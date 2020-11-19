盘点：2020年最酷的10家网络安全初创公司

我们挑选了自2018年以来成立的、外部融资金额至少在1000万美元以上的10家网络安全初创公司，除了融资金额之外，这些初创公司的与众不同还体现在发布了合作伙伴计划、关键产品升级或者更新。

应对明日威胁

近几年涌现了一批出色的网络安全公司，致力于解决各种网络安全问题，从自动遵守复杂的全球隐私法规，到保护应用安全以及将应用从网络中隔离出来，发现黑客最有可能从哪发起攻击。

其中，我们挑选了自2018年以来成立的、外部融资金额至少在1000万美元以上的10家网络安全初创公司，除了融资金额之外，这些初创公司的与众不同还体现在发布了合作伙伴计划、关键产品升级或者更新。这些公司中，有五家位于美国加州，两家位于美国马萨诸塞州，还有三家位于美国科罗拉多州、纽约州和以色列。

这些初创公司致力于解决各种安全挑战，例如确保远程工作人员对应用的安全访问、实时发现网络攻击行为、当数据从云迁移到移动设备和物联网的时候对数据进行保护。下面就让我们来看看这10家最酷的网络安全初创公司。

Acceldata

首席执行官：Rohit Choudhary

Acceldata成立于2018年，在今年10月由Sorenson Ventures领投的A轮融资中获得了850万美元。Acceldata致力于为企业分析和AI简化可观察性。根据LinkedIn信息显示，这家位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司拥有31名员工，而去年是17人。

Acceldata的数据可观察性平台为GE、沃尔玛和米其林等全球客户提供了分析和AI系统的全方位可视性。Acceldata平台可以将不同工作负载、基础设施和使用情况整合到单一视图中，让客户可以预测、识别和修复可能影响业务成果和业务连续性的数据问题。

Acceldata的平台利用人工智能和机器学习来简化数据操作，并帮助实时解决数据问题，从而大大减少了数据团队自行发现和解决问题所花费的时间，降低整体系统许可成本，并加速企业的数据成功。

Axis Security

首席执行官：Dor Knafo

Axis Security成立于2018年，在今年3月由Ten Eleven Ventures领投的A轮融资中获得1400万美元，并在今年9月由Canaan Partners领投的B轮融资中获得3200万美元。根据LinkedIn信息显示，这家总部位于美国加州圣马特奥的初创公司如今拥有56名员工，去年只有23人。

Axis Security在今年4月推出了针对VAR、系统集成商、MSSP，OEM合作伙伴和分销商的Axis Security Partner Program（ASPP），帮助企业为远程员工提供安全的应用访问权限。这个双层计划中，包含了业务扩展机会、培训、联合营销、合作伙伴辅助、营销合作基金、销售线索和现场客户计划。

9月，Axis Security宣布加强自己的安全应用访问平台，设置了基于动态目录集成，撤防和重建功能的策略控制，以及针对事件响应调查的应用层可见性，这些增强功能确保企业组织可以向第三方供应链合作伙伴、承包商和员工提供零信任访问权限。

Confluera

首席执行官：Abhijit Ghosh

Confluera成立于2018年，在今年5月由Icon Ventures领投的B轮融资中获得2000万美元，用于加速推动云基础设施自主安全性的普及。根据LinkedIn信息显示，这家位于美国加州帕洛阿尔托的初创公司目前拥有28名员工。

Confluera在今年10月首次推出了Confluera 2.0平台，可提供云工作负载检测和响应，其独特功能可以追踪整个环境中不断变化的威胁情况。该平台还可以实时地对网络攻击事件进行完整描述，而不是显示单独的警报信息，使安全团队可以在威胁发生时拦截威胁，而不是在事件发生后立即进行补救。

Confluera最新发布的合作伙伴计划为解决方案提供商提供了一种从事后事件响应到实时威胁拦截安全实践的创新方法。3SG Plus是一家面向地方政府、公用事业和科技公司的技术解决方案提供商，在今年11月成为加入Confluera 2020经销商计划的第二个合作伙伴。

Laika

联合首席执行官：Sam Li和Austin Ogilvie

Laika成立于2019年，在9月由Canapi Ventures领投的A轮融资中获得了1000万美元，用于扩充员工人数和增强平台功能，以及简化成长型企业的合规性和审计流程。根据LinkedInx信息显示，这家总部位于纽约的公司目前拥有36名员工，去年只有7人。

该公司正在通过由主题专家组成的自动化工作流来构建合规性和审计管理的未来，从而使客户能够通过自动化审计准备，尽职调查和供应商管理中的工作流来自信地扩展规模。借助Laika的软件平台和“环路专家”产品，实现，维护和证明合规性从未如此简单。

Laika帮助企业简化了整个采购过程中的审计准备和管理过程，从控制实施到供应商管理，工作流实现了集中化和自动化，让客户更快地获得认证，完成大宗交易，打造可扩展的、能够经得起任何审计考验的安全实践。

Perimeter 81

首席执行官：Amit Bareket

Perimeter 81成立于2018年，在今年3月由Toba Capital领投的A轮融资中获得450万美元，在8月由Insight Partners领投的B轮融资中获得4000万美元。根据LinkedIn信息显示，这家总部位于以色列特拉维夫的初创公司目前拥有82名员工，去年是50人。

