中关村工业互联网产业联盟成立大会成功召开

2017年1月17日，中关村工业互联网产业联盟在北京举行成立大会。联盟会员单位代表、其他企事业代表100余人出席了会议。

ZD至顶网网络频道 01月17日 综合消息：2017年1月17日，中关村工业互联网产业联盟在北京举行成立大会。联盟会员单位代表、其他企事业代表100余人出席了会议。

中关村工业互联网产业联盟正式揭牌成立

中关村管委会、北京市科委、北京市经信委相关领导、中国工程院制造业办公室、中国信通院、中国电子技术标准化院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所相关领导出席了大会。

联盟理事长、北京东土科技股份有限公司董事长李平致辞

联盟理事长、北京东土科技股份有限公司董事长李平致辞并进行主题演讲，详细介绍了联盟相关工作计划，联盟定位为中国工业互联网产业的推动者和国际工业互联网标准的重要参与者，联盟将以标准、基础性平台技术、体系架构为抓手推动中国工业互联网产业标准化和互操作性，整合联盟成员企业在现场宽带总线、工业互联网操作系统、工业服务器、工业软件领域的技术优势打造基于工业互联网架构的新一代自主可控、安全的工业控制体系。

中国电子技术标准化研究院物联网研究中心副主任,国家物联网基础标准工作组秘书长张晖作了 《工业互联网与智能制造参考模型的标准化基础》报告，中国信息通信研究院标准所副总工，中国工业互联网联盟总体组组长李海花作了《共筑工业互联网的未来-工业互联网的变革和机遇》；详细分享了工业互联网相关发展趋势及国家战略。

联盟会员代表东土科技、和利时、树根互联分别进行了大会发言，介绍了中关村企业在工业互联网领域的创新实践。

中关村工业互联网产业联盟由东土科技、天地互连、和利时、曙光、阿里巴巴、工控网、首都信息、树根互联、东华软件、时代集团、工控网、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国电子技术标准化研究院、北京工业大学、等相关单位共同发起成立。联盟理事长单位为北京东土科技股份有限公司，中关村工业互联网产业联盟受中关村科技园区管理委员会指导，联盟将依托中关村在互联网领域及先进制造领域先进的产学研用集成，促进中关村示范区在工业互联网和智能制造领域的产业链建设和自主创新能力。

据介绍，中关村工业互联网产业联盟在进行筹备工作的同时，在中关村管委会支持下，已经对中关村工业互联网产业现状进行了详细调研分析，在工业互联网架构、标准、应用推广领域制定了切实可行的规划，联盟实质性工作全面开展。中关村工业互联网产业联盟将进一步发挥中关村相关技术和产业优势，联合产业相关力量，协助政府产业政策和参与国家重大专项，成为政府和企业的双向沟通平台。