华为KunLun助力海澜之家升级ERP系统提升运营效率

海澜之家选择华为KunLun 12TB HANA一体机解决方案作为ERP（企业资源计划）核心数据库平台，满足海澜之家业务快速发展对供应链、仓储及货品等数字化运营效率提升的需求，为未来发展和综合能力竞争提供技术支撑。

近日，海澜之家选择华为KunLun 12TB HANA一体机解决方案作为ERP（企业资源计划）核心数据库平台。KunLun创新的8P+纵向扩展能力支持更大规模数据的联机交易与分析，满足海澜之家业务快速发展对供应链、仓储及货品等数字化运营效率提升的需求，为未来发展和综合能力竞争提供技术支撑。

信息系统优势已成为海澜之家的核心竞争力之一，支撑着业务持续增长。2016年上半年，海澜之家上半年净增门店652家，累积达到4642家，营收增长10.5%。但是，业务快速发展对供应链、仓储和货品等数字化运营效率带来了新的挑战，现有ERP系统出现性能瓶颈，无法应对规模越来越大的数据在线交易、分析需求，亟需一个更高性能、更高扩展性的数据库平台来支撑业务的长远发展。海澜之家选择基于华为KunLun 9016的12TB HANA一体机作为ERP核心数据库平台，借助KunLun开放架构小型机创新的8P+纵向扩展能力和RAS 2.0高可靠技术，搭配SAP公司革命性的HANA内存数据库软件和成熟的 ERP等应用软件，能够提高业务的精细化程度和运营效率，增强市场需求变化的快速反应能力，支撑业务持续发展。

海澜之家HANA升级项目负责人张晓帆表示：“华为KunLun开放架构小型机通过了SAP HANA的官方认证，基于KunLun的12TB HANA一体机搭配SAP应用软件，能够全面解决系统性能的瓶颈问题，驱动业务持续发展。未来，我们将借助创新的ICT解决方案，为公司的业务发展和创新持续提供技术支撑。”

从2015年起，海澜之家即选择华为SAP HANA一体机解决方案，这次海澜之家再次选择了华为基于KunLun开放架构小型机的SAP HANA一体机方案。海澜之家、SAP与华为等行业领先的企业再次牵手合作，共同迎接产业结构调整和转型升级带来的机遇和挑战，以创新的ICT解决方案构建企业发展核心驱动力，适应、领跑数字经济时代。