兑现北京冬奥赞助承诺 奇安信安全防护软件冬奥版发布

4月29日，奇安信安全防护软件冬奥版正式发布。该软件优先保证给各个国家参加冬奥的工作人员、运动员、志愿者,以及奥运会举办城市的城市志愿者使用，同时将面向个人用户开放。

4月29日，奇安信安全防护软件冬奥版正式发布。该软件优先保证给各个国家参加冬奥的工作人员、运动员、志愿者,以及奥运会举办城市的城市志愿者使用，同时将面向个人用户开放。

奇安信集团董事长 齐向东

在首都网络安全日冬奥网络安全体系建设高峰论坛上，奇安信集团董事长齐向东表示：“我们推出奇安信安全防护软件冬奥版，是为了兑现对冬奥组委和冬残奥组委的赞助承诺。奇安信是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方网络安全服务和杀毒软件赞助商，为冬奥相关人员提供高品质、高体验感的终端安全防护，是冬奥网络安全体系建设的重要组成部分，对奇安信而言既是责任也是使命。”



奇安信集团副总裁 张庭

奇安信集团副总裁张庭表示，奇安信安全防护软件冬奥版不仅保留了奇安信天擎业界领先的强安全能力，还重点强化了个人终端关注的隐私保护、卡慢追踪、网络连接管理、攻击溯源、无广告打扰等功能。在查杀病毒方面，冬奥版基于猫头鹰（QOWL）反病毒引擎、深度学习（QDE）引擎、云规则（QCE）引擎三大自研引擎保驾护航，覆盖样本超100亿，分钟级响应全网突发事件。

冬奥会和冬残奥会是全球体育盛事，相关工作人员、运动员、志愿者等来自全球100多个国家和地区。奇安信安全防护软件冬奥版支持汉语、英语、法语等多种语言，为冬奥提供更好的国际化安全服务。

围绕个人终端的场景和需求，奇安信安全防护软件冬奥版提供了隐私特别保护模式。针对办公、学习等重要文件，以及上网历史记录、聊天软件记录、电子邮件等个人重要信息，可以设置成为特别保护模式，禁止其他应用软件访问，进而提高保护强度，防止隐私泄露。

个人终端经常会遇到网速下降、电脑运行卡慢等情况，奇安信安全防护软件冬奥版提供了多项功能。首先，具备“网络连接管理”功能，能够将所有网络连接行为以可视化图表的形式呈现，统计网络连接的流量动向，并实现网络连接的个性化管理。其次，支持“攻击溯源”功能，详细记录记录系统和应用软件的行为和事件，有问题可溯源。第三，提供了“卡慢追踪”功能，能够实时感知应用程序的CPU、内存、磁盘IO、数据资产等多维度资源占用情况，通过对比标准数据、历史数据等，找到当前运行卡慢原因，使电脑始终保持在最佳状态。

该产品从4月29日开始邀请内测，7月22日正式发售。在定价方面，奇安信安全防护软件冬奥版沿用To B的收费商业模式，承诺永久无广告，除异常告警之外无弹窗，确保给用户一个干净、整洁的桌面环境，其中三台设备、一年使用期的套装定价为108元， 三台设备、三年使用期的套装定价为168元。北京冬奥的各国工作人员、运动员、志愿者可以终身使用，不用付费。