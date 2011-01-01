 华为助力天翼云3.0北京节点落地：为更多政企客户带来“及时雨”

2016年12月29日，中国电信北京公司携手华为公司召开“云腾智慧北京，翼动创新九州——天翼云3.0北京节点”发布会，正式发布天翼云3.0产品和服务。

2016年12月29日，中国电信北京公司携手华为公司召开“云腾智慧北京，翼动创新九州——天翼云3.0北京节点”发布会，正式发布天翼云3.0产品和服务。中国电信携手华为公司，与北京市政府相关部门以及政务、教育、医卫、金融、制造、物流等各行业150多家客户嘉宾一道出席并见证了天翼云3.0的发布。

天翼云3.0以其在云网融合、安全保障和全面定制化服务方面具有的独特优势，以及秉持央企的诚信力和责任心，在年底强势出击，突显了中国电信力求为客户打造“更懂云的网和更理解网的云”的目标。

此次中国电信与华为的合作推出天翼云3.0，是自主知识产权核心技术与运营能力的强强联合——中国电信旗下“天翼云”运营四年来，已为遍布全球的数万家客户提供云和大数据服务，并多次荣膺政务云、教育云等云服务大奖项以及“最佳企业云解决方案”、“最佳安全云商”等称号。而华为作为全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，其强大的ICT云基础架构解决方案，以及国内一流的安全防御系统，可为客户提供坚实的技术支持和安全保障。这种强强联合，通过全面升级技术、全面改善服务质量和全面创新业务产品，进一步提升了“天翼云”的核心竞争力，共同促进了云产业的发展与繁荣。

做好中国云服务“国家队”

随着智能信息时代的到来，对ICT基础设施提出了更高的要求，需要构建泛在、敏捷、按需服务的智能网络。为此，中国电信提出了CTNet2025网络转型计划，实现基础网络云化和软化，为智能信息时代全力打造云网融合的新基础设施。

伴随智能服务时代的来临，中国电信将进一步推进企业转型升级(转型3.0)，聚焦4G和光宽带两大基础业务和包括云和大数据在内的5大优势领域，着重推进网络智能化、业务生态化、运营智慧化，引领数字生态，做领先的综合智能信息服务运营商，筑力网络强国，服务社会民生。

中国电信北京公司总经理张志勇指出，云和大数据是中国电信“2+5”战略的重要组成部分，也将成为未来中国电信重要的新兴业务领域的基础。

谈及中国电信在云服务领域的优势，张志勇认为，中国电信多年来深耕政企市场，深度了解政企客户的业务需求和发展策略，在渠道的广泛性、服务的安全性和专业性方面具有先天的优势。作为云、网络和数据服务的统一提供商，中国电信为政企客户提供从基础设施到整体解决方案的一站式云服务，在服务可靠性与信息数据安全方面提供电信级承诺及SLA保障，构筑更让政企客户放心的云。

据了解，中国电信旗下“天翼云”运营四年来，在全国已为数千家政府机关、教育机构、医疗机构、大中型企业、中小企业、“双创”园区及个人客户提供云和大数据服务。

天翼云3.0北京节点的落地，将更贴近北京政企用户的需求，可实现多个数据中心布局，云间随选网络，全面升级多点可用区服务，定制化专享云服务等，数据持久可靠，系统安全可信。张志勇表示，今天我们发布天翼云3.0北京节点，和产业链伙伴通力合作，推动云服务与各行业需求深度融合，做好中国云服务 “国家队”，做好信息安全主力军，为“互联网+”保驾护航。在云和大数据时代，重新定义中国云。

三大特点：天翼云3.0打造“更懂云的网和更理解网的云”

据了解，此次天翼云3.0的上线，进一步提升了天翼云基础产品的功能及性能，可以更好满足用户在业务部署、自助管理等方面的需求。同时，通过提供物理机、专享云等差异化产品，天翼云3.0能充分满足政企客户在安全、高性能、资源专享等方面的期望。

具体而言，天翼云3.0有以下三大特点：

云网融合：天翼云3.0采用创新的“云网融合”模式，通过构建云管端协同、云网融合的“网络＋云”的基础设施，将网络作为一种可配置、按需调用的服务，提供给用户。这样，更贴近用户、更适于跨域部署的云资源布局，让用户可以一点接入、多点部署、全网服务。

安全可信：天翼云3.0实现网络、终端、数据、应用、管理、服务等端到端的整体安全保障。在云主机、云存储等核心产品上，天翼云3.0进行了全面升级，以满足政企客户对云产品高性能、高可靠性的要求，以及多样化的应用场景。

专享定制：天翼云3.0为政企客户提供从咨询、设计、迁移、实施到维护的全流程定制化服务，用户可以根据需求，灵活选择包括公有云、专享云、私有云和混合云在内的各种云服务模式。一方面根据不同行业的应用特性，构建行业专用的跨域网络；另一方面，提供按需接入、按需带宽等自选服务，为跨域部署的用户，提供高度个性化的配置。同时，中国电信拥有强大的技术专家团队和政企专属客户服务团队，可以通过完善的专业服务体系和丰富的实践经验，实现属地化服务、个性化服务。

强强联合：立足政企市场 结合双方所长

过去十年，云计算正在重构企业ICT基础设施，云服务被企业广泛接受。未来的十年，云服务将更加深入地影响人们的生产和生活，工业格局也将因为云的应用而重塑，教育、医疗、民政等一系列民生服务将向数字化转型。正是云服务发展的大势，将中国电信、华为及各行业客户与合作伙伴聚合至此，开启一个崭新的天翼云时代。

华为中国区运营商业务部总裁曹既斌表示，华为与中国电信在云计算上有共同的战略和理念，在合作之初，我们一直在思考如何把我们的优势结合，让天翼云能够给企业发展带来“及时雨”。通过不断的摸索，我们得到了答案，那就是“立足政企市场，结合双方所长”。

据曹既斌介绍，首先，我们把天翼云的目标定位在政府、教育医疗和大中型企业的关键业务。因为这些机构有着各自发展历史的沉淀和行业特征，要求服务提供者对企业的架构、所处行业以及云发展的趋势都有深入了解。而中国电信就是在中国的政企耕耘多年，积累了大量的政府和大中型企业服务的经验，这是中国电信的独特优势。而华为则为全球多家企业提供了云迁移方案。“电信对客户的理解+华为丰富的经验”将成为两部引擎，为政府、企业向数字化转型提供双倍的动力。

“其次，我们致力于把天翼云打造成一朵安全可信的云。”曹既斌指出，“电信和华为都有着有过硬的安全技术经验和能力，我们双方都承诺，不利用用户的数据，不引用用户数据实现商业变现，严格保障用户数据安全。”此外，天翼云还将融合中国电信在网络和公有云方面的两大优势，根据企业的规模，发展趋势，提供云和带宽、专线互相匹配的一站式融合方案。

天翼云3.0北京节点的正式发布，是天翼云朝着目标又迈出了坚实的一步。曹既斌表示，“好雨知时节”，在这个风起云涌的变革时代，天翼云3.0应时而生，中国电信和华为携手产业链各方合作伙伴，将会为更多的政企客户送来一场“及时雨”。