让快时尚更快——Ruckus为都市丽人打造“无断点”Wi-Fi环境

Brocade旗下公司Ruckus Wireless宣布已完成对国内快时尚内衣品牌都市丽人的总部、物流园、电商中心及研发中心等场所Wi-Fi系统的改造与建设。此次的项目为都市丽人运营总部以及仓储、营销、研发等职能场所布置了约400个无线接入点。

Brocade旗下公司Ruckus Wireless宣布已完成对国内快时尚内衣品牌都市丽人的总部、物流园、电商中心及研发中心等场所Wi-Fi系统的改造与建设。此次的项目为都市丽人运营总部以及仓储、营销、研发等职能场所布置了约400个无线接入点，不但提升了员工的工作效率，更促进了物流、信息流的顺畅运转，为整体经营提供巨大助力。

凤岗福民物流园

作为一家在香港上市的中国快时尚内衣公司，都市丽人目前在全国有八千多家门店。相比数目巨大的门店，都市丽人在全国仅有两个仓库，位于广东省东莞市的福民物流园就是其中之一。它7.3万平方米的建筑面积承载着为都市丽人的全国市场供货的重任。而总部、电商中心、研发中心则起到了“大脑”的作用，确保公司整体平稳运行。

2014年开始，Ruckus陆续启动了对都市丽人总部、福民物流园、龙岗电商中心及深圳百事达研发中心的Wi-Fi改造项目。Ruckus根据不同场所的特性，部署了ZoneFlex 7372，7363，7352，7762-S及T300型AP共计约400个，并通过总部和福民物流园的3台ZoneDirector 3000型控制器进行统一管理。Ruckus具有优越的兼容性能，确保都市丽人各个品牌的PDA均能在信号覆盖的区域无缝漫游。此外，Ruckus的有效覆盖面积大，相比其他供应商，需要铺设的AP数量少20%，从而减少了客户的投入成本。

Ruckus产品现场安装情况

Ruckus产品部署完成后，每日满足都市丽人总部及物流园超过2000台笔记本电脑、手机、PDA等不同设备的接入。在货物登记方面，福民物流园的Wi-Fi让工作人员能随心使用PDA设备，出库效率相比人工登记提升300%，相比原有网络环境提升了40%。Ruckus的网络服务让都市丽人的任务操作更加简单迅捷，物流效率得到极大提升。

除固定场所的Wi-Fi覆盖外，Ruckus产品还能灵活为都市丽人的其他市场活动需求提供支持。10月15日晚，都市丽人在工业园内与唯品会合作举办品牌日活动，并通过网络向场外观众进行直播。在Ruckus工程师的协助下，现场近500平方米的面积仅仅布置了7个AP，完美满足现场数百名观众的网络需求，网络并发连接数近300。观众能够随心所欲地在社交网络上对活动进行分享，进一步提升了活动影响力。

都市丽人品牌日活动

随着服装行业劳动力成本的升高以及市场竞争的加剧，如何进一步降低成本，提升利润率，成为了众多国内外服装品牌极为关心的话题。其中，对物流仓储成本的控制称得上是重中之重。通过仓库管理的信息化升级，企业能够有效缓解服装商品批次多、种类繁杂带来的出库问题，降低工作量，从而节省大量的管理成本。可靠的Wi-Fi网络在这之中的重要性不言而喻。

在部署Ruckus产品之前，福民物流园不理想的网络环境带来了很多麻烦。由于仓库货物的密度很高，会对信号有所干扰，使Wi-Fi覆盖产生断点，手持设备经常会出现网络连接不稳定的情况。仓库工作人员在出库区对产品进行扫描时，后台系统无法快速对产品登记，迫使工作人员进行二次扫描；同时由于网络速度受限，扫描的响应速度慢，工作人员有时需要等待2-3秒的时间才能完成扫描。这些问题大大降低了工作人员的工作效率，并影响到每天能够出库货物的数量。都市丽人亟需一个新的网络服务解决方案。

都市丽人对包括Ruckus在内的三家国内外无线设备供应商进行了评估，在AP设备选型测试之中，工作人员在出库区依次对10件出库产品进行二维码扫描，部署Ruckus产品时的登记成功率为100%，成为唯一一家通过测试的供应商。并且，Ruckus凭借稳定一致的覆盖和性能，顺利通过了大规模的实际作业测试，成功赢得了与都市丽人的合作机会。

工作人员对产品进行出库登记

“为了确保满足都市丽人物流中心配送产能，网络的稳定性至关重要，”都市丽人IT副经理蒙春云先生表示，“在Ruckus通过测试后，我们就从总部开始对都市丽人的无线办公解决方案进行整体升级。相比其他供应商，Ruckus产品在复杂环境下的信号很强大，不会产生断点，应用体验非常好。”

“Ruckus ZoneFlex 系列具备业界最高效能、最可靠的无线网络连接技术，并结合具有专利的软硬件技术，能即时适应不同的 Wi-Fi 环境，”博科中国区总经理竺宏先生表示。“都市丽人物流园面积大，货物多，容易出现干扰，Ruckus产品能有效应对这样的复杂环境，确保货物高效运转。”

ZoneDirector 3000

ZoneFlex T300

除上述提到的场所外，Ruckus都市丽人天津物流园的项目也正在进行之中，预计在今年1月底前将完成约300个AP的铺设，确保物流园顺利投入试运营。在“速度为王”的快时尚服饰行业，Ruckus以优质的产品和服务助力都市丽人不落下风。