都会有很多需要做的事情。

其实在百度呆过一段时间的人都知道,我的管理风格是比较放权的，以前我也说过这个话，如果我跟我下属之间有不同意见，先按他的意见办，如果办对了就是我领导有方，如果办错了，没有关系，再重新按照我的方法来办。所以我觉得在这放权不放权这方面上，百度的高管从来没有遇到什么问题。

提问：回顾百度20年的发展，此次能够邀请陆奇加入是怎么样一个机遇？邀请陆奇加入的互联网公司不下千家，最终百度能邀请他加入，能复盘一下这个故事吗？另外陆奇总，在您加盟百度前，都考虑过哪些中国互联网公司呢？

李彦宏：我觉得陆奇当时离职在业界也是震动蛮大的，我也知道有很多公司都在找他。其实我在我这个圈子里头，我们也有过一些讨论。陆奇有非常多的选择，我们20年的交往，相互之间的信任还是起了非常大的作用，在这之后与陆奇沟通交流，我认为障碍并不大，比我想象中的顺利。而最终的定夺也就是在最近这一个月。

陆奇：从我的选择角度来讲，除了和Robin之间的关系，更重要的是这个工作有两个特殊之点，第一个就是可以帮助我积累经验；第二就是对工业社会的贡献，百度尽可能起到最大的作用，所以我觉得在人工智能整个社会大环境下，我觉得创新的市场和空间，总体来看百度现在有最佳权。

提问：微软和百度的文化有何不同，您在微软学到的方法论和经验如何运用于现在，您觉得百度的文化是什么？

陆奇：这个问题非常好。第一，我选择百度，文化是一个考量因素，因为我觉得人工智能的开发形式是工程师文化，第一要做很大规模的技术；第二对数据的敏感度和重视度，传统的搜索公司百度和Google为什么做人工智能做的好，因为它的基因问题在那儿。任何一个公司能够做的长久和持久的在文化上都要做的好，就是说把文化的核心要保存，但是在有些情况下有新的探索和改进，我对百度我个人体会创新文化是一个公司的核心。

提问：你们未来怎么分工？以及百度的增长点李彦宏李总您考虑的是什么？

李彦宏：基本上所有的业务都放在陆奇这儿了，对于我来说，我更多的在公司战略、公司文化的构造以及人才的培养、吸引这些事情上，还是有很多可以去做的。第二个是关于新的增长点，其实现金流这一块确实是未来比较大的增长点。

手机百度增长还是非常迅速，使用的人数增长非常迅速，每天分发文章的数量几乎天天都在增长。这个业务对于百度来说，我们也觉得很适合百度做，现金流可以说是在用户没有输入关键词的时候，我们要给他真正学到东西，本质上你可以把它做成一个人工智能的问题，把它说成一个机器的问题都可以的。一方面就是网上有大量的内容，每天都生产出来。另外一方面，就是我们大量的用户每天来到百度平台上，我们怎么样通过算法把内容的用户兴趣提出来，这一点也非常适合百度来做。

所以我们还是很有信心，可以在这方面做到最好，可以让更多的用户在更多的时候依赖百度。我觉得有竞争是常态也很正常，甚至是好事情，就是大家的这种发展能力上的提升都会得到相互的促进。

提问：李彦宏李总您认为哪一些东西是百度最需要解决的？

李彦宏：没有特别的想过，不是说一定要能够说出来三项，其实我跟陆奇在春节之前整整两天都在谈这个事情，对于百度来说碰到的挑战我会跟一一跟他讲，但是现在我觉得还没有到去跟媒体公布说哪一些东西是最需要我们解决的。我们讨论之后也许我的想法会变。

