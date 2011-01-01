锐捷网络中标中国联通数据中心集采项目 “牛顿”迎来2017开门红

锐捷网络凭借雄厚的技术积累和创新能力，旗下RG-N18000-X（Newton牛顿）系列云架构数据中心核心交换机、RG-S6220系列数据中心接入交换机成功入围中国联通的招标。

近日，来自中国联通的官方信息显示，2016~2017年中国联通数据中心交换机设备采购招标工作已经完成。针对不同规模的数据中心场景，本次招标共分为3个标段，锐捷网络凭借雄厚的技术积累和创新能力，在竞争激烈的第3标段中脱颖而出，旗下RG-N18000-X（Newton牛顿）系列云架构数据中心核心交换机、RG-S6220系列数据中心接入交换机成功入围。

近几年，中国联通数据中心建设规模不断扩大，已建成并投产西安、廊坊、呼和浩特、哈尔滨、重庆和郑州六大国家级云数据中心，通过高速率、大容量、高性能的新一代网络实现互联，提供辐射全国的云计算服务能力。为了更好地促进IDC网络和云计算应用快速发展，中国联通于2016年10月启动了新一期数据中心交换机集中采购项目。

本次招标吸引了多家国内外厂商参与，各厂商从技术实力、行业经验、定制化能力、配套服务体系等多个方面展开激烈竞争。最终，锐捷网络在上述所有项目中均获得优秀成绩，综合评比以高分胜出。

作为中国数据通信解决方案领导品牌，锐捷网络数据中心交换机产品在性能、功能、可靠性等各项指标上，始终保持着业内领先的位置。特别是本次中标的RG-N18000-X（Newton牛顿）系列交换机，是锐捷在面向云架构网络应用推出的新一代高性能核心交换机，该产品在100T的交换平台上，首次采用“零背板”创新技术，在提供高效、稳定交换服务的同时，可实现未来10年网络可持续平滑升级。此外，本次中标的RG-S6220系列交换机是面向融合FC/FCoE/IP网络的全万兆云计算特性数据中心接入交换机，支持VSU2.0多虚一虚拟化功能和丰富的数据中心特性，与RG-N18000-X一起更可组建整网大二层网络，充分发挥融合网络的优势与特性。

除产品性能与功能完全符合并优于中国联通数据中心建设需求之外，锐捷网络入围本次集采，与其在市场占有率、行业经验和服务能力等方面的优异表现密不可分。

作为三大运营商数通产品的主流供应商，锐捷网络持续跟进运营商数据中心的建设需求，以及产品技术的演进路线。同时，锐捷网络数据中心交换机产品在国内市场经过多年磨炼，已经稳居行业前列，在互联网、金融等数据中心建设需求强劲的重要领域取得了累累硕果。锐捷网络参与了阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、北京银行等不同规模数据中心网络的设计和部署。

在服务方面，锐捷网络更是拥有覆盖全国的原厂售后服务体系，在全国范围内设有53个直属服务支持中心，38个备件库和维修中心，100多家认证服务机构，可以第一时间响应用户需求，为中国联通数据中心网络建设提供了可靠的售后服务质量保证。