中国联通范济安：5G将开启以“边缘化”为核心的新型发展格局

近日，中国联通大数据首席科学家范济安在以“育万物互联新机 开数字经济新局”为主题的2020中国新基建领导力峰会中，发表了题为《新基建视角下的5G发展》主题演讲，其中提到5G将为工业高质量发展插上翅膀。

运营商作为中国新基建的重要力量，将最大程度引领未来5G网络建设及运营的发展走势。近日，中国联通大数据首席科学家范济安在以“育万物互联新机 开数字经济新局”为主题的2020中国新基建领导力峰会中，发表了题为《新基建视角下的5G发展》主题演讲，其中提到5G将为工业高质量发展插上翅膀，5G和工业互联网已经成为当前最创新、最密集增长、最活跃的领域，两者结合将催生出前所未有的新技术、新业务、新业态和新模式，并正在成为引领经济高质量发展的重要引擎。

中国联通大数据首席科学家范济安

据悉，2020中国新基建领导力峰会由新华网与中国科协学会学术部指导，新华网客户端与中国电子学会主办，至顶传媒承办，科技行者与GSMA协办。在演讲中，范济安首先从政策层面分享了以5G为核心的新基建发展路径与指导方向。指出在新冠疫情之后，三月份，政治局常务委员会召开会议提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；四月，发改委首次明确了“新基建”的七项内容范围：5G、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。

紧接着，在十月召开的十九届五中全会中又明确了“十四五”规划重点：进入以科技、创新的核心的高质量发展阶段，将数据纳入生产要素。同时要以内循环为主体的国际国内双循环，解决“卡脖子”问题并提高民生保障，加快推动绿色低碳发展。十二月，政治局召开了有关2021年经济工作部署会议，首次提到了“需求侧改革”和“强化反垄断和防止资本无序扩张”。范济安认为，这些政策已经明确给出了未来5G和新基建建设的基本发展路径。

5G正在将智能的核心拉向边缘

在谈到“新基建”应该如何推动企业数字化转型，并朝着智能化方向发展时，范济安认为除了5G之外，包括云计算、大数据、人工智能在内的新技术在各自实现企业数字化转型与智慧化方式上都有所不同，譬如互联网企业往往鼓励企业去用云基础设施（IaaS），平台企业则鼓励企业上平台获取智能应用（SaaS），而大数据公司则是提倡使用离线数据分析的方案反馈在线应用。

那么对于5G来说，范济安十分肯定的表示，“5G的出现为智能化发展引入了新的方向，在边缘侧实现了设备的智能化，将上层的云和底层设备的智能拉向了网络的边缘侧，使其更加靠近用户。这与目前以云计算、大数据为核心的智能化发展路线也略有不同。”

5G价值将在工业企业中绽放

同时，基于发改委明确提出的“新基建”所涵盖的七项内容，范济安将其归纳为了三大网络范畴：通讯网络（5G、工业互联网、大数据中心）、电力网络（特高压、新能源汽车充电桩）、交通网络（城际高速铁路、城市轨道交通）。并指出，“5G网络的一大特点是面向企业用户、企业市场，而不仅仅是消费者，实际上5G的价值主要会体现在企业方面，尤其是工业领域。比如在工业企业的数字化转型中，管理信息化越来越趋于云化、集约化发展，而生产自动化则更加趋于向现场分布、嵌入式智能的方向去演进。同时，在未来以平台、网络、安全为基础的工业互联网中，也将通过5G的引入逐渐向“移动工业互联网”时代迈进。”

而未来的工业互联网将把智能通过网络搬到了云端平台上，数据离开了现场，离开了企业，但有安全保障。而企业所需的智能也是多样化的，需要多平台提供，所以企业要与多平台互联互通，或由企业间相互提供。

以工业企业为例，范济安将工业企业数字化转型总结为四个发展阶段：自动化、信息化、网络化、智能化。而在“网络化”阶段的5G边缘智能场景中，不同于以往传统的工控机，将以MES、新一代传感技术、AI（代替人工决策）、控制理论（PID、PLC）、仿真技术为核心的现场级“工业大脑”和5Ｇ+TSN+OPC-UA为代表的“神经系统”，以及机械臂、AGV、机器人、无人行车等设备为代表的“四肢”，形成一个完整的新型工控体系（边缘云），为企业现有的生产自动化及管理信息化带来更大的“智能”。

5G给自动化带来新的机遇

同样，5G也给传统自动化系统带来了新的变化。传统自动化是对变量的无人化控制，通过对声、光、电、速度、温度、压力、位移等的监测，把数值的变化范围控制在一定范围内。其典型系统有PID、PLC、DCS、SCADA等。范济安认为，5G至少给传统自动化系统带来了四点变化：

视觉识别 —— 对自动化控制的第一大补充，应用如质检、行为分析等，把人也纳入了控制对象，把视觉纳入了感知范围。

对接信息化 —— 使自动化控制更智能，与MES、ERP等系统对接，控制决策和逻辑不再是通过物理模型或逻辑公式，而是人工智能算法、专家系统或大数据概率分析。

无线连接 —— 为自动化控制节约成本、增加移动性和效率（距离、连接数、带宽）。

云化PLC —— 协同化作业、更大算力、更多智能。



在传统信息化领域，范济安认为5G的出现将让传统信息化系统具备更加多的数据，更加实时，并进一步促进两化的融合。另外，5G也将让传统物联网向低功耗、高可靠、广连接、云化MCU，及云边协同等趋势演变。

5G驱动产业创新与重构

那么，面对5G及众多新兴技术给今天现有系统所带来的诸多改变，与之相关的产业及企业又将何去何从呢？范济安表示，“没有成功的企业，只有时代的企业！企业不应盲目追求技术的新颖而失去对未来方向的判断。而目前已经可以清晰看到，5G及工业互联网是当前创新最密集、增长最活跃的领域，二者融合催生了前所未有的新技术、新业务、新业态和新模式，并正在成为引领经济高质量发展的重要引擎，对于加快形成国内国际双循环发展及新格局具有重要作用。”

与此同时，范济安还指出，“需求侧改革”也将进一步引发工业制造业向“规模化定制”的柔性生产方式快速发展，以往我们的需求大都属于模仿式的需求，需要提升规模化生产能力，所以提到供给侧改革。而今天个性化、定制化需求将逐渐成为主流，这种需求将牵动后端供给侧技术的升级改造、创新及产业的重构，而以5G为代表的新一代基础设施必将会在产业重构中发挥出巨大作用。