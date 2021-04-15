奇安信2020年新赛道产品收入增长超过60%

4月14日，奇安信发布了2020年财报，财报显示全年实现营业收入41.61亿元，保持了收入规模行业第一的地位，获得了同比增长31.93%的高速度，近四年复合增长率超过71%。其中，新赛道产品收入同比增长超过60%。

4月14日，奇安信发布了2020年财报，财报显示全年实现营业收入41.61亿元，保持了收入规模行业第一的地位，获得了同比增长31.93%的高速度，近四年复合增长率超过71%。其中，新赛道产品收入同比增长超过60%。

年报显示，奇安信2020年主营产品和安全服务的变现能力不断提升，这部分营业收入的占比从上一年的11.66%增长到2020年的15.56%。具体来看，大数据智能安全检测与管控收入同比增长51.26%，IT架构安全防护产品收入同比增长113.59%，IT设施安全防护产品同比增长了19.37%。

根据年报数据，奇安信2020年度继续扩大了自身在大数据智能安全检测与管控领域的竞争优势，行业领先地位明显。其中，态势感知、安全运营、APT检测与响应的合计收入同比增长率超过50%；SaaS智能安全防护与威胁情报（订阅式）平台产品同比增长超过50%；创新孵化产品SOAR（安全自动化编排响应）已进入市场收获期。

同时，奇安信IT架构安全防护产品在2020年出现了爆发式的增长。IT架构安全防护产品全年整体收入规模超过3亿元，同比增长超过113%，其中应用开发同比增长超过50%已经非常可观，零信任产品同比增长超过了300%，日志与审计产品（安全取证）所对应的收入增长率接近260%。

尽管疫情影响了部分数字基建项目的推进速度，但奇安信的IT设施安全防护产品仍实现平稳增长，在此情况下，云安全、大数据安全与隐私保护、工业互联网安全的整体收入增长十分明显。其中，云与服务器安全的增长速度最快，同比增长超过65%，大数据安全与隐私保护、工业互联网安全的同比增长率也分别超过60%和接近30%。由此，疫情对奇安信业务所产生的不利影响十分有限。

2020年，奇安信在新边界安全与泛终端安全产品领域整体收入规模超过12亿元。这也是奇安信营业收入中很重要的一个细分业务领域。实际上，奇安信在泛终端安全领域已经积累大量用户数，终端安全管理软件的安装和部署的终端数量已经超过4000万。

安信证券等多家券商机构认为，新赛道产品已成为奇安信营收的重要增长极，同样也将能使得公司更好地引领行业发展。

新赛道产品在奇安信主营产品收入中占比接近60%，而新赛道产品本身的整体收入同比增长率也超过60%。这些都显示，2020年奇安信的核心产品优势在不断扩大。