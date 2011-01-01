AT&T发布5G策略：尚未能挑企业大梁?

5G电信巨头AT&T（美国电话电报公司）上周公布了2017年的5G策略，并宣布不会等待5G的标准完成后才开始自己的"网络进化过程"。而4G和5G目前仍是前沿技术，一些业内人士质疑AT&T是否太过心急。

ZD至顶网网络频道 01月17日 综合消息：5G电信巨头AT&T（美国电话电报公司）上周公布了2017年的5G策略，并宣布不会等待5G的标准完成后才开始自己的"网络进化过程"。而4G和5G目前仍是前沿技术，一些业内人士质疑AT&T是否太过心急。

我们知道，5G无线技术的承诺是大幅增加移动互联网的数据连接速度。官方5G标准仍处开发中，需等到2019年才能完成。但AT&T上周表示，已经将全球5G标准的时间表纳入了2018年时间表内，也就是说，AT&T已经在着手解决制定标准过程中遇到的一些延迟和连接问题。

AT&T首席战略官和技术和业务部集团总裁John Donovan在2017年花旗互联网、媒体和电信会议上表示，"我们的策略一直是尽我们所能尽快地出台标准。我们非常乐观。"

在会上，AT&T还宣布，AT&T计划在2017年上半年在德克萨斯州奥斯汀区内面向居家用户推出5G试验网络。用户可以在试用网络上播放流媒体DirecTV Now。DirecTV Now是AT&T的付费电视流媒体服务，目前用的是固定无线"5G"连接。AT&T还表示，试验网络也将测试固定5G连接上的其他"新一代娱乐服务"。

据了解，AT&T还透露与英特尔一起已经在去年12月在美国完成企业5G业务客户试验。试验网络为英特尔的奥斯汀办事处提供高带宽移动网络服务。Donovan表示，截至目前为止的一些试验在网络性能方面的结果给人以"正面的惊喜"。并且已经进行了一些5G技术的实验室试验。

总部设在达拉斯的AT&T是一家运营商。据Sandy公司创始人Patric Oborn认为，AT&T在5G这事上可能有些操之过急，因为市场需求还未成形。Sandy是犹他州的Telarus主代理。Telarus与许多大型运营商结成合作伙伴，其中包括AT&T。

Oborn 表示，"我觉得AT&T在5G上是想像他们开始用在iPhone上一样获得专营权。他们想成为市场的第一家，他们从iPhone一事上学到了成为市场第一家就可以留住那些客户。"

AT&T的Donovan表示，这些试验表明，AT&T已率先踏入无线网络进化时代。 他表示，"5G之所以不同是因为其性能可以实现许多新用例，包括实时地图、自主驾驶汽车等等。5G网络的性能有改变游戏规则的潜力。"

AT&T发布5G消息后不久，直言的T-Mobile首席执行官John Legere上周在2017年CES却表示，4G仍然有市场。Legere对AT&T的"5G之乐观"颇有微言。虽然他也承认5G将是改变游戏规则的技术，Legere表示，总部设在华盛顿州Bellevue的T-Mobile已经在旗下的网络里悄然部署了251个新的存在点(PoP)，并会将重心置于在4G LTE网络里注入更多速度的工作上。

"T-Mobile将成为第一家提供千兆网络4G LTE服务的商家，甚至是在5G之前，而且不是在我们的实验室里，而是2017年在我们的公共网络里做到。" Legere提到。

AT&T也表示，旗下的4G LTE网络的持续发展仍然对奠定旗下5G的发展基础"十分重要"。 AT&T预计旗下的一些移动网站将在今年内达到理论峰值速度1 Gbps。

Telarus的Oborn认为物联网用例可能是推动5G采用的动力。AT&T如果成为市场上的第一家独家5G解决方案商就可以将早期用户收归自己的门下。 "AT&T玩的就是这一手。我要成为首家，让别人来追我。" 他表示。

另外，Oborn也表示，他听到的关于4G和4.5G技术的东西比听到关于5G技术的东西多。4.5G技术(也叫高级LTE)使用的基本标准和4G用的标准相同，但4.5G技术的吞吐量更大，是通过将不同无线频谱的信道合在一起的方法实现的。爱立信、诺基亚、高通和华为目前都在开发这种新兴技术。 虽然业界对5G也感兴趣，但5G说的是完全不同的语言，需要新的网络硬件和软件才能做到。 Oborn表示。

Oborn认为5G对消费者来说可能是一个伟大的技术，但诸如AT&T的运营商要令商业客户对其特别感兴趣怕是会有点难度，原因是许多运营商都会实行数据限量的做法。 "不是5G技术的事，而是运营商要靠自己的网络赚钱，用到的方法在企业规模上是无法得分的，因为企业使用的数据比消费者使用的数据大得多。"

Oborn表示，越来越多的企业依赖云，更快的网速十分重要，但只要运营商在数据量限制上不松动，无线网络终究只会充当备份连接的角色。 "即便是17 G我也不管，光纤和同轴电缆可以是无限的，企业无需为数据使用计划操心。数据使用计划必须是不限数据量的。"