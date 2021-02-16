思科发布第二季度财报 疫情冲击下基础设施业务放缓

思科近日发布第二季度财报，尽管业绩结果超出了华尔街的预期，但是主要的基础设施业务仍然深陷困境，以及其他细分业务销售额低于预期，导致思科股价在盘后交易中下跌。

思科近日发布第二季度财报，尽管业绩结果超出了华尔街的预期，但是主要的基础设施业务仍然深陷困境，以及其他细分业务销售额低于预期，导致思科股价在盘后交易中下跌。

该季度思科在不计入股票补偿等特定费用的情况下，每股收益为79美分，营收为119.6亿美元，略低于去年同期的120.1亿美元，此前华尔街预期的每股收益为76美分，营收为119.2亿美元。

思科首席执行官Chuck Robbins坚持认为，公司表现出“令人鼓舞的实力”，展示了思科的技术如何成为推动客户复苏和增长的强大引擎。他在声明中说：“在与客户合作加快数字化转型并推动安全远程办公方面，我们的团队表现市场出色。”

但是数字显示，思科的整体收入已经连续五个季度下滑，加上疫情带来的冲击造成经济疲软，也影响了销售，因为客户更多地选择了云服务而不是内部基础设施为员工在家办公提供支持。

思科的主要业务部门——基础设施平台（包括网络路由器、交换机和服务器）——的收入为63.9亿美元，较去年同期下降3％，但高于华尔街62.3亿美元的预期。交换机收入持平，而路由器和服务器收入有所下滑。

思科的应用部门（包括Webex视频通话服务）的收入为13.5亿美元，与去年同期持平，但低于华尔街预期的14亿美元。不过Robbins表示，Webex用户规模有所扩大，该季度平均用户数为6亿。

Robbins说：“我认为在明年你将会看到这个产品组合将持续改善，我们有机会夺回市场份额。”目前Webex在视频通话市场上面临着激烈的竞争，主要竞争对手包括Google、微软和Zoom等公司。

其他方面，思科的服务收入为33.9亿美元，增长2％，但低于华尔街预期的34.1亿美元。Robbins表示，在服务这个细分市场中，思科看到了那运营大型数据中心的网络级客户的强劲发展势头。他说，服务收入中有约四分之一来自这些客户。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，这是一个非常令人鼓舞的信号，来自网络级客户的订单连续第五个季度快速增长，增幅达到了三位数。Moorhead指出：“这很重要，因为有些客户已经放弃了思科的很多业务，选择自己自主开发设计。”

思科的安全产品销售表现也令人鼓舞，该季度销售额为8.22亿美元，比去年同期增长10％。然而，这仍未达到华尔街预期的8.334亿美元。

在投资者看来，这些数字弊大于利，导致思科股价在盘后交易中下跌了5％多。

Moorhead表示：“这些数据并没有让投资者在盘后交易中兴奋起来，我认为跟最近一系列猛涨以及跟着新闻报道卖出的做法有关，我们等着看看这是否意味着明天开盘的上涨，我对此表示怀疑。”

Moorhead表示，总体上他对思科在Cat 9K、数据中心交换、安全性、无线网络和Webex表现出的实力感到鼓舞。

他说：“在这个对基础设施提供商来说非常艰难的时期，思科通过平衡基础设施与软件、安全和协作业务证明了我们的业务是具有弹性。”

Constellation Research分析师Holger Mueller也看到了一些令人鼓舞的迹象，他说，思科似乎正在转危为安，而这通常是从保持收入稳定和提高盈利能力开始的。

Mueller说：“思科正在努力做到这两点，尽管基础设施业务有所萎缩，但安全业务却能够弥补其不足。从区域市场来看，情况也是类似，北美地区的萎缩，正在被亚洲和欧洲地区的表现所弥补。但是，如果思科能够可以再次启动基础设施业务这一增长引擎的话，情况会变得更容易一些。”

也许这一点很会发生。该季度，思科将收购网络硬件公司Acacia Communications，收购报价从26亿美元提高至45亿美元，这个新的报价很快就得到了中国政府监管机构的批准，目前交易有可能在该季度完成，但要获得Acacia股东的批准。

分析师认为，Acacia是思科的一项重要收购，因为它将成为基础设施业务一个重要的新收入增长来源。Acacia售卖用于为光纤网络设备的专用芯片，以及将电子数据和光相互转换的硅光子芯片。Acacia芯片的最大优势在于，与以往用于管理光网络数据的某些传统系统相比，Acacia芯片体积更小，功耗更低，因为来自客户的需求很大。

除Acacia之外，该季度思科还宣布了一些规模较小的收购：收购活动和日志分析初创公司Dashbase和Slido s.r.o.，后者可以帮助思科为那些参加在线会议（如虚拟会议和网络研讨会）的受众提供更好的体验。

思科还公布了一些对Webex的重要更新，例如增加了智能呼叫功能和实时翻译功能，以及集成了第三方工具。

思科预计，第三财季每股收益在80至82美分之间，营收增长在3.5％至5％之间。此前华尔街预期的每股收益为81美分，营收为123.5亿美元，增长3％。