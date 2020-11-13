思科“Cisco Designed中小企业商务优选”：为SMB复苏开启加速模式

当前，全球疫情形势依然严峻，已经对大部分企业的供应链、业务拓展产生了较大影响，企业面临成本上升，远程协同办公困难等诸多问题。而企业业务连续性已经成为生存的关键，尤其是对于中小企业而言，今后将更加依赖数字化技术以实现业务转型和可持续性发展。

当前，全球疫情形势依然严峻，已经对大部分企业的供应链、业务拓展产生了较大影响，企业面临成本上升，远程协同办公困难等诸多问题。而企业业务连续性已经成为生存的关键，尤其是对于中小企业而言，今后将更加依赖数字化技术以实现业务转型和可持续性发展。

今年7月份，思科公布了《2020 亚太区中小企业全数字化成熟度报告》，这是思科连续第二年针对亚太地区14个主要市场的1,424家中小企业的全数字化程度进行深度调研。报告显示，在新冠疫情期间，亚太地区94%的中小企业表示变得更依赖于科技的力量来确保业务发展的连续性，有近70%的亚太企业因为疫情而加快企业全数字化进程的步伐，更有86%的受访企业表示，全数字化技术将有助于建立抵御如新冠疫情等危机的能力。

另外，报告预测，到2024年，中小企业的全数字化转型将为中国GDP贡献1.5-1.8万亿美元，并促进亚太地区整体GDP实现3.1万亿美元的增长，将很大程度为疫后经济复苏过程注入强心针。但同时报告也显示，当今中小企业市场仍缺乏实现全数字化转型所需的可靠技术。

“Cisco Designed中小企业商务优选”助中小企业加速发展



思科全球副总裁、大中华区首席执行官 黄志明

思科全球副总裁、大中华区首席执行官黄志明表示，“对全球市场来说，体量庞大的中小企业始终是带动经济快速发展的火车头。而对整个思科中国市场来说，中小企业市场将越来越重要。尤其是疫情以来，中小企业受到的打击最快，同时复苏和推动经济增长最快、最灵活的也是中小企业。而我们发现在整个全球的数字化转型当中，中小企业市场越来越庞大，已经成为经济增长的主要动力。”

同时，黄志明还指出，“一方面我们看到中小企业有很多先进的创新；另一方面我们看到在数字化转型中，包括个人数据的安全性、可靠性等方面，中小企业正在面临着一些挑战，而这不仅是中小企业，很多大型企业同样面临这种挑战。因此，思科今后将把以往面向大型企业级市场的安全可靠的产品与服务，逐渐落地到国内中小企业市场当中，而思科非常重视这一目标的实现。”

目前，中小企业IT服务的基础是连接、高效、稳定、部署简便，易于管理的网络是最基本的要求。在此基础上，根据企业的实际需求，可选择端到端的安全控制保证信息安全，高清的视频会议与智能协作保证快速的沟通，基于云服务的协作降低成本，远程配置管理让IT更加简捷。

基于这些洞察，思科于今年4月宣布面向中国市场推出全新的“Cisco Designed中小企业商务优选”解决方案，旨在为中小企业用户量身定制简捷、高效、协同的产品组合，全力支持中小企业在疫情后所要面临的新挑战，包括业务转型、打造业务连续性计划，以及促进亚太地区经济复苏。其涵盖了包括简捷IT、智能办公室和在家/远程办公三大整体解决方案，能够让中小型客户获得与企业级用户同样优质的技术创新体验，全面解决中小企业数字化落地难题，加速赋能业务模式的创新，并为员工工作效率提升提供帮助。

思科大中华区资深副总裁、大中华区新兴业务总经理及大中华区合作伙伴事业部总经理 林向阳

思科大中华区资深副总裁、大中华区新兴业务总经理及大中华区合作伙伴事业部总经理林向阳表示，“ 'Cisco Designed中小企业商务优选'是思科推出的一个全新品牌，针对中小企业将面临的各种问题，包括在IT部署、应用当中会碰到的问题，思科提供了像Catalyst 1000，还有Meraki这样的产品和应用，以真正帮助中小企业获得巨大的业务价值。”

基于Meraki为中小企业打造更为简捷、高效与安全的IT

据林向阳介绍，通过思科Meraki提供的服务来部署和管理企业网络，可以实现快速部署，满足业务需求，降低运维压力，增强IT管理的智能性，其全新的远程管理方案甚至可以不需要本地IT管理人员，全部由远程中心来提供。客户可以通过中文的控制面板以图形化方式管理和部署网络，同时，Meraki还在中国大陆地区发布了MX路由器、MS交换机及MR无线接入点等一系列硬件产品。

据了解，思科优选智能办公室解决方案可以为中小企业提供易于部署、操作简单、容易维护的特性，可以帮助用户快速建立高性能、高可靠、高安全性、高智能化的基础网络平台，同时也提供了高效、灵活、安全的协同办公工具，集成AI技术，打造极致的办公体验。该方案以降本增效为核心思想，在节省成本的同时，极大程度的提高工作和生产效率，重塑企业间、区域间的合作机制和沟通模式。

另外，林向阳讲到，“很多公司在疫情期间都实施了在家办公，而疫情之后企业发现在家办公的效率没有想象中那么低，所以很多公司开始施行一半在家办公，一半在办公室办公的方式。这样很多问题就出现了，比如家与公司之间如何实现高效连接与协同。”

而林向阳指出，思科优选在家/远程办公解决方案，就是一种通过简捷安全的远程网络接入和全功能的办公协同解决方案，能够满足各种远程办公场景的需求，可以让中小企业员工无论身处何处，都能安全的访问公司内部资源，完成一切在办公室从事的工作，而不受地点限制。通过种类丰富的硬件和软件终端，和先进的协作技术，能够让员工享受与在办公室一样的办公体验，提高沟通效率。而多功能集成的设计思想，能够为在家/远程办公的员工提供高度集成的一体化解决方案，易于安装，操作简单，安全稳定。

同时，林向阳还表示，“Meraki作为一个平台安装在服务器中，其上可以兼容合作伙伴的各类应用及服务，这才是能够带给客户的最大价值。所以我们常说，思科提供很多平台和技术，但真正呈现给客户的价值是思科与合作伙伴基于平台与应用之间所实现的融合。所以思科今后会越来越多的与不同的应用开发商、解决方案供应商进行合作。”

在安全保障方面，由于中小企业通过自身建立一套庞大且完善的IT安全保障体系并不现实，而在应对数字化转型方面，又必须要寻找一个值得信赖的合作伙伴，为其量身定制全方位的解决方案。而思科的理念刚好就是“IT as a Service”，可以为中小企业提供全球领先的，从IT运维到安全、合规等方面最专业的支持和全方位的安全保障。

对中小企业而言，“Cisco Designed中小企业商务优选”解决方案，可以为处于不同行业、不同阶段、不同需求的企业提供更加专注的服务。而那些对发展前景有更多期盼和更高要求的企业，也将获得思科所提供的更为专业化与国际化的产品和服务。从这一点来看，思科“Cisco Designed中小企业商务优选”的推出可以说是恰逢其时，正好为中小企业在疫情后应对全新挑战和业务转型提供了全面的保障与支持。