思科斥资45亿美元收购网络芯片厂商Acacia

思科昨天宣布已经同意以约45亿美元的价格收购Acacia Communications，比2019年出的报价高出了近20亿美元。

思科昨天宣布已经同意以约45亿美元的价格收购Acacia Communications，比2019年出的报价高出了近20亿美元。

2019年7月两家厂商曾达成了一项交易，思科将以约26亿美元的价格收购Acacia，并计划在6个月内完成交易，然而两家厂商并没有在预期的时间内完成交易流程，而且似乎交易被完全取消了。

Acacia上周发表声明称，“没有义务与思科达成26亿美元的原始收购协议，因为思科没有在规定的时间内获得所有必要的监管批准。”而思科声称已经满足了完成收购的所有必要条件，甚至向特拉华州法院提起诉讼，阻止Acacia终止交易直到问题得到解决。

今天修订之后的这份价值46亿美元的协议终于结束了双方之间短暂的法律纠纷。思科发言人昨天早上向《华尔街日报》表示，思科将在当天提出撤消诉讼的动议。

Acacia这家公司主要是生产专用于光纤网络设备的芯片，重点领域之一是设计数字信号处理器，该处理器可处理通过光网络传输数据的光束属性，延长发送数据包的距离和每次发送的信息量。Acacia也是一家硅光子芯片提供商，这种芯片可以将电数据转化为光，反之亦然。

思科这次收购Acacia将把其作为基础设施市场一个新的收入增长来源。Acacia芯片所需的空间和能耗要低于传统用于管理光网络数据的系统，因此市场对这种芯片的需求将会十分强劲，在截至3月31日这个季度，Acacia收入7290万美元，同比增长44％。

据《华尔街日报》报道，思科是Acacia芯片的最大买家之一，2020年前9个月Acacia收入的15％来自于思科。

根据新的收购协议，思科将以每股115美元的价格收购Acacia，45亿美元的估值是基于完全稀释的、净现金和有价证券基础上的。

思科和Acacia预计将于3月底之前完成此次交易。