华为与AlgoSec发布安全策略管理联合解决方案 让业务发展更安全敏捷

今日，华为宣布与安全策略管理领导厂商AlgoSec建立合作伙伴关系。通过本次合作，华为将与AlgoSec联合打造基于AlgoSec管理平台管理华为全线防火墙的安全策略管理解决方案。

今日，华为宣布与安全策略管理领导厂商AlgoSec建立合作伙伴关系。通过本次合作，华为将与AlgoSec联合打造基于AlgoSec管理平台管理华为全线防火墙的安全策略管理解决方案，帮助用户简化安全策略管理并实现自动化，增强网络的安全性和可视化，让网络安全防护更高效，让业务发展更敏捷。

华为网络安全解决方案可为大中小型企业、IDC云服务商量身定制，解决边界安全、数据传输安全以及用户接入安全等问题，发现异常网络流量与行为，识别高级威胁，保护企业业务不受损害。AlgoSec为跨防火墙和相关安全基础设施的复杂策略管理提供自动化的解决方案，简化安全业务操作和策略变更管理，确保业务的持续合规，并提供更严格的安全策略来更高效地防御网络攻击。

通过联合解决方案提供的企业端到端的管理可视化，用户可在AlgoSec的互动网络拓扑图中看到华为防火墙已配置的子网与安全区域并管理所有的安全策略，包括策略变更管理、网络可视化、流量模拟、策略与风险分析以及审计合规报告。此外，AlgoSec可实时记录并预警华为防火墙上安全策略规则的变化，由此，管理员可快速发现未经授权的操作、有风险的策略变更以及低效或无用策略。AlgoSec可以通过规模扩展支持大规模异构分布式企业环境下的安全策略管理，结合华为下一代防火墙，确保用户网络的兼容性以便于审计。

“我们很高兴与华为建立合作伙伴关系并将一起推出联合解决方案，为华为的用户提供更简化、自动化的安全策略管理，确保业务连续性”，AlgoSec全球销售高级副总裁Philip Rugani说。“华为在亚洲地区实力雄厚，将助力我们进一步提高在亚太地区的业务增长。”

华为交换机与企业网关产品线安全领域总经理刘立柱表示：“目前华为在中国及全球的防火墙市场的占有率不断提升，用户对于防火墙策略管理的需求也越来越迫切。与合作伙伴AlgoSec公司在全球范围的合作，能够帮助我们的用户更直观、高效地管理华为防火墙，降低运维成本，提高客户满意度，也提升了华为下一代防火墙产品和解决方案的整体竞争力。”

与AlgoSec的合作是华为安全管理生态建设的又一具体表现，华为与AlgoSec的强强联合对于提升企业用户的网络安全防御效率及促进整个安全行业发展都有着非常重大的意义。