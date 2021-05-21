EPOS（音珀）发布首个视频会议协作一体机EXPAND Vision 3T

2021年5月20日，丹麦领先的音频解决方案公司EPOS Group A/S（简称：EPOS）在京召开新品发布会，推出了EXPAND Vision 3T，该款产品经由Microsoft Teams Rooms认证，具备极强的可靠性和灵活的易用性，专为最多可容纳8位与会者的小型会议室而设计。

2021年5月20日，丹麦领先的音频解决方案公司EPOS Group A/S（简称：EPOS）在京召开新品发布会，推出了EXPAND Vision 3T，该款产品经由Microsoft Teams Rooms认证，具备极强的可靠性和灵活的易用性，专为最多可容纳8位与会者的小型会议室而设计。EXPAND Vision 3T作为EPOS发布的首款视频协作一体机，标志着EPOS正式进入视频协作领域。

身临其境，打造沉浸式会议体验

EXPAND Vision 3T拥有多项“黑科技”加持，全方位为用户打造沉浸式的会议体验。设备配备Sony®传感器的广角4K摄像机、增强PTZ和波束成形麦克风阵列，同时，还通过智能相框、语音跟踪和降噪功能，为声画传输带来了全新升级，饱满的声音扩散及超清的画面呈现，打破了传统视频会议使用中团队成员身处异处的隔阂感，以创新之力，EPOS AI™赋能，营造身处一处的互动感，纵使团队“天涯海角”，EXPAND Vision 3T也能让每一位成员“咫尺相联”。

删繁就简，高效节约时间资金成本

配件种类繁多、会议连接性能不稳定、系统操作繁琐、设备更新维护困难等等，是传统视频会议解决方案中被长期诟病的痛点，这些弊病会直接导致职场人士的办公效率大打折扣，而更换设备又会对企业带来资金成本的压力，如何选择一时间进退两难。EPOS察觉到这一市场诉求，推出集易用性与可靠性于一身的EXPAND Vision 3T，随时可以使用的All-in-one视频会议协作，没有电缆、无需电脑、一键式操作，轻轻一按即可加入会议，更加符合现代智能办公的理念。同时，具有自动软件更新、远程设备管理和配置的多项省心功能，即插即用，大大节约了维护成本。此外，EXPAND Vision 3T允许会议中的任何人通过任意设备轻松共享内容。大大增强团队协同效率，助力商务办公体验攀升。

创新联动，深度定制Microsoft Teams

在当今国内市场中，会议协作平台百花争艳，但Microsoft Teams一直是企业办公商务人士的主流选择之一。据了解，微软在去年宣布将于2021年7月31日停用Skype for Business Online，并帮助用户升级至 Microsoft Teams。为了保证用户始终拥有高效畅快的远程通话体验，Microsoft Teams对与其配适的设备提出了严格的技术要求，此次推出的EXPAND Vision 3T针对Microsoft Teams进行了适配升级，完全符合其技术要求。EXPAND Vision 3T随附EPOS EXPAND SP 30T，集成了Microsoft Teams具备的所有主流功能，能够直接提升办公效率，增强协同性。在同级别的产品中更胜一筹，与Microsoft Teams携手打出一套高效视频会议协作的“组合拳”。

EPOS 总裁Jeppe Dalberg-Larsen表示：“EXPAND Vision 3T的推出是EPOS的一个重大里程碑，标志着我们进入了视频协作市场。我们推出这款产品的目标是为专业人士提供他们所需的工具，让他们能够相互协作并发挥最佳工作水平，同时不断挑战高端音频技术上的可能性。视频协作之旅从这里开始，我们期待着看到EPOS展开新的发展篇章。”

EPOS产品管理副总裁Theis Moerk表示：“我们很高兴推出首个视频一体机，这感觉就像是产品组合的自然延伸。微软一直处于创新视频会议解决方案的最前沿。我们与微软合作推出EXPAND Vision 3T这一年集成的音频和视频解决方案，为现代会议室提供了新的选择和方向。”

值得一提的是，EPOS始终保持洞悉市场的敏锐触觉，关注商务办公行业市场的发展趋势。近一年来，相继推出包括ADAPT 200、ADAPT100、EXPAND Capture 5、EXPAND 80等针对各种不同场景诉求的音频解决方案，打造了IMPACT系列、EXPAND系列、ADAPT系列在内的多组合产品矩阵，覆盖多种场景，具备广泛的应用。此外，今年初，EPOS宣布成为阿斯顿·马丁高知特F1车队的全球音频合作伙伴，未来也将持续以创新为驱动，开拓更为广阔的市场。