华为助力温州市人民医院构筑高效的医疗信息化网络

随着云计算、移动互联网、大数据等新技术的迅速发展和广泛应用，医疗信息化建设掀起了新一轮变革之风。医院基础网络建设从面向设备，发展到面向功能和业务，实现了医疗业务的融合。

温州市人民医院始建于1913，是一家集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的三级甲等综合性医院。现医院开放床位1200张，设27个病区，35个专业科室，11个医技科室，在职员工2120人，中高级专业技术人员590人，其中高级职称218人。作为温州乃至整个浙江区域的顶级三级甲等医院，温州市人民医院的医院信息化建设一直走在整个行业前列，旨在打造温州优质服务第一品牌医院。

随着温州大城区的快速发展以及广大民众对卫生保健需求的不断增长，温州市人民医院决定新建娄桥新院。其中娄桥新院的网络信息化建设，主要涉及设备网、感染大楼网络和计算机网络信息系统，提出了三大建设诉求：

首先，温州市人民医院娄桥新院为了更好地满足移动查房的需求，需要将病人病历、检查资料和检验结果及时有效地在医生、护士、患者之间同步，保持随时随地沟通，因此针对病房、公共等区域需要实现高性能无线覆盖，信号质量高，无盲点，零漫游丢包。

其次，娄桥新院涉及设备网、感染大楼网络和计算机网络三张网络，早高峰期看病人数多，一旦发生网络故障将导致挂号、诊断、开药等业务无法有效开展，对病患来讲无疑是灾难性的，极大地影响医院的信誉和客户满意度。因此网络要可靠稳定、确保医疗业务7*24小时在线。

最后，医院IT信息化人员不足，技能有限，新建网络涉及有线和无线，无线规模较大，如何简化网络管理是一道难题；同时为了有效保障网络的正常运行，快速定位网络故障，需要一套简单易用的综合网络管理系统。

经过多方面考虑，温州市人民医院最终选择华为打造了一张极致体验、业务永续、易管易维的医疗信息化网络。

WIFI覆盖无死角，零漫游丢包，高效支撑移动化医诊和护理

娄桥新院无线覆盖场景多样化，根据客户的需求华为因地制宜采用最佳的无线覆盖方案。其中病房区域由于医生移动化医诊和护士移动化护理，对无线漫游性能要求较高，因此在病房区域采用AP9330DN室分方案覆盖。一台AP9330DN通过馈线延升至室内，通过天线进行无线覆盖，一个AP轻松覆盖4间病房，且室内信号覆盖强度>=-70dBm。每个AP并发接入16~20个用户，单用户接入性能高达10Mbps。医生和护士在病房区域移动过程中接入和漫游时，业务开展无中断，体验好，有效提升了医护人员工作效率和信息准确率。

核心层创新CSS集群，保障医疗业务7*24小时在线

为提升病患满意度和信任度，娄桥新院需要为病患提供24小时的不间断的挂号、诊断、在线查阅PACS系统等医疗服务，因此高可靠网络是其核心保障。娄桥新院的计算机网络核心层、手术室网络核心层分别部署两台S7706，通过CSS交换网硬件集群技术，实现了比传统的业务口集群更可靠的集群系统，保障医疗服务永续。同时配合接入双上行，Eth-trunk等链路捆绑技术实现天然无环网络设计，为医疗服务的高效稳定运行保驾护航。

可视化运维，轻松掌控整网

娄桥新院的设备网和计算机网络物理分离，出于管理的需要，分别部署华为一套eSight网管。eSight对两张网络上海量的交换机、AP以及路由、安全、服务器等设备进行可视化的拓扑管理、360度的性能管理、24小时全天候故障监控和排障以及全面的报表管理，此外，7*24小时实时监测网络性能、网络告警及时通知运维人员。这一切让整个医院网络运维变得更加智能，更加便捷。

温州市人民医院娄桥新院的医疗信息化网络提供了一个极致体验、业务永续、易管易维的网络环境，支撑医院业务7*24小时持续稳定运行，让医护人员服务更加便利、患者就医更加安心。