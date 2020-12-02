思科高效、灵活的网络基础平台 为慧聪网业务转型与创新保驾护航

当前，中小企业已经成为全球产业链中的重要一环，无论是产业规模，还是创新能力都越来越受市场所亲睐。尤其是疫情爆发以来，中小企业所受到的冲击和影响最为直接。而整个中小企业市场的创新与发展对全球经济的复苏也将起到至关重要的作用。

当前，中小企业已经成为全球产业链中的重要一环，无论是产业规模，还是创新能力都越来越受市场所亲睐。尤其是疫情爆发以来，中小企业所受到的冲击和影响最为直接。同时，中小企业的恢复也更为迅速。而整个中小企业市场的创新与发展对全球经济的复苏也将起到至关重要的作用。因此，目前中小企业数字化转型正在不断加速，其中所带来的挑战和问题也更加突出。

慧聪网成立于1992年，是中国B端企业服务商和行业门户。慧聪网拥有海量产业用户沉淀和数据积累，依托28年发展历练，覆盖60多个行业，累计注册用户超2700万，日均分发采购线索量10万条。慧聪网通过产业互联网工具输出连接服务，支撑生意场景，凭借流量慧聪网已经成为B端企业信息及资源平台，致力于用互联网和大数据赋能传统产业，并为中小企业的经营服务提供工作平台。

通过所积累的丰富客户经验，慧聪网已经建立起对行业敏锐的洞察力和触达客户的能力，并拥有对垂直行业的理解和痛点的深度认知，从而能够更加有效地运用自身对行业的赋能能力和改造能力，以技术创新赋能传统行业，不断提高效率的价值链重构，加载服务，帮助客户做生意，最终通过平台、产品、技术和服务帮助传统企业在互联网竞争格局中实现数字化转型与业务提升。

而在为众多传统企业提供转型支撑的同时，慧聪网自身也正在经历着由业务创新所驱动的数字化转型历程。据了解，目前慧聪网中小企业经营服务平台是慧聪集团的核心资产，慧聪网通过产业互联网工具连接服务，支撑生意场景，凭借流量优势，为企业提供全场景企业级SaaS服务，从而实现企业数字化转型升级。

灵活、稳定的网络 保障慧聪网业务高效运行

随着慧聪网业务不断发展，对网络的稳定性和自动化要求与日俱增。慧聪网网络主管马占原指出，“慧聪网之前陆续部署了多台思科N9504和N93108数据中心交换机，以及多台C2960X系列接入交换机，这些设备在日常使用过程中始终表现非常稳定，有些设备的使用年限甚至已超过了10年，而性能仍然十分稳定，完全能够保证网络流量的正常稳定运行。因此，我们对思科交换产品的技术成熟度和性能稳定性十分满意。”

另外，在可扩展方面，Cisco Nexus9500系列交换机属于模块化数据中心交换机平台。通过各种线卡类型，可以为数据中心网络解决方案提供具有高性能和成本优势的1 GE/10 GE的接入/枝叶层及40 GE/100 Ge的汇聚/主干层。



思科Catalyst 9200系列交换机

值得一提的是，思科在对2960系列的升级版C9200系列中，对Catalyst 9200系列交换机的速度和容量进行了极大提升，均达到了传统交换机的两倍以上，而集成的安全功能可以帮助中小企业减少受攻击面，有助于检测并消除威胁。此外，SD-Access和WebUI还可弥补由云、虚拟化和自动化技术所造成的IT技能缺口，帮助用户进一步简化IT运维的复杂性，从而优化IT并降低企业的运营成本。

自动化网络帮助企业降低运维成本

当前，成本优化已经成为很多企业面临的共同挑战，尤其是疫情期间，中小企业对成本问题更加敏感。而目前企业业务增长与有限的IT人员配比存在着较大矛盾。从企业成本优化的角度，这种矛盾不可能通过不断增加IT维护人员的数量来解决。那么，就需要寻找一种更加轻资产的方式进行应对。

马占原表示，“在慧聪网的日常IT维护中，包括数据库、网络、基础运维及系统开发等工作，都是由一个极简的小规模团队来执行。对于这么大的网络规模及工作量其实人员配比是明显不足的，所以目前我们都是一人多用，每个人都属于复合型人才，要具备跨多个领域的技术储备才行。”

其实，这是目前众多中小企业在IT运维中的真实写照，人员数量永远跟不上业务发展的速度，而面对这样的现实，企业只能让IT人员肩负起更多的工作任务，这可以说是一种没有办法的办法，而每个人的承载能力也是有限的，当业务不断增长，人员缺失的问题还是没有得到根本解决，最终还是回到了需要增加运维成本的老路上来。

而自动化运维似乎已经成了企业的唯一选项，马占原指出，“随着慧聪网业务的不断扩大，网络流量正在不断上升，很快将增添网络设备，相应带来的系统维护和开发等工作也会成倍增长，这些都会给运维带来新的压力。因此，慧聪网特别看重未来IT设备在兼容性和自动化维护，以及安全等方面的特性。”

幸运的是，思科ACI解决方案正是为了解决这些问题而设计的，其实现了软件定义网络 (SDN) 的网络自动化能力，并通过基于应用网络策略交付可控性和可视性进一步简化了运营。而思科ACI能够通过策略驱动型自动化网络将本地能力扩展到多云实例。思科云ACI解决方案更提供了一致的多云服务，实现自动化、安全性和简单性的三大关键特性。

在思科看来，中小企业IT服务的基础是连接、高效、稳定、部署简便，易于管理的网络是最基本的要求。在此基础之上，根据企业的实际需求，可以选择端到端的安全控制保证信息安全，高清的视频会议与智能协作保证快速的沟通，基于云服务的协作降低成本，远程配置管理让IT更加简捷。

而思科近期专门针对中小企业推出了全新的“Cisco Designed中小企业商务优选”解决方案，其涵盖了包括简捷IT、智能办公室和在家/远程办公三大整体解决方案，能够让中小型客户获得与企业级用户同样优质的技术创新体验。相信，借助思科成熟的产业与技术，将进一步帮助慧聪网通过自身更加深入的数字化转型来支撑业务的不断创新，从而赋能更多的传统企业。