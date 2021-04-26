科技赋能，智驾未来 2021 思科汽车行业峰会在京召开

4月23日，2021思科汽车行业峰会在北京正式召开，这是思科在新冠疫情爆发以来举办的第一场线下行业峰会。此次大会围绕“科技赋能，智驾未来”主题，邀请众多汽车制造企业领导者及行业专家一同探讨汽车行业的转型之路，共启智慧制造的未来。

4月23日，2021思科汽车行业峰会在北京正式召开，这是思科在新冠疫情爆发以来举办的第一场线下行业峰会。此次大会围绕“科技赋能，智驾未来”主题，邀请众多汽车制造企业领导者及行业专家一同探讨汽车行业的转型之路，共启智慧制造的未来。

大会伊始，思科全球副总裁及大中华区CEO黄志明发表开场致辞：“近年来，汽车行业的数字化建设取得了飞速发展，兼具速度与想象力。思科致力于在云优先的世界中帮助客户实现互联、安全和自动化，从而加快数字化转型的步伐。我们不仅能够满足企业的基础IT需求，还能帮助他们在整个生命周期从容应对未来的数字化需求，助力汽车制造企业把控数字化的速度与激情！”

思科全球副总裁及大中华区CEO黄志明

同时，思科大中华区副总裁及售前工程师团队总经理侯胜利发表主题演讲——“数启未来，智慧创新”，并分享了有关思科创新技术助力客户数字化转型的精彩洞察。侯胜利表示：“随着汽车行业围绕‘互联、自动、共享和电动’等目标展开数字化变革，汽车IT将成为汽车数字化业务的核心。凭借思科与全球车企的深度合作和最佳实践，我们将利用创新的技术与解决方案如安全敏捷的网络、创新的工作模式、端到端的安全防护、赋能边缘业务能力等，从研发、生产、销售和运营等各个环节，赋能汽车行业打造安全、灵活、高效和智能的数字化业务体验。”

思科大中华区副总裁及售前工程师团队总经理侯胜利

IDC咨询有限公司研究总监李连风受邀参加本次大会，并分享了关于汽车行业数字化创新策略方面的见解。李连风表示：“作为全球重要的汽车市场，中国数字化汽车与交通生态系统充满活力，在新能源、自动驾驶和数字化营销等方面已走在全球市场的前列。未来，汽车行业应该从数字化基础建设、数据管理、应用与网络安全、人工智能与物联网整合等方面入手，推动数字化进程，加速产业转型升级。”

IDC咨询有限公司研究总监李连风

目前，思科与全球知名汽车制造企业已达成多方面合作，助其打造全新的业务模式，提升驾驶与出行体验，驱动智能制造及工业4.0，共促智能网联汽车研发。作为全球领先的信息技术企业，思科通过持续的创新技术与产品研发满足不断变化的汽车企业客户需求，包括思科应用性能管理平台AppDynamics、思科Jasper 车联网解决方案、思科零信任解决方案、思科Meraki解决方案以及构建多云互联体验的基石Cisco Multicloud SDN等明星产品组合。

数字时代，应用就是企业核心业务的基础，应用的客户忠诚度就意味着品牌忠诚度。在汽车制造领域，数字化转型促使连通性和体验变得更加重要。思科应用性能管理平台AppDynamics支持汽车企业的业务系统在全栈环境中实现实时监控、异常检测、端到端可见性以及业务深度洞察，实时地了解自身复杂的业务生态，并联动应用性能、客户体验与业务影响，从而助力汽车企业优化客户体验，提升业务收益，推动创新，将数字化洞察转换为重构业务应用、实现业务变革的动力。

全球汽车产业正在积极拥抱人工智能和信息通信技术，渐进式推动自动驾驶及车联网业务发展。汽车企业在部署车联网的过程中面临诸多挑战，例如全球化部署（国内安装测试，国外销售使用）、灵活的联网生命周期管理和计费、新的平台生态商业模式、网络安全和5G技术新应用。思科高级架构师蒋星和Billy So一起，以“赋能汽车行业数字化转型”为主题，介绍了“思科车联网解决方案”：思科Jasper 车联网解决方案自2015年落地中国以来，已为六十多家车企提供服务，与遍布全球82个国家的50多个运营商集团合作，累积服务超过两千万的车辆。思科Jasper 平台拥有广泛的全球化部署规模和全新eSIM方案，赋能车辆一处安装，全球测试，全球激活，并全球管理。该解决方案还配备了人工智能数据分析能力，为汽车企业防范异常话单费用，提供网络安全分析防护，并提供流量经营的核心数据。如今，该解决方案可以支持中国5G网络，为客户提供基于5G网络切片的更安全和高质量的车联网服务。凭借全球一致的API， 思科Jasper 车联网解决方案帮助客户实现一次开发全球部署的自动化管控能力，打造具备创新商业模式的未来车联网服务。