我想一方面给陆奇一点时间让他了解百度的业务，另外一方面我也要把我的东西跟他进行交流，最后出一个结论。

提问：陆奇陆总人工智能是一个很大的领域，你比较关注的是哪几个领域？在百度吴恩达会关注无人驾驶，你们怎么互补和配合？

陆奇：我先讲第一个问题，人工智能从某种意义上可以用两种方式来说，底层的是核心技术，人工智能核心技术是一个先进的技术，自动用数据和展现知识，一旦知识被展现之后预测的方式。第二人工智能最近比较火的是感知认识上，特别是图象认识、语言识别和交互。现在技术已经到了很好，无人驾驶汽车是通过综合应用，刚才讲的人工智能核心技术做新一款产品，最关键的在整个创新过程当中，我觉得应该是这样一个程序，第一要有数据，第二必须要有应用场景，第三个擅长分析，第四是应用。我们开发注重核心技术，同时要有很强大的应用，因为这是整个流程，如果没有应用就没有数据，没有数据就没有办法继续开发新的产品。所以百度已经做了很多核心技术的开发，比如说无人驾驶汽车，这些应用很重要，将来会有更多的应用，我们团队合作推出更多的创新，同时也让大家看到我们核心技术。

提问：李总，您之前提到退休后想建一个植物园的，近期有没有可能实现这个想法？业界传言您的精力可能会放到资本投资这一块，对这一块你是怎么样看待的？

李彦宏：我回答一下退休的事，我很向往有一天能够建一个全世界最大的植物园，我一开始也说，除了陆奇干的事之外，我觉得在工作上确实还有好多事也需要干。最近马云也说过，他说他退休之后比不退休还要更忙，这样看来退休不退休可能并不一定有本质的区别。我更希望逐步的把日常的管理的事务能够从自己的肩上放下来，包括比如说多花一点时间在投资上，我觉得应该会的，因为投资这个事情不是百度的核心业务，但是它实际上又对百度的核心业务是有比较大的影响，未来我觉得影响会更大。

我们的投资最主要还是为了能够跟合作伙伴，跟上下游能够共建一个好的原生态，这个就是我们从去年下半年开始，对于投资这一块方向上做了一个拆分，一部分就是跟公司业务最紧密的还是在内部的共管，第二部分我们做早期投资，专注于人工智能的投资。第三部分是向PE这样的方向，我们会投一些有规模、成型的业务，很多业务完全用百度的钱投，我们也觉得没有那么强，但是他们这些公司也挺希望百度能够进，或者因为我们的品牌，或者因为我们的流量，或者是因为其他方面合作的技术这些。我们也觉得这个事如果能够大家建立一个资本上的关系，其实是双赢甚至是多赢的，在这些方面我觉得未来确实还能够比以前花更多的精力去看。目前起步都非常的不错，目前已经有不少家进来，可做的事情其实是非常多。

提问：之前看到很多关于陆奇陆总的传闻，说您去年离开微软是因为骑自行车受伤的原因，作息是每天凌晨四点起床，首先想问一下你的身体状况恢复的怎么样？另外，对您来说选择百度金钱肯定不是最重要的，最重要的肯定是在这里做多大的事情，您要负责百度的产品、技术销售和市场运营等等很多工作，您是如何权衡您的精力的？过去在雅虎和微软有哪一些工作经验可以再继续用到百度上？

陆奇：我离开微软确实是需要很长一段时间休息一下，恢复一下，因为我出了一个小故事，骑自行车出现一个小事故，确实因为这个原因，想恢复一下有足够的时间思考下一步做什么。刚才讲的作息习惯，最重要是每个人都要找到自己的最佳点，关键是每天精力充分，长时间投入自己热爱的事情，如果你身体适合这样的情况下，你每天早上起来跑步或者做什么锻炼，我个人想找到一个比较好的平衡点，在不同的年龄层，在不同的生活状况下，需要探索找到这样一个点，这是我的想法。另外在百度我觉得更重要的是一个团队一起合作，我跟Robin讲，我做任何事情都是找到自己重要的事情，但是更重要的是除了我自己工作有效，更重要的是团队一起，这是我很重视的一点。

