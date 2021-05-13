思科宣布收购Socio Labs 打造Webex全方位虚拟会议平台

思科昨天宣布计划收购Socio Labs，其是一家得到风投支持的、提供用于组织虚拟会议和管理门票销售等相关任务的软件公司。预计此次收购将在7月25日之前完成。思科计划利用Socio Labs的软件来增强自身Webex视频会议服务的功能，以举办在线活动。

思科昨天宣布计划收购Socio Labs，其是一家得到风投支持的、提供用于组织虚拟会议和管理门票销售等相关任务的软件公司。

预计此次收购将在7月25日之前完成。思科计划利用Socio Labs的软件来增强自身Webex视频会议服务的功能，以举办在线活动。

从更大的方面来看，这次收购还将推动思科致力于让软件和订阅业务占比更大的战略举措。

自2016年成立以来，Socio Labs已经拥有了包括Google、微软和斯坦福大学等知名企业和院校在内的客户群。Socio Labs的平台是作为一站式工具包进行销售的，让活动团队可以在一个平台上统一管理和组织虚拟会议的核心流程。

Socio Labs提供了用于创建活动注册网页和门票购买菜单的设计工具，让企业可以通过多种方式自定义会议的注册页面，例如添加公司品牌或者为与会者提供早鸟折扣。

从会议本身来看，企业可以利用Socio Labs提供的活动流应用来进行在线演示，而且与设计注册页面的工具一样，Socio Labs也提供了一系列自定义功能。企业可以将自己的公司logo添加到活动界面中，赞助商展示，在线展厅。活动结束后，市场营销人员还可以使用一系列功能向参会者发送促销和培训资源。

思科将把Socio Labs的技术与Webex进行集成。思科称，Socio Labs的软件让客户不仅可以更轻松地组织在线会议，而且还可以是混合式的活动，也就是把现场演示与在线内容相结合。Socio Labs提供了很多针对这种混合式活动的功能，包括通知推送系统，让市场营销人员可以利用该系统向现场参会者和在线参会者发送促销信息。

这次收购是对思科最近一次初创公司收购的补充，也就是去年12月对Slido s.r.o的收购。Slido开发的平台用于将测试和和调查问卷之类的交互式内容整合到在线会议中。思科通过将Socio Labs和Slido的功能整合到Webex中，把Webex打造成为一个全方位的虚拟会议平台，以管理从门票销售到会议结束后的所有环节。

思科没有透露此次收购Socio Labs所支付的金额。Socio Labs在被收购之前已经融资了670万美元。

Webex是思科应用部门的一个组成部分，该部门上个季度的收入为13.5亿美元，通过将核心业务重新定位于经常性软件和订阅销售模式，在思科持续推进增长的过程中发挥着核心作用。与此同时，思科也在投资发展其网络安全业务，该业务上一季度的收入为8.22亿美元，销售额同比增长10％。