Perimeter 81在2019年7月推出了零信任应用访问权限（Zero Trust Application Access）工具，该工具使用设备信任策略验证来授权员工，然后再授予权限让他们在经过全面审核且可以记录和监控的会话中快速访问应用。该工具使用“零信任”准则确保网络、员工和应用的安全性，始终将应用与网络隔离。

7月底，Perimeter 81与SentinelOne进行集成，确保端点在加入Perimeter 81基于云的安全网络之前是完全合规并受到保护的。然后在2020年2月，Perimeter 81与SonicWall合作，让企业可以连接到单个安全网络，无论位置在哪，都可以访问物理资源和云资源。

Privafy

首席执行官：Guru Pai

Privafy成立于2019年，在今年1月获得了2200万美元的少数股权投资，用于继续扩大云安全产品研发。根据LinkedIn信息显示，这家总部位于美国马萨诸塞州伯灵顿的初创公司目前拥有66名员工，去年是61人。

10月，Privafy与美光合作开发了一款物联网安全工具，该工具集成了网络安全即服务，面向那些部署了各种联网产品（例如智能门锁、自动驾驶汽车）的OEM设备制造商和服务提供商。这次合作的核心是嵌入式软件模块，让物联网设备能够采用Privafy的动态数据安全功能。

Privafy的云原生应用在数据流转于各种位置、不同云、移动设备和物联网之间的时候，为期提供全面的保护。该应用对应用实施全面保护防止遭受网络攻击，包括未经授权的入侵和访问、恶意软件攻击、DDoS和恶意服务中断、勒索软件、僵尸网络等。

Randori

首席执行官：Brian Hazzard

Randori成立于2018年，在今年4月由Harmony Partners领投的A轮融资中获得了2000万美元，用于加强该公司的Attack Platform并为市场带来持续的红队经验。根据LinkedIn信息显示，这家总部位于美国马萨诸塞州沃尔瑟姆的初创公司拥有37名员工去年是27人。

Randori最早是为CISO提供有关威胁行动者下一步攻击的可见性，让他们能够轻松验证和理解特定攻击对其组织造成的影响。一年后Randori推出了Randori Recon，为企业组织提供了最有可能成为攻击目标的列表。

然后在2月，Randori Attack Platform首次亮相，让企业组织能够以安全、经济高效且连续的方式演练对现实攻击的防御，从而帮助他们评估最有可能受到攻击的地点和方式。

Securiti.ai

首席执行官：Rehan Jalil

Securiti.ai成立于2018年，在今年1月由General Catalyst领投的B轮融资中获得5000万美元，用于推动客户采用、全球影响力和产品能力继续快速增长。根据LinkedIn信息显示，这家总部位于圣何塞的初创公司目前拥有197名员工，去年是161人。

Securiti.ai在11月刚刚推出了Privacy.ai平台，通过使用人工智能和熟练的机器人实现众多需要满足复杂全球隐私法规的工作。企业可以使用Privacy.ai在几小时内（而不是几周时间）即可履行数据请求义务，而费用仅为人工操作的一小部分，大大降低了遭受财务处罚的风险。

今年1月Securiti.ai已经累计处理了超过1亿个身份证明，推出了产品增强功能以及免费增值和自助服务产品。Security.ai也将业务扩展到南美、加拿大和亚太等地区，此外还增加了销售、市场营销和亚太地区副总裁等职位。

StackHawk

首席执行官：Joni Klippert

StackHawk成立于2019年，在今年10月由Sapphire Ventures领投的A轮融资中获得1000万美元，用于为开发人员提供应用安全性。根据LinkedIn信息显示，这家位于丹佛的初创公司目前拥有18名员工。

StackHawk花了一年时间建立了强大的Early Access客户装机群，这些客户已经实现了应用安全性测试的自动化，每次合并后检查漏洞，然后于9月正式投入使用。这家“软件即服务”初创公司的平台让软件工程师们能够轻松找出并修复应用安全性错误，避免对生产造成影响。

StackHawk利用ZAP Web应用安全性扫描工具，将产品开发的重点放在提供以开发者为先的安全性上，例如安全性测试自动化。StackHawk表示，这种测试方法可以缩短修复时间，将潜在漏洞推给构建该功能的工程团队，并确保在漏洞影响生产之前就将其修复。

Twingate

首席执行官：Tony Huie

Twingate成立于2019年，在今年10月由风险投资公司WndrCo、8VC、Green Bay Ventures、SignalFire、Dropbox创始人Drew Houston和Arash Ferdowsi领投的A轮融资中获得了1700万美元。根据LinkedIn信息显示，这家位于美国加州红木城的初创公司目前拥有27名员工。

Twingate提供了一种现代的远程访问工具，旨在改善企业组织的安全状况，而不会造成部署和易用性方面的问题。Twingate使用基于标准的加密技术来加密和授权网络流量，但是采用了一种独特的方法来确定需要多少去中心化的协议来授权网络连接。

Twingate通过无缝的部署流程，帮助那些需要为远程办公提供安全保护的IT管理人员减轻负担，而且这个过程只需要花费15分钟。该产品是运行在后台的，无需时刻监控，在流量离开最终用户设备之前智能地隔离流量，并将连接直接路由到准确的目的地。