讲一个小插曲，我讲的是一个特殊的自行车，这个自行车是倒骑的，自行车是跟我同事一起做的，他是车把往这个力度可能会倒过来，为什么这样讲呢，其实跟我个人自己的学习探索也有一定关系，因为人其实有三种学习方式，最重要的学习方式叫做体验式的学习方式，人的大部分技能都是通过体验学习到的。自行车的学习，没有办法通过看书或者看视频能学会，一定要自己去骑，但是会骑之后永远不会忘记，这是一个非常典型的，这个自行车是让你忘记怎么骑的，一般每天训练要也个月才能学回这个自行车，你学会这个自行车你原来的自行车就不会骑了，因为是倒过来的，这对我个人自己的探索是这样子。我做了一个小测验，后来因为需要休息，需要恢复，由于这个原因才离开微软。但是这是一个实验嘛，也是我个人比较喜欢探索的一个事情。

提问：百度为什么落后腾讯和阿里，后期如何重塑消费者信心？

李彦宏：我是一个创业者，百度2001年成立到现在已经17年的时间，这个过程中起起伏伏非常多次，在我看来这些东西都是正常的，我们有特别顺的时候，也有特别不顺的时候。

比较不顺的时候，我记得在2007年左右，我很理想的认为上市以后我基本上就可以退休了，所以我只需要管三个人，一个是CTO、一个COO一个是CMO，但是2007年年底的时候，这三个人全都离开了，CTO出去创业了，CMO出了点事故，COO决定退休，一直到现在还在退休的状态。我认为对于公司最大的挑战并不是外界环境的变化，或者说竞争这些东西，最大的挑战还是有没有一个好的团队，有没有有能力的人一起来做。我印象当中可口可乐的人说过这句话，所有的东西都拿走没有问题，只要把团队留下我仍然可以做下来，对于一个传统产业来说是这样子，对互联网公司更是这样子。在我看来只要百度还有一批有理想的，有能力的，对人工智能对互联网热爱的人，我们总会把越做越好，虽然这个过程当中可能会有各种各样的问题，我们也会犯错误，我们也会学习很多我不知道的东西，但是长期来讲我是觉得非常有信心，百度会越做越好，会真正成为一个在全球有巨大影响力的公司。

提问：陆奇博士您怎么看待人工智能这个东西？你认为公司应该怎么做人工智能？

陆奇：我先讲一下关于人工智能的基础研究。我个人的想法美国总体意义上来讲还是领先的，但是中国跟美国的距离其实是正在缩短的，而且缩短的速度也越来越快，我个人从最近的很多机会看出来，从中国作者文章比例的数量和质量来看，这一年提高的非常快。

另外，在互联网公司包括硅谷公司跟中国相比，其实从开发流程所使用的工具，工程师的素质等总体来说美国最强，关键中国公司要找到自己创新的优势。我个人觉得中国的形势比较特殊，再就是数据，以后的倾向是数据，我可以把这个数据的战略还可以更往上提高一层，数据可以成为将来的新应用。数据有一个产生的过程，数据如果是描述一个加工厂，描述一个农田，或者是一家医院，数据里面包含的信息量是非常浓烈的，其实中国用人工产生数据的机会从某种意义上比美国多，中国因为传统的IT工业比较弱本来是一个好事情，因为本来就是没有障碍的地方。中国的互联网企业可以很快开发出一个东西，所以我个人觉得中国的互联网企业的创新的速度在这一段时间一定会比美国总体来讲比较快的，特别是新的数据，新的应用。中国这几年时间把技术研究进一步拓展，长期来讲对中国的影响非常大。

另外，人工智能是数据系统、算法、应用，算法和系统都要研究的，因为算法必须解决新的问题，所以应用的研究必须跟产品总结在一起，研究一个新的形式，所以在这个大环境，我觉得百度公司有战略机会可以做一些开放的平台，让大学、研究机关有更多的研究机会，同时也为百度而创新带来的新机会。

提问：北京现在有雾霾的问题，二位怎么看待用百度的技术解决这个问题？

陆奇：对我来讲有一个适应的过程，雾霾对大家都是一样的，所有的百度员工我想办法最快的速度来适应北京的环境，这是第一。第二，我觉得任何一个挑战对社会来讲，基本上都是采用技术来挑战这样的机会来解决，我觉得应该有这样的机会我们可以认真的来探讨。

