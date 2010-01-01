品高云V7.0发布：国产软件一样可以做好基础架构云平台

能够做好基础云服务的不只是OpenStack，还有品高云，从品高云2010年发布首个IaaS云版本以来，产品不断升级迭代，如今品高云V7.0版本已经正式推出。产品研发8年，发布7年，目前品高云已经在12个行业、帮助超过150个政府/企业入云。

能够做好基础云服务的不只是OpenStack，还有品高云，从品高云2010年发布首个IaaS云版本以来，产品不断升级迭代，如今品高云V7.0版本已经正式推出。产品研发8年，发布7年，目前品高云已经在12个行业、帮助超过150个政府/企业入云。

值得一说的是，品高云并不是基于开源如OpenStack进行开发，而是由自己的工程师写出来一行行代码，所以称之为云计算民族品牌一点都不过分。不过，不要小看这个民族品牌，在它的客户中，包括腾讯、科大讯飞、招商银行、中国中车等规模庞大的互联网及政府和企业。它们实实在在的已经将品高云部署在自己的业务中，所以品高云的产品是经过严苛考验的。

品高云V7.0发布会现场

品高创始人之一、公司副总裁周静在品高云V7.0发布会上表示，“国产软件一样可以做好基础架构云平台，品高云默默地对云耕耘，我们不觉得市场占有率第一最重要，更重要的是实现客户真正的价值。”

云是交付服务 品高云给用户完善的技术和服务保障

的确，相比国外的AWS、Azure，国内的阿里云、腾讯云、华为云等耳熟能详的云，品高云的声音并不那么响亮，但是从其第一个央企客户国药集团、第一个金融客户招商银行、第一个制造业客户当时的中国南车等等，一个个大型政企客户选择品高搭建私有云，足以说明它的声音虽然没有那么响亮、但它的技术口碑绝对在客户那是响亮的。要知道，即使是腾讯这么庞大的互联网公司，它的近万台开发测试服务器也是跑在了品高云上。

品高云CTO刘忻

“云不是产品、是服务。”品高云CTO刘忻在接受ZD至顶网采访时表示，这也是他回答品高云与OpenStack对比存在差异的主要观点。

刘忻指出，OpenStack从一开始的神秘感到业界的实践后，逐渐也知道开源的优势在哪里、缺点在哪里。很多客户从它的业务连续性、业务的风险去考虑搭建云平台，这恰恰是品高能够带给客户的。企业需要稳定可靠、高质量的产品和可靠的合作伙伴，品高云的产品落地和服务能力是成为很多用户选择自己的关键因素。

“自主可控的产品证明的是我们的技术把握力，不会一个问题找不到原因，不会一个重要bug的修复需要等待社区的下一个版本，不会没有清晰的产品路线和纠结于不可知的版本策略。”周静曾这样指出，在品高云的客户中它们没有打算自己去研究OpenStack，开源代码也对他们没有意义。这也回到刘忻所强调的，云是交付服务，在品高云这里用户会得到完善的技术能力保障和服务保障。

当然，刘忻也并没有否认OpenStack的价值，在很多有比较深的技术积累的公司，他们拥抱OpenStack能够为发挥其释放的能力。不过要作为一种商业产品卖给客户，往往遇到的问题是100个企业可能有三四百种不同的需求。这些需求是靠自己去填坑，还是具备一定的能力把生态环境融入进来去填坑，这是一个很大的疑问。

总之，刘忻强调，品高云是对自己的核心产品有驾驭能力的公司，它带给客户的也是其他云比拟不了的价值。

品高云V7.0的创新服务

说了商业上或模式上品高云带给客户的不同，在技术上品高云走过8个年头到V7.0发布同样实力不俗。刘忻指出品高云研发的三个来源中心，一是客户的需求、二是市场的反馈，三是对趋势的把握。

如今，品高云发布了近40种标准化云服务，能够对企业多个数据中心的私有云资源以及位于IDC服务商机房的公有云资源进行统一管理，支持的公有云服务商包括互联港湾、AWS。

品高云产品总监邱洋演示品高云V7.0新功能服务

品高云产品总监邱洋介绍了V7.0新的功能与特点，新容器服务、机器学习、公有云纳管、云容灾、SDN负载均衡、云服务审批工作流、虚拟带库服务等全新功能亮相。这些功能有的是其他云存在，有的不存在。它承载了丰富的应用的场景，包括开发测试、运行生产、集团服务和大数据、科研等。“正是因为这一系列的业务承载，品高云有底气解决用户业务运行过程中发生的各种各样的问题。”邱洋说，归根结底，品高云有一个独特的地位，已经在底层具有强大、稳定的技术架构。

邱洋分别演示了V7.0的新功能给企业用云带来的价值：

以机器学习来说，让企业看其不再高冷，也不是非要找一批IT人员部署一个机器学习的集群或找一批有数学背景的人做建模。通过品高云内置的机器学习服务，用户可以一键获取机器学习环境，并且无需学习复杂的机器学习算法与技术，通过向导式界面创建机器学习模型，进行模型训练与预测。

公有云纳管也是品高云V7.0进行的一项创新，企业用户为满足不同业务需求，往往采用多家云服务，品高云支持纳管AWS公有云，为企业提供统一的混合云管理能力。品高云除了资源纳管之外，还支持将AWS能力构建为企业需要的IaaS+服务，以及帮助用户对资源进行整体统计分析。

新容器服务结合品高云计算、存储、网络和安全能力，帮助用户通过图像化界面快速构建开发测试运维一体化的环境，实现应用的持续集成、持续交付和在线的灰度升级。

云容灾帮助用户在应对云平台意外灾难时，快速恢复虚拟机，从而恢复业务的服务。云容灾服务利用虚拟化层分流技术，无需在灾备节点上安全客户端，大幅降低运维工作，恢复时支持秒级启动虚拟机，快速恢复业务，并且可随时演练。

此外，品高云V7.0还包括SDN负载均衡、云甲Web应用防火墙、云存储网关服务、云服务工作流、深度自动化运维、SDN开放接入安全厂商等一系列创新服务。

刘忻说，从IaaS+到PaaS到DaaS，品高以BingoCloudOS企业基础架构云平台、BingoLink企业移动信息化平台、BingoInsight企业大数据平台构成了企业级平台的基础。此外，品高也正在聚合合作伙伴，包括发布会现场展出的互联港湾、鼎甲、宏杉、盛科网络、山石网科、鲁邦通物联网、微云、亚信安全共赢商业模式，为企业上云护航。

品高云合作伙伴