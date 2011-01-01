 华为云计算新长征路 做好适配企业的云

以前在通信领域，华为走过了一条长征的路，现在在新长征路上，华为在走一条云计算的路。

过去十年，互联网厂家主导了第一波云的浪潮，这个阶段的特点是客户适配云，云只提供标准服务，被称为Cloud 1.0。未来十年，各种行业云将兴起，企业将成为云化主角，这个阶段的特点是云适配客户，云要跟企业原有的系统对接、继承传统业务应用，并保护企业原有资产，这个阶段被称为Cloud 2.0。

华为云计算所设定的战略是用云匹配企业的诉求，也就是面对企业现有的IT存量，云要满足不同业务、不同部门的需求，即云适配客户。在这个业务战略下，华为已经部署420个云数据中心及超过200万虚拟机，华为云计算服务超过130个国家和地区。

华为IT产品线云计算营销总监李阳

众所周知，华为是ICT领域的巨头，华为IT产品线云计算营销总监李阳在表示，“以前在通信领域，华为走过了一条长征的路，现在在新长征路上，华为在走一条云计算的路。”

虽然李阳将华为做云计算称之为新长征路，但从其已取得的成绩看，这条路华为走得并不慢,并实现了重大突破。除了上面提到的一系列数字外，在公有云方面，华为与德国电信联合发布了开放电信云(Open Telekom Cloud)、与Telefonica联合发布了Open Cloud、与中国电信联合发布了天翼云、并自运营华为企业云。可以说，华为的起点很高，相比同类云计算厂商来说，“段位”也不低，除此之外，产品、服务如何，华为又是否能做好李阳口中“适配企业的云”？

适配大企业 兼顾云化两路径

同时面向企业业务部门和运营运维部门，华为兼顾大企业云化的两个路径。李阳说，一是面向业务部门提供丰富的PaaS服务、满足云原生应用开发，二是面向运营运维部门，提供IaaS服务能力，兼容已有设备、保护投资。

为什么强调企业云化的两个路径？李阳指出，市场上云适配企业有两种路径，一是以亚马逊、微软为代表的公有云厂商，提供丰富的云服务能力，特别是P层，具备分布式架构、资源弹性伸缩等特点。二是以思科、VMware、HPE为代表的IT基础设施厂商，提供I层的能力，通过资源池化提升效率、降低成本，但是没有解决业务部门的问题。

不同的部门有不同的诉求，业务部门需要丰富的服务能力、运营部门需要灵活的资源调配，对于华为来说，需要同时满足两者的诉求。在政府、金融、运营商、媒资等行业，华为帮助企业平滑过渡到云时代，并满足云适配大企业云化的两个路径。

帮助企业四类业务系统迁移

李阳总结了华为帮助企业四类业务系统云化的实践，包括交互系统、洞察系统、开发测试系统和记录系统，从它们也看出了华为兼顾大企业云化两条路径的特性。

以交互系统为例，它需要能够应对业务浪涌的业务负载，比如网银、抢购等业务负载。李阳以华为VMALL商城举例，它的日常流量放在私有云，抢购这样的业务放在华为公有云，以解决快速弹性伸缩的问题。从高峰时期的统计，上百万的并发数、上亿的交易量，是通过公有云解决，并且这个平台上未来还会有人工智能等功能加入。

洞察系统以数据分析为主，更多体现整个数据生命周期服务化的过程，包括从产生、收集、存储、分析、挖掘和可视化，目前华为把它用在了招行、平安城市、运营商等领域。在招行，华为为其做到刷卡的实时风控，“我们可以做到100毫秒以内把整个分析处理完，确保在500毫秒以内把事务处理完，从而判断某个刷卡是是不是恶意的刷卡和交易。”李阳说。

记录系统围绕SAP、Oracle、MS-SQL等关键业务应用，所以有容灾的需求，华为基于OpenStack架构平台实现了容灾的能力，这在业界如此多的OpenStack厂商中，只有华为能够做到。李阳指出，由于容灾系统的复杂性，需要由各个层面相互配合去完成。首先在数据层面，存储需要做实时的同步，在虚拟主机层面，要做到跨数据中心的集群，还有OpenStack的管理面，也要做到整个容灾备份，这考验的是综合能力，华为在OpenStack提供了双活服务。

开发测试系统方面，李阳以华为自身举例，华为公司产品线软件开发、测试、集成验证，全部在云上面完成，7万多的研发人员，均由虚拟机来提供服务。“围绕整个软件的开发测试流程，从项目管理、配置、代码等各方面，我们把完整的开发测试流水线能力放在公有云平台上，从而可以把华为软件开发测试的能力、对软件代码高质量的检查的能力，给企业客户提供服务。”李阳说。

所以，从交互系统支持亿级用户互联网平台、到洞察系统面向数据生命周期管理、到开发测试系统开放华为研发能力、到记录系统提升运营效率与安全，每一类系统里面，华为都有自己的丰富经验，并在其中积累的能力，帮助企业把四类系统迁到云平台上。

企业云化有很多场景，李阳强调，最终对于华为来讲，构建的是平台能力，不仅仅是IT服务，还包括CT服务，此外，UC、会议、视频、IoT等，华为将全部把它们搬到云上来，不仅是I层、P层、S层，通过提供一站式服务，满足企业典型的应用上云问题。

并且，华为还通过在公有云、私有云之间统一架构、统一API、统一服务，无缝联接边缘计算，构建完善的混合云服务。未来，华为还将以开放、合作、共赢的心态，参与构建产业联盟，引入更多玩家，共同推动企业云转型。可以看出，华为云计算的新长征路正在快速挺进。