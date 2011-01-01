青云QingCloud推出SDN网络直通服务 Docker网络能力大幅提升

青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布推出SDN网络直通服务，由IaaS平台网卡管理和Hostnic插件两部分组成。该服务能够使运行在虚拟机上的容器直接使用IaaS平台的SDN能力，从而极大地提升了容器应用的网络性能，并显著降低容器配置与维护的操作难度。

企业级基础云服务商青云QingCloud（qingcloud.com）日前宣布推出SDN网络直通服务，由IaaS平台网卡管理和Hostnic插件两部分组成。该服务能够使运行在虚拟机上的容器直接使用IaaS平台的SDN能力，从而极大地提升了容器应用的网络性能，并显著降低容器配置与维护的操作难度。

SDN网络直通服务

在青云QingCloud推出SDN 网络直通服务之前，传统的Docker部署方案存在两大弊端：一是严重的网络性能损耗。传统的基于虚拟主机的Docker部署方案，需要采用Overlay或者Bridge网络插件实现虚拟主机内部的虚拟网络，多次虚拟化对性能带来了重重损耗。经测试，在云平台上直接使用Docker Overlay会损失近75%的性能。

二是配置复杂度高。主流的Docker管理平台需要对IP地址做转换，以提供业务对内网和外网的地址。本身Docker实现这些功能就会比较复杂，如果Docker运行在云平台上，还需要对云平台的IP再做一层地址转换，会带来额外的复杂度。

为了彻底解决传统Docker的部署问题，青云QingCloud推出SDN网络直通服务，将虚拟机上的（多块）虚拟网卡直接与Docker主机挂载，跳过虚拟主机本身的网络结构。SDN网络直通服务包括两个组件：IaaS平台网卡管理和Hostnic插件。IaaS平台网卡管理提供网卡接口，让虚拟主机能够挂载多个网卡，这些网卡可以属于相同或者不同的网络，每个网卡能够管理自己的私网IP、公网IP、负载均衡器和防火墙等功能。

Hostnic插件是青云QingCloud开发的Docker网络插件。在启动Docker实例时，可以挂载虚拟主机上的网卡，并配置IP地址和路由。启动之后，Docker实例就加入了QingCloud SDN 提供的网络，能够使用QingCloud所有的网络功能。目前，Hostnic 插件已在 Github 上开源（https://github.com/yunify/docker-plugin-hostnic）。

青云QingCloud SDN网络直通服务有如下亮点：

· 极大提升Docker的网络性能：运行在虚拟主机上的Docker可直接使用QingCloud云平台的 SDN能力，避免两层网络重叠带来的数据包容量损耗；每一台Docker主机均可独享一个网卡的转发能力，并使用IaaS平台所有网络功能。

· 大幅简化Docker的系统配置：只需通过创建网卡、使用Hostnic插件将网卡逐一与Docker主机挂载，便可以完成对Docker的网络配置；支持Docker主机独立挂载EIP，独立配置防火墙策略（SG），以及挂载为负载均衡 （LB）后端。

青云QingCloud CTO甘泉（Reno Gan）表示，作为QingCloud SDN 2.0的重要组件，SDN网络直通服务能够帮助Docker用户及服务商大幅提升Docker性能及网络配置易用性，将QingCloud SDN的所有能力开放给用户和合作伙伴。未来，SDN网络直通服务还将支持LXC、Kubernetes、Mesos等容器技术。

SDN网络直通的所有组件及功能均不计费，该服务目前已在北京3区和上海1区上线。