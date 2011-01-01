“数”领教育山东师范大学与新华三集团开启大数据战略合作 

12月23日，山东师范大学与新华三集团战略合作签约仪式在千佛山校区文化楼举行。双方宣布，将在大数据领域展开深度合作，通过校企合作共同推动教育大数据技术领域交流研究。

12月23日，山东师范大学与新华三集团战略合作签约仪式在千佛山校区文化楼举行。双方宣布，将在大数据领域展开深度合作，通过校企合作共同推动教育大数据技术领域交流研究，更好地服务教学、科研、人才培养，全面提升山东师范大学信息化平台建设，迎接教育变革时代的到来。

山东师范大学校长唐波、副校长王焕斌、山东省教育厅信息中心副主任矫立峰、新华三集团副总裁兼中国区总裁王景颇、大数据产品线总裁孙德和、公共事业教育系统部总监徐继恒、大数据产品部部长曹言、大数据产品部解决方案部长易建辉、山东代表处代表王旭东等出席仪式。山东师范大学副校长王焕斌、新华三集团大数据产品线总裁孙德和代表双方签署战略合作协议。

山东师范大学办学历史悠久，系新中国成立后山东省成立最早的本科高校。建校65年来，学校秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训，已经形成25个学院、83个本科专业、9个博士后科研流动站、10个博士学位授权一级学科、35500多名学生的办学规模，已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。

在信息技术学科建设和应用领域，山东师大一直走在省属高校的前列，并且是国内最早开设计算机相关专业的综合性师范类高等院校之一。唐波校长致辞时表示，如今，云计算、大数据技术已得到深入应用，山东师范大学希望大数据能够有效整合学校各类数据资源，为教学、科研提供更有力的支撑，为学校信息化技术创新与应用实践提供开放平台，让大数据技术在学校信息化领域得到深度应用和价值提升。

致辞中，新华三集团副总裁兼中国区总裁王景颇表示，新华三集团与山东师范大学从2012年建立了良好的合作关系，新华三的产品与解决方案已服务于山东师范大学校园网络，为学校提供基础网络接入服务。此次双方建立战略合作关系，新华三集团将与山东师范大学在大数据领域开展科学研究、人才培养、学生就业促进等方面的探索和深度合作，着力推进山东师范大学智慧校园建设，促进山东师范大学信息化平台的全面提升，增强对学校教学、科研、管理的支撑能力。新华三集团愿携手山东师范大学在校园大数据、网络安全等领域中探索交流与合作。双方优势互补、资源共享，将合作推入新的发展阶段。构建双方合作发展的新平台，提升战略协同层次和水平，提升创新能力，实现战略发展中新的跨越。同时双方还将在大校情等领域开展深入交流探讨，整合数据信息，并基于这些数据，提高教学和运维管理效率。在大数据人才培养方面，将共享企业、学校的优质资源，为学生开展大数据相关实践操作提供实践环境，推动大数据理论研究与成果转化。

此次战略合作的达成，标志着新华三自主研发大数据平台和应用能力再次赢得高校用户的认可，将能够切实帮助包括山东师范大学在内的高校信息化水平提升到更高的层次。未来，双方将在更多领域继续展开深入合作，为山东教育信息化增添新的动力。