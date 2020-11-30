EPOS（音珀）携高端企业级耳机及全向麦克风系列产品在京亮相

11月26日，丹麦领先的音频解决方案公司EPOS Group A/S（简称：EPOS）品牌发布会在京举行。EPOS携其六款企业级高端耳机及最新发布的EXPAND 80全向麦克风产品亮相，并以现场体验结合话题沙龙形式，向与会者阐述EPOS高品质音频与协作方案。

11月26日，丹麦领先的音频解决方案公司EPOS Group A/S（简称：EPOS）品牌发布会在京举行。EPOS携其六款企业级高端耳机及最新发布的EXPAND 80全向麦克风产品亮相，并以现场体验结合话题沙龙形式，向与会者阐述EPOS如何以高品质音频与协作方案助力客户获得完美远程办公表现。

EPOS携六款企业级高端耳机及最新发布的EXPAND 80全向麦克风产品集中亮相

随着社会进步以及通信基础设施的不断完善，企业办公模式正呈现出多样化的发展选择。特别是在当前COVID-19新冠疫情全球肆虐的背景下，企业更面临调整工作方式和商业模式的挑战。不论在办公室、家里或外出途中，混合工作场所办公已日益成为人们工作的一种新常态。这也对远程办公与协作所需的音频通信解决方案提出了更高要求。

通信世界全媒体总编辑刘启诚主持沙龙，与微软中国Teams高级产品市场经理段旭东、资深媒体人（抖音号:发烧门诊室）陈帅、知名音频产品评测自媒体人（网名：飞飞）魏俊博，共同探讨远程办公与协作的新趋势

前不久，EPOS与Frost&Sullivan共同发布白皮书，探讨了远程协作工作带来的机遇与挑战，该白皮书指出了低质量音频方案的应用痛点和企业将为此所付出的代价，并深入研究分析了高质量音频技术在助力企业面向混合办公场所，构建更具灵活性及适应性的员工协作、提升工作效率方面的优势。

事实上，在地理位置分散的工作空间中，很多时候，糟糕的音频质量和协作沟通同时也意味着企业糟糕的商业表现，清晰易懂的沟通比以往任何时候都更加重要，开展成功的远程工作在很大程度上将取决于使用正确的工具。

在此次品牌发布会上，EPOS现场展示了一系列可助力企业应对不同工作场境的多元化产品，包括：ADAPT 300/400/500/600系列耳机、IMPACT 600系列耳机，以及EXPAND 80/30全向麦克风会议解决方案。

这些多元化的高端产品基于EPOS对用户多样化需求的深入理解而打造。传承Demant集团超过115年的创新能力和听力领域专业经验，EPOS提供从时尚个性头戴式耳机到极简入耳式挂颈耳机，再到为满足无缝团队合作需求而设计的全向麦克风等一系列高端音频解决方案。这些可实现跨平台工作的、具有广泛选择性的EPOS高品质音频解决方案，可使用户针对自身业务需求做出最佳选择。此外，EPOS还提供硬件解决方案和软件管理工具，助力企业及其员工随时随地实现高效工作。

为助力企业更加无缝的实现高质量音频解决方案的部署，EPOS也正不断强化与生态系统内伙伴的合作。本月初，EPOS宣布与吉尼赛斯（Genesys）携手，将在其全球最大的专用客户体验市场Genesys AppFoundry上推出与所有Genesys平台互操作的EPOS全套产品组合。



EPOS企业解决方案部门副总裁谢宏杰分享EPOS最新科技

EPOS企业解决方案部门副总裁谢宏杰表示：“我们在中国市场的发展，离不开合作伙伴的大力支持，我们和战略联盟伙伴达成合作，以确保我们的所有产品都能够很容易部署并完全兼容所有主流UC平台和桌面电话，我们的产品均已通过合作伙伴的全面测试，可确保呼叫功能的兼容性并提供最佳音效。”

此前，EPOS还在今年扩大了经微软Teams认证的统一通信（UC）耳机组合，EPOS的IMPACT MB Pro产品系列现已获得 Microsoft Teams认证。至此，EPOS已实现了从ADAPT 300/400/500/600系列无线中高端耳机，到IMPACT 100/200/600系列有线耳机、IMPACT MB Pro高端蓝牙耳机、EXPAND 30/80全向麦克风等一系列产品的Microsoft Teams认证，为专业人士提供了可进一步增强Microsoft Teams体验的更广泛的高品质音频解决方案。