思科安全、可靠、灵活的网络 助欧瑞康迎战未来

近年来，原材料及自然资源的日渐枯竭，以及节能环保理念的不断强化，都给传统纺织材料制造行业的发展带来了深远的影响，导致其发展逐渐放缓。因此在纺织材料制造行业中正在经历一场全新的数字化转型的“工业革命”。

近年来，原材料及自然资源的日渐枯竭，以及节能环保理念的不断强化，都给传统纺织材料制造行业的发展带来了深远的影响，导致其发展逐渐放缓。因此在纺织材料制造行业中正在经历一场全新的数字化转型的“工业革命”。为此，很多传统纺织制造企业都开始加大对先进材料研发与制造的投入，力求在新的市场形态中实现可持续发展。而在这些企业中就有一家老牌的世界级纺织企业——瑞士欧瑞康纺织集团。

据了解，瑞士欧瑞康纺织集团（原苏拉集团）是一家全球科技集团，同时也是一家全球工程集团，是纺织机械全面解决方案的世界领导者，不断为纺织品的高效生产设立标准，其设备与服务涵盖了整个纱线生产（天然纤维和人造纤维）以及非制造产品生产领域。而欧瑞康（中国）科技有限公司（以下简称：欧瑞康）是欧瑞康纺织集团在苏州投资建立的独资子公司，其在表面处理、先进材料制造与处理方面一直保持着行业领先。

数字化转型的迫切需求

目前，欧瑞康纺织集团在全球拥有11000名员工，分布在37个国家，有182个分支机构或办公室，年销售额200多亿元，并且每年有超过1亿元的研发投入。欧瑞康信息部IT经理韩志军表示，“每一个企业都时刻面临着竞争和淘汰的压力，所以无论是蒸汽时代、工业时代、信息时代、还是互联网数字化时代，都会有转型需求，而欧瑞康已经经历了100多年的发展历程，正是从不断的技术更替和时代变化中走过来的，这些给我们提供了很好的经验，所以我们不是被动转型，而是更加主动的寻求转型。”



欧瑞康信息部IT经理 韩志军

另外，据韩志军介绍，“像富士康和汽车行业都在使用欧瑞康的表面处理技术，因此我们要依照全球不同客户的需求提供相应的服务，所以欧瑞康在全球拥有众多的分支机构，这对IT环境的挑战也是非常大的。”

面对这些挑战，韩志军指出，“欧瑞康在数字化转型方面主要存在两方面需求，一是关于客户的需求，二是关于自身提升的需求。在客户需求方面，主要是考虑安全可靠、未来趋势、性价比等问题，同时在细节上要满足客户数字化平台接口和参数等要求。而在自身提升方面要实现内部人才转变和流程再造。而这一切都需要更加强大的IT作为基础保障。”

对网络的思考与诉求

万丈高楼需要可靠、安全的地基，同样无论什么样的数字化，都需要安全可靠的IT基础设施作为支撑。韩志军认为，“工业IT方案永远都是朝着更加安全可靠、更高价值，同时兼顾灵活可变而努力。”

对于一个客户遍布全球的国际化企业，欧瑞康对网路设施提出了三大要求：1、必须能满足全球化要求，包括供应和服务能力，快速响应能力；2、安全可靠，同时兼顾与时俱进的业务变化需求；3、企业永远选择最合适的，性价比也是必须考虑的因素。韩志军认为，“这些方面直接影响产品、解决方案和客户需求，关乎一个企业的竞争力。”

基于对网络的这三点诉求，欧瑞康开始在市场中寻求能够满足自身需求的解决方案，并最终将目光锁定到了思科，韩志军表示，“从各方面衡量我们最终选择了思科，原因是思科能够完美地满足前两项要求，而在性价比方面，通常大家会认为思科的产品定价比较高，但我们认为思科产品完全能够满足未来3-5年的性能需要，从这点来衡量其性价比反而是很高的。另外，通过多年的合作来看，思科产品的可靠性是非常值得信赖的，甚至有些思科交换机运行了10以上性能仍然很稳定。”

全球化、多分支的业务场景

在应对企业全球化生产与办公的场景中，欧瑞康采用了混合云方式的IT架构，在SD-WAN方面采用了思科中小企业商务优选解决方案之Meraki和Viptela，而在超融合方面则采用了思科的HCI。此外，欧瑞康也正在尝试在客户数字化方案中使用Meraki和Viptela等产品及应用。

韩志军表示，“在我们实施的全球SD-WAN项目中，基于思科的产品和方案，将线路费用降低了60%，同时性能提升了50%之多。”

据了解，思科软件定义广域网是一种云优先架构，可将数据平面和控制平面分开，并通过思科vManage控制台进行管理。用户可以快速创建软件定义广域网重叠交换矩阵，用于连接数据中心、分支机构、园区和主机托管设施，从而提高网络速度、安全性与效率。

Cisco DNA思科全数字化网络架构

在工业制造企业中，对网络的要求一般都集中在高可用、高安全、高可靠等方面，制造类企业未来会更加依赖网络，并会以私有网络或虚拟私有网络为主要应用场景，而在这些方面正是思科的优势所在。

韩志军表示，“未来我们的网线会越来越少，但虚拟网线会越来越多，会出现大量的虚拟企业网络、虚拟工业网络，包括虚拟的客户服务网络等等，而这些方面需要更加强大的后台和管理运营能力进行支撑。目前来看，思科的DNA网络平台已经能够很好的适应这种应用场景，这也是我们选择思科的重要原因之一。”

据悉，目前在思科DNA的基础上构建的基于意图的网络（IBN）采用软件交付方法，在广域网、园区和分支机构网络中实现服务自动化和服务保障，而思科DNA使企业能够精简网络运营并推进IT和业务的持续创新。

那么，制造类企业如何能够在数字化转型这条路上走的更远更好呢？在韩志军看来，“IT部门已经不只是一个内部运营部门，同时也将拓展到客户解决方案中去。今后，欧瑞康无论是办公网络还是工业网络都将进一步加大投入，包括公有云的迁移、数据协作与共享、数字平台融合与深层价值挖掘、商业数据安全与保护等方面都将开展大量建设，而这一切的基础都将建立在安全、可靠、灵活的网络之上。因此，我们对思科在扩展工业移动互联网交换，以及边缘计算的小型化及定制化方案上将有更高需求，相信思科始终能够帮助我们在数字化转型的道路上走的更稳更远。”