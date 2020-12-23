思科收购Dashbase 将日志和事件分析能力引入AppDynamics

思科昨天宣布将收购事件和日志分析初创公司Dashbase，收购金额未公开。Dashbase的软件可以让企业从各种实时通信环境中获取日志数据。

思科昨天宣布将收购事件和日志分析初创公司Dashbase，收购金额未公开。Dashbase的软件可以让企业从各种实时通信环境中获取日志数据。这次收购将有助于增强思科的AppDynamics平台，思科是在2017年以37亿美元的价格收购了这个应用监控平台，如今已经成为思科推动应用可观察性市场的核心。

可观察性是IT领域一个快速发展的市场，涉及从日志、指标、跟踪和事件中提取数据来监控应用，以便操作员发现出现问题的根本原因并迅速解决。

AppDynamics业务总经理Linda Tong在宣布此次收购的博客文章中表示，Dashbase的技术将有助于提高可视性并统一多个域的数据，换句话说，它将帮助AppDynamics用户“跨技术、用户和业务领域”更轻松地访问他们的数据。

特别是Dashbase的工具通过支持指标、事件、日志和跟踪改善项目调查和问题解决流程。Tong说：“Dashbase将让客户以可扩展的高性能方式，在云和传统环境中支持更广泛的数据源，从而让他们更深入地了解性能问题。”

过去几年中，AppDynamics已经成为思科产品组合的一个重要部分，是思科为那些正在稳步将应用转移到多云架构的企业提供支持的基础。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，企业对于深入了解他们计算机系统情况的需求变得比以往任何时候都更加重要。“毫无疑问，Dashbase将使AppDynamics成为一个更加强大的工具，让企业能够全面了解他们的应用环境，从而改善客户和员工方面的体验。”