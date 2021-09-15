浪潮网络助力中天钢铁 全面开启企业数字化新征程

作为我国大型钢铁联合企业的中天钢铁集团有限公司（以下简称“中天钢铁”），成立于2001年9月，历经二十年跨越发展，已成为年产钢1300万吨、营业收入超1400亿元的优特钢棒线材基地。已连续十六年荣列中国企业500强，制造业500强第65位，先后荣获“第六届中国工业大奖”、“全国十大卓越品牌钢铁企业”、 “中国质量诚信企业”等荣誉称号。近年来，中天钢铁持续推进产品和技术创新升级，近日在浪潮网络的帮助下构建了一套高效稳定、可靠实用、互联互通网络系统，助力开启数字化转型新征程。

以智慧数据中心网络 跑通信息化建设新征程

IT系统作为企业发展的重要抓手，在中天钢铁推进高质量发展过程中承担着至关重要的角色，而网络作为IT系统的联接纽带，更是一个企业建设和生产的生命线。一直走在信息化建设前列的中天钢铁，坚定不移走优特钢发展之路，拥有国际一流的先进装备，借助“无人化工厂、平台化运营、协同化生态”的扁平化架构体系，打造集经营管理、生产管控、电子商务及大数据为一体的“3+1”智能化平台，持续助推中天钢铁全方位提升。并计划引进先进的管理模式和工作方式，以信息技术与企业业务实际相结合，打造成一个具备高质量、高效率、智能化的数据中心网络。

新的数据中心网络系统建设在保证实用、可靠、安全的前提下，还应该充分考虑在投资保护及长远性方面的需求，同时在技术系统能力上要保持五年左右的先进性。除了要求可以采用标准、开放、可扩充、及品牌兼容性设计，另外每台接入交换机上均有各类终端接入，这就要网络系统能够适应此需求，从而搭建一个高性能、高可靠、高稳定、高安全、易管理的网络。

浪潮网络从客户需求实际出发，基于智慧制造“互联互通”的核心理念，帮助客户打造了一套具备融合、高效、智联、安全等特征的网络及安全技术架构。轻松应对中天钢铁在复杂制造场景及网络接入多样化的需求特性。同时，运用浪潮网络创新的产品技术完成灵活组网，全面支持云边端协同。

贴身定制 打造高效互通网络

浪潮网络基于客户需求及网络现状，规划了贯穿接入层、汇聚层、核心层、以及外联层的智慧数据中心网络解决方案，利用安全管理运维手段实现了对客户设备状态、安全事件、认证请求的统一管理，构建了基于业务的高效互通网络，该解决方案具备以下优势：

优质高速的网络：全网采用无阻塞结构设计，无论在全网的任何一个节点接入，都将得到极快的上网体验，同时保证访问园区内资源不受任何速度限制，以获得网内资源的极速访问效果。

虚拟化架构的网络：核心层交换设备采用独立控制平面的VPC技术，支持主控1＋N备份，可以在保障网络系统稳定性的情况下进行升级迭代。通过集群+堆叠的无环网络方案保障网络可靠性，再通过设备本身99.999%的电信级可靠特性综合保障应用的稳定运行。

极具性价比的网络：浪潮网络在进行方案设计的时候极其注重实用性，通过集群结构可以在获得极好的稳定性、可靠性同时，保证网络的后续扩容性。从降本增效的角度出发，通过利旧手段及可兼容多厂商、类型设备的特性，保证了投资成本和投资效益，提升方案性价比。

面向未来的网络：考虑到中天钢铁后续信息技术的发展弹性以及运维模式变化的可能性，未来网络需要承载更多的业务以及服务。浪潮网络提供的方案设计中能够满足未来向IPv6网络过渡，同时引入SDN软件定义网络理念，通过产品的一机双平面技术可以平滑的过渡到未来SDN时代的控制与转发分离架构。整体方案采用Bras实现用户的集中控制和管理，支持多种认证方式，可兼容更多厂商或类型的设备，并保障客户网络稳定运行。

浪潮网络作为中国创新型网络产品、技术、方案供应商，未来将继续凭借创新的产品技术、完善的解决方案，以“双技术路线战略”为核心驱动力，帮助制造行业客户打造智慧、高效网络系统，全力推动客户的数字化创新发展。