在“为软件定义汽车的数字化转型构建多云互连体验”主题演讲中，思科首席架构师魏航揭示了思科技术如何支持汽车企业软件化转型，构建中立多云互连体验。汽车产业兴起的软件定义汽车的变革，需要IT数字化转型的支撑与推动，随着IT走向多云化建设，也随之带来了历史负担重、运维复杂度高、安全管控难等问题。曾经缔造了互联网基石的思科如今更作为世界五百强首选的云计算基础架构厂商成为了“互联云”的领先者。思科站在云服务中立的视角，为软件化转型中的车企提供多云参考框架、多云统一互连、多云智能管控和多云自动化调度的最佳实践、产品和服务解决方案，帮助企业应对多云挑战，在软件定义汽车变革中屹立潮头。

思科资深业务解决方案架构师凌军发表“数据驱动，安全保障——打造汽车制造安全零信任架构”主题演讲，与大家分享思科零信任安全架构为汽车制造企业带来的独特优势。思科的零信任安全架构一直位居Forrester魔力象限领导者位置，是企业IT网络安全的可靠屏障。紧跟中国制造行业数字化转型与工业4.0的步伐，思科将零信任架构延伸至汽车制造的生产线与车间，填补了传统IT网络安全手段在OT领域的缺失与空白。思科帮助车企的IT及OT人员，通过现场数据采集、网络分段、威胁侦测和统一防御等手段保障厂区的网络安全，并拓展了OT资产及工业终端的可视化管理。通过创新性OT安全产品Cyber Vision、工业以太网、下一代工业防火墙以及思科DNA整体安全架构，思科在制造业IT与OT融合的浪潮中，交出了一份完美的安全答卷。

全球领先的技术服务提供商NTT Ltd.岱凯与思科合作已有三十余年历史，作为思科全球金牌合作伙伴，与思科在全架构联合行业解决方案方面有着长期的合作。NTT Ltd. CEO陆志宏受邀出席本次峰会并发表 “通过数字化提升生产制造价值链的效率和创新” 的主题演讲，他表示：“智能意味着数据驱动、互联、数字化和安全。我们很荣幸能够与思科保持长期合作，NTT将深耕行业多年的经验结合思科智能化的综合解决方案，为客户提供可交付的一站式数字化解决方案，助力汽车行业提升生产制造价值链的效率和创新，共同走向中国汽车行业的智能未来。”

此外，沃尔沃汽车亚太区IT基础架构架构师章程在大会上介绍了思科Meraki解决方案赋能沃尔沃售后业务的应用案例。沃尔沃汽车正处于全面转型的关键阶段，亟需提高业务效率，提供全新的数字化用户体验。基于思科Meraki解决方案，一台检测电脑可同时连接五台沃尔沃车辆进行作业，售后作业效率显著提升，车辆不再排队，大大缩短客户等待时间。另一方面，现在客户仅需按三下锁车键，即可自动连接到Wi-Fi，获得全新的驾驶体验。

思科大中华区南区总经理及汽车行业总经理封小韵主持了本次高峰对话环节，并邀请沃尔沃汽车亚太区IT基础架构经理叶拓尘、华晨宝马数字化技术总监戚海飞、NTT岱凯信息技术（上海）有限公司CEO陆志宏、思科大中华区副总裁及售前工程师团队总经理侯胜利共同讨论汽车行业数字化发展方向。封小韵表示：“汽车产业正在向着智能化、网联化、电动化、共享化高速发展。在这股变革浪潮中，思科将前沿的全球化技术融合本土创新，以人工智能、云计算和AI等技术支持中国汽车制造业蓬勃发展，在汽车领域的‘万物互联’中发挥重要力量。”

思科大中华区南区总经理及汽车行业总经理封小韵

通过本次大会，思科与汽车行业领军者及行业专家分享了前沿技术与成功的客户案例，以期帮助更多的汽车企业加速数字化转型，智驾未来。将来，思科会进一步加强与中国汽车企业的合作，以卓越的技术和丰富的行业实践服务中国客户，用数字化和智能化推进整个汽车行业迈向新篇章。