F5《2021年应用策略现状》：客户需要感知可控与随需而变的现代化应用架构

近期，F5发布了《2021年应用策略现状》报告，这是F5连续第七年发布有关应用策略现状的报告。该报告参考了全球超过1500多名的受访者，这些受访者来自于不同的企业和行业，职位分为高管和不同IT角色。

近期，F5发布了《2021年应用策略现状》报告，这是F5连续第七年发布有关应用策略现状的报告。该报告参考了全球超过1500多名的受访者，这些受访者来自于不同的企业和行业，职位分为高管和不同IT角色。这些受访者对新的数字化转型过程带来的挑战，以及未来2-5年内最具战略意义的发展趋势做了相应的反馈。



F5中国区金融事业部技术总监兼安全事业部副总经理 陈亮

本次报告与以往最大的变化在于，客户更关注如何改善客户体验和保护数据业务的安全性。F5中国区金融事业部技术总监兼安全事业部副总经理陈亮详细阐述了报告中所显现出的几种趋势：

第一个趋势，应用和架构的持续现代化，对应用进行快速的开发、迭代、上线。现代应用更灵捷、更轻便，在客户数字化转型过程中可以看到现代化应用的架构越来越多。90%的企业同时要运行现代和传统架构两种架构，所以更多的客户会产生新的应用形式，新发布的应用向现代应用的架构进行转变。

第二个趋势，云和SaaS服务应用帮助客户快速将业务进行上线处理。可以看到全球对云和SaaS服务的使用变得越来越多。所带来的后果或者风险也相当大，所以对客户来说对云或者SaaS的安全性也越来越关注了。

第三个趋势，容器化的使用是支撑现代化应用必然的手段，同时为了减少延迟，提高客户的响应速度和访问体验，边缘计算技术越来越流行。特别在5G、IoT的发展之下，很多行业非常关注如何把应用内容和应用交付延时降低，加速用户的访问体验。76%的受访者开始筹划使用边缘技术来实现应用快速部署、性能提升和可用性方面的优势。

第四个趋势，遥测技术越来越被客户所关注。因为传统客户对于现有数据中心或IT架构所关注的信息是偏运维层面的。遥测技术的出现，可以在客户端到应用端所经过的全数据通路的过程中，利用遥测的技术获取到非常多的与用户访问体验有关的，如用户响应延时、响应效率，和与应用系统信息有关的，以及与安全相关的详细信息，所以遥测技术可以提高对应用业务的洞察力，帮助提升用户的应用体验。

传统与现代架构的差异化

现代化的应用复杂度越来越高，对架构管理的复杂度也持续上升。而一个企业不可能把原有传统的架构全部推倒重来，一定是传统架构和现代应用架构并存的形式同时进行运维。对客户来讲管理成本、管理风险、安全风险也在提升。

对此，陈亮表示，“在这样的复杂度之下，以前在单中心或者单体应用的部署情况下，安全策略、交付策略、可靠性的保证策略已经不再适用。而在多种架构的情况下无论应用部署在什么位置，什么环境之下，都能够得到跟以往一样的保障，这是非常重要的。”

边缘安全越来越受重视

同时，边缘安全的问题越来越多。因为边缘计算在IoT和5G的大力发展之下越来越受到重视，特别是更多企业，医疗、教育、汽车、制造业都在用IoT技术获取或者提供相应的服务。在这个过程中边缘的安全问题应该如何解决？

陈亮认为，SASE（安全访问服务边缘）理念变得越来越重要。客户越来越重视从原有数据中心和多个边缘架构中达成一致的数据提取、性能提升的统一性。对F5来说，希望帮助客户减少复杂度，无论应用部署在哪里，都能实现对应用的安全和交付，更好的适用应用的变化、应用架构部署环境的变化，保障客户的体验和业务安全。

企业不缺少数据，但缺乏洞察

企业应用会产生大量的用户请求数据。这种数据无论对运维，还是客户体验、应用访问效果，还是运行安全性都有非常大的作用。然而数据采集和数据分析的方法，制约了客户对数据的提取和洞察能力。特别在应用进行现代化的转变过程中，由于南北流量向东西流量转移。应用和应用之间的调用越来越频繁，目前企业非常欠缺这些方面的洞察能力。

同时，边缘技术的应用，让很多数据要从边缘侧进行提取。所以客户越来越亲睐利用遥测技术来提高洞察能力。报告中显示有一半的企业需要深入的洞察安全和性能，并提出了观察应用性能、安全性、可用性的洞察需求。而这种洞察能力对业务的调整和架构的变化，以及用户访问体验可以及时进行分析。

陈亮表示，“当客户具备了更多的遥测技术之后，可以帮助数据中心从传统的运维中心、成本中心变成业务的测量中心、考核中心，更多关注于业务的发展，IT支撑的效果如何通过数据或者遥测的方式来完成目标。而F5刚好可以帮助客户在安全性、可用性和性能方面获取更多的遥测数据，来对业务进行及时的分析和支撑。”

遥测有利于AI技术的应用

“正是因为有了更多的遥测数据，才有可能利用更多的人工智能技术去做运维。”陈亮如此讲到。另外，在受访者被问及未来2-5年哪些技术对企业有重要战略意义时，回答最多的前两项，一个是SASE，边缘计算的安全问题；另一个就是利用AI技术进行智能运维。而AI的作用不仅可以辅助业务发展，也可以提升运维水平，发现不断变化的业务情况和威胁，并提供出色的客户体验，同时提高业务的转化率，对客户的留存、转化，还会带来非常多的、丰富的数据支撑。

对F5来说，可以通过AI分析数据，辅助业务，实现自动化。陈亮表示，“我们可以把数据通路中各个网源的设备代码化，通过代码，API的接口自动化执行，并进行策略的改变。只有这样才能使得客户提升自动化的水平，利用AI辅助业务的方法才能得以快速实施。”同时，面临多云和复杂的架构挑战，客户希望利用更高效的多云应用安全和交付技术，在不同环境中减少对工具的依赖，减少因各种不同厂商或不同类型产品的复杂度造成的自动化管理的断层。

此外，陈亮根据本次报告总结出了五个观点：

第一，AI辅助业务增长了2倍。这是数字化转型的又一个阶段，已经有部分企业开始关注用人工智能和业务结合、和自动化结合的能力增长。

第二，应用现代化的进程快速推进。数字化转型带来应用的快速增长，应用快速上线需要用现代化的架构去做支撑。为了实现更便捷，更简单的实现现代化应用部署，API成为其中的一种选择，API所带来的安全风险也随之而来。

第三，应用在不同的架构当中进行部署。当前应用正加速在云架构、多云环境和边缘计算的环境中进行部署，安全性是特别需要引起重视的问题。

第四，在边缘计算的部署情况下如何提高安全性，并降低复杂度。

第五，遥测技术对用户业务增长，客户体验判断，应用运行好坏越来越重要。另外对安全的风险评估、防护也会带来非常多的帮助，并提高客户的洞察能力。

根据以上结果，陈亮表示，“F5目前主推的感知可控、随需而变的应用方向与报告中的结论不谋而合。在感知可控和随需而变的应用整体架构中，从一个代码的发布、上线，到用户请求的整个过程中，F5在数据通路中能够提供非常丰富的应用安全和应用交付的感知和管控技术。无论客户处于传统数据中心还是虚拟化平台，或是容器云、公有云，甚至SaaS服务，乃至边缘计算的环境中，F5都能很好的通过应用安全和应用交付技术，为客户提供一个高度统一的安全策略、交付水准、服务质量和客户的访问体验。”