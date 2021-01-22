世界经济论坛认为网络安全风险是一项全球性的重大风险

根据世界经济论坛（World Economic Forum）发布的《2021年全球风险格局报告》，网络安全风险是整个世界在今年及以后将面临的一项重大风险。

根据世界经济论坛（World Economic Forum）发布的《2021年全球风险格局报告》，网络安全风险是整个世界在今年及以后将面临的一项重大风险。

尽管传染病——特别是正在流行的新冠肺炎疫情在“明确和目前的危险”的短期风险类别（两年内）里排名最高，但是在世界经济论坛（WEF）成员的投票中，网络安全风险排名第四。在中期风险类别（三到五年）里，网络安全风险的“连锁效应”让它排到了第八名。

该报告指出：“在日益复杂和频繁的网络犯罪面前，企业、政府和家庭网络安全基础设施或措施正在变得脆弱或者过时，从而导致经济混乱、财务损失、地缘政治局势紧张和社会动荡。”

该报告还指出，快速的数字化成倍地放大了企业所面临的网络安全风险，让网络变得更复杂，并且可能安全性更低。该报告认为，向数字化的巨大转变也可能会在更长的时期内带来潜在的、灾难性的风险，包括可能让企业面临无法预料的财务和道德的风险。

IT服务管理公司Cerberus Cyber Sentinel Corp.解决方案架构副总裁Chris Clements对SiliconANGLE表示：“随着我们的世界越来越与联网设备和服务交织在一起，由于网络攻击而造成重大破坏的危险也就变得越来越严重。”Chris Clements表示：“网络犯罪仍然是一门有利可图的生意。犯罪团伙从受害者那里勒索了数以百万美元计的资金，除了为团伙成员的奢侈生活方式提供资金外，这些钱还被用于开发强大的黑客工具和零日漏洞利用程序。”

Clements认为，面对如此复杂的威胁，绝大多数的防御者都没有招架之力。他表示，“看到攻击者们是多么容易就可以绕过或者破坏防病毒软件等安全措施，以及能够多么快速地破解密码，负责保护组织及其数据的安全专业人员常常会感到非常震惊。”

安全意识培训公司KnowBe4 Inc.的安全意识倡导者Javvad Malik指出，“随着技术席卷生活和社会的方方面面，将网络安全风险视为一种明显、而且是当前已经存在的风险也就不足为奇了。”

Malik表示：“总体而言，非常重要的是，网络安全文化必须渗透到全球，从制造商到设计师，再到经销商、实施商和用户。”他表示：“网络安全不应该是少数用户的特权，也不应该需要太多的用户交互，以至于被忽视。只有这样，我们才能开始看到一些改变的出现，而这些改变是解决其中一些最紧迫的问题所必须的。”