李彦宏：总体来讲，百度在人工智能方面确实有五六年的积累，人工智能基础技术上处在比较领先的地位，无论我们的人工智能能力还是图象识别的能力，这些能力我们更多的希望把它开放出来，让中国的创业者如何利用这些能力做出有意思的东西来。

我们最主要不是自己要做出一些什么产品，更多的是希望我们的技术能够被应用到越来越多的领域，越来越多的行业和越来越多的公司中去。

提问：智能制造被越来越多的提及，怎么样用人工智能改造传统制造业？作为一个传统的互联网公司和传统的制造业可以有一个什么样的关联？

李彦宏：对于传统制造业来说未来更大的机会在于这些东西更加智能化，物联网在五六年前就写进了政府工作报告，很多人对它寄予厚望的，之所以现在还没有起来，不是说你联网它就智能了，而是说人真正的能够用人化跟他进行交流才叫智能，过去都是人在学机器的话，以后我希望机器学人。人工智能技术植入到任何一个产品上都能够理解自然的语言，这样和和物的这种交流就会更加的自然、更加的顺畅，而这种东西其实是颠覆任何一个制造业的，无论你是造鞋子还是造冰箱的，都会遇到这个问题，这是我看到跟制造业最大的一个结合。

提问：陆奇博士您跟人工智能的渊源是什么？您是从人们时候开始接触人工智能？具体做过哪一些方面的工作？另外，您从微软到百度的过渡，这个过渡对您个人来讲意义是什么？您觉得未来在百度的工作对您的挑战在哪里？

陆奇：到百度来工作，第一个是工作环境能够充分发挥我以前的经验和我的知识和能力，更重要的是有机会做很大的贡献。我想补充一点，因为我觉得整个世界是一个很大的波浪，一个是机器工业的崛起，第二个是中国的崛起。可以说如果有机会跟一个很强的公司，很强的团队参与这两大波浪，为整个社会创造价值，这对我来讲不仅仅是中国的，机会对中国更强的发展有直接贡献的话，对我个人来说是有很强的现实性。

前面讲的问题人工技术，其实我以前做博士的时候不是做这方面的，但是我兴趣比较广，我很早就开始做引擎系统设计，搜索引擎其实是把人类所有的信息和知识管理起来的这样一个产品，如果把搜索引擎做好的话，就刚刚Robin讲的，即使你不去搜他也会自动告诉你要的知识和信息。这要求你必须理解世界上的语言、知识、理解文历，同时要理解人，关键是要获取知识，要有感知才能有智能化的系统，一旦做了久了以后想做到非常精准，自然会对这方面技术很感兴趣。我个人比较喜欢做系统，对算法也比较感兴趣，所以大约过去十多年，在这方面一直包罗比较全，自己愿意做尝试。

提问：怎么看待人工智能对于百度的影响？

李彦宏：人工智能其实对任何一个产业，任何一个行业，任何一个公司都会有很大的影响，对于百度来说是有更大的影响。百度的无人驾驶汽车是人工智能，可能你们不一定意识到百度的搜索本身就是最大的人工智能的机器。搜索引擎如果倒退出10年可能是基于超点分析这样一个产品，但是今天它已经完全变成了人工智能的产品，它的排序基本上靠机器学习来做的，这也就是说你之所以能够用语言问各种各样的问题，可以输出一大串大家知道你在讲什么，这个东西在财务上的反应，其实是潜移默化的。

其实我们很难分出来说，我们现在收入里面有百分之多少是人工智能共建的，但是没有人工智能的话，今天百度所有的产品都要被淘汰掉了，他是深深的植根在几乎每一个摆渡的产品里面，包括老有人嘲笑我们外卖，其实外卖背后真有人工智能的技术，机器学习的技术，这些方面已经渗透到百度的产品里面。未来我们也确实认为它是百度的一个非常核心的竞争力，对未来百度长久高度的发展，包括收入这方面的发展都有巨大的推动。