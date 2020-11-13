奇安信NGSOC入选2020年电子信息行业百项自主创新成果

11月12日，在第二十四届中国国际软件博览会上，“2020年电子信息行业百项自主创新成果”正式发布，奇安信旗下网神态势感知与安全运营平台（简称NGSOC）成功入选。发布会上，中国电子信息行业联合会对奇安信等自主创新成果企业进行了授牌。

据悉，一年一度的“电子信息行业自主创新成果”，是中国电子信息行业 联合会从2017年开展的一项服务于电子信息行业的创新成果认定与推广工作。入选“自主创新成果”的项目，区别于学术型创新研究，强调创新成果的实用性、领先性、产业化能力和市场前景，综合考量项目的创新价值、市场价值、应用价值和推广价值，经行业推荐、企业申报、专家核定而确定。定期发布，对于配合落实好国家相关政策，完善行业创新生态，做好对标引导和发展支撑具有重要意义。

奇安信作为国内网络安全领军企业，旗下网神态势感知与安全运营平台（NGSOC）入选了“2020年电子信息行业百项自主创新成果”。

据了解，奇安信NGSOC是建立大数据技术架构之上，运用先进的大数据组件，成功解决海量数据的采集、存储和计算的难题。NGSOC能够处理千亿级数据，采集速度达10W+EPS，实现秒级查询，大大提升安全分析和响应的速度和效率。

另一方面，NGSOC基于国内首款分布式关联分析引擎Sabre，通过场景化检测规则、机器学习和关联分析进行多维度威胁研判，结合海量的威胁情报，大幅降低了威胁检测的误报率和漏报率，位居业内领先水平。 NGSOC具备国内领先的威胁预警能力，实时下发威胁预警规则，帮助用户第一时间掌握是否遭受到攻击、失陷的设备包括哪些、业务是否收到影响、网络攻击走向如何、如何应急处置等。

基于此，NGSOC建立起了一套完善的威胁响应与处置流程的支撑体系，具备强大的实战能力。战前可以帮助客户完成自查整改，并通过快速的数据接入为后续的监测分析及行为审计提供数据支撑；战中阶段可以帮助客户实现对威胁的监测、发现及快速处置，从而有效开展攻防对抗;战后阶段可以帮助客户完成汇报总结。

此外，奇安信已经在全国多地建立了安全运营人才的培训基地，为客户提供专业的安全运营服务，涵盖一线驻场安全运营服务、二线分析及应急响应服务，帮助客户解决“安全的最后一公里”问题。安全运营服务中心，除了驻场安全运营外，奇安信集团安全运行中心还提供远程运营服务，远程安全运营中会结合资产情况输出威胁分析情况、安全数据分析的报告、溯源分析、事件协同处置的通报等。通过以持续性的监控和分析为核心的远程安全运营服务，解决人员编制紧张、由于特殊原因不便入场、人员安全能力不足的问题。奇安信旨在帮助企业打造“人+数据+工具+流程”一体化的安全运营体系，解决日常安全运营，关键时刻还能打“硬仗”。

经过几年的自主研发，NGSOC凭借强大的安全感知能力、优秀的使用体验、权威的威胁情报、一流的大数据分析技术和安全可视化能力，已经成功应用于多个政企机构。根据第三方权威机构赛迪顾问发布的《2019-2020年中国网络信息安全市场研究年度报告》和《2018-2019年中国网络信息安全市场研究年度报告》显示，奇安信NGSOC连续2年在中国安全管理平台产品市场占有率排名第一。

此次，奇安信NGSOC入选“2020年电子信息行业百项自主创新成果”，亦是奇安信多年注重自主创新与研发的成果展示。根据奇安信今年三季度财报显示，奇安信近三年研发投入累积达32.77亿元，总投入在科创板已上市公司中位居前列，在7月22日科创板上市前，奇安信已拥有超过1200项的专利，今年前三季度奇安信在专利上再创佳绩，新申请专利192件，其中发明专利175件，授权专利57件。