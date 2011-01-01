锐捷SDN开放网络平台ONP获“2016年最具创新力奖”

《中国企业“IT印象·技术成就梦想”年终评选》活动评选结果揭晓。锐捷网络SDN开放网络平台ONP荣获“2016年最具创新力奖”，显示锐捷网络在SDN前沿技术领域的创新进取能力，同时也为“下一代网络”的到来打下了坚实基础。

近日，由工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院指导、51CTO主办的《中国企业“IT印象·技术成就梦想”年终评选》活动评选结果揭晓。经过专家评审，综合媒体曝光度、行业影响力、第三方调查机构等多方元素评分，锐捷网络SDN开放网络平台ONP荣获“2016年最具创新力奖”。能够从百余家参选企业中脱颖而出，显示出锐捷网络在SDN前沿技术领域的创新进取能力，同时也为“下一代网络”的到来打下了坚实基础。

由51CTO主办的年度创新技术评选活动，已经连续举办了十一年。评选活动一直受到企业的广泛关注和支持，来自IT相关领域的百余家企业积极参与了本次评奖，数位行业专家和51CTO媒体编辑组成强大的评审团进行评审，更有无数网友密切关注，提升了本次活动的权威性。最终，锐捷网络参选的SDN开放网络平台ONP获得了专家评审的高度肯定。

据了解，锐捷从2011年正式参与SDN研究，经过4年多的持续探索，在SDN领域已经形成了自己的技术体系和平台（ONP开放网络平台），包括SDN开放网络控制器（RG-ONC）、SDN交换机（锐捷全系列主流交换产品）、SDN路由器/网关设备、NFV设备等，以及基于场景的整网解决方案。锐捷SDN战略重点聚焦在平台化、开放化、智能化，更将简单可用的“未来网络”带到用户身边，成为了业界唯一一家提出该类型解决方案的厂商。



作为国内SDN领域的早期“探索者”，锐捷网络在网络通讯厂商中率先开启SDN产品的商业化实践，在教育、金融、政府、互联网等行业拥有大量的“落地”案例。在SDN生态培育方面，锐捷一直大力支持全国高校SDN应用创新开发大赛，不断加强我国相关领域高端人才的培养，并且依托实际应用案例，帮助高校师生更好地掌握了SDN技术的研究。2016年，锐捷在SDN标准化认证方面更是收获颇丰，旗下RG-N18010(Newton)云架构网络核心交换机等10款产品，通过了全球SDN测试认证中心的OpenFlow v1.3一致性测试，获得由ONF颁发的相关认证证书。

SDN作为下一代网络重要的发展方向，一直是学术界和产业界关注的热点，被国际研究机构Gartner列为未来五年内IT领域十大关键技术之一。随着现代数据中心发展不断加速，全球云计算服务流量平均每年复合增长率高达30%，近三分之二的负荷将在云端处理，而SDN技术在这一大趋势背景下，相关优势特性也更加凸显。由于具备网络设计更简单、业务部署更快捷、设备更通用等特点，SDN已经被越来越多的用户所采纳和认可，商用化、规模化趋势明显提速。为了全面激发SDN所蕴含的能量，锐捷将更积极地拓展相关合作生态圈，与云平台厂商及数据中心服务商达成稳固长期的战略合作，让技术创新力得到更好的释放。