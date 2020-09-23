思科Webex简捷与安全 让用户获得“本地“与“远程”的一致体验

非常时期也带来了诸多的极限考验，“协同办公”更是引发了全行业的深层思考。在这场全世界最大的远程办公实验中，员工的效率、公司的信息安全，是每个选择远程办公的企业需要重点考虑的问题。

至顶网网络与安全频道 09月23日 北京报道：突如其来的新冠疫情给全球经济带来了巨大冲击，并对企业的经营方式带来了深远的影响，为此大部分企业都开始加强对线上业务的投入，尤其是在企业日常沟通与管理当中，更多的采用了远程办公与沟通的方式，而在后疫情时代这种工作和沟通方式也将逐渐向常态化演变。

非常时期也带来了诸多的极限考验，“协同办公”更是引发了全行业的深层思考。在这场全世界最大的远程办公实验中，员工的效率、公司的信息安全，是每个选择远程办公的企业需要重点考虑的问题。而最直观的表现是，思科在线会议解决方案Webex Meetings在过去一段时间实现了史无前例的应用增长。在亚太地区，整体的流量和使用量增长了3～4倍。目前全球Webex Meetings的使用分钟数超过了140亿，全球用户已超过3亿。

另据了解，在本次疫情期间，思科Webex Meetings还被广泛应用于各类行业会议当中，同时在教育与医疗事业上也扮演着关键角色。在包括中日韩等国在内的世界各地，老师通过远程授课的形式开展教学工作。而在疫情最严重的地方，Webex远程视讯会议系统也在疫情的救治、医护与病患的交流与会诊等方面起到了举足轻重的作用。

降噪技术为远程会议提供出色体验

与以往线下会议不同的是，当我们随时随地通过远程会议系统参与到线上会议的时候，由于没有了统一的固定会场，另外采用不同的接入方式（通过会议室或移动设备）导致每个参会者所处的环境都不相同，这就不可避免的带来一个问题：环境噪音。而如果不对其加以改善，所有噪音叠加到一起将会对整个会议效果及体验带来极大影响。相信很多人对远程会议噪音都深有体会，并头疼不已。

为此，思科Webex会议系统采用了最先进的降噪功能来优化视频会议的体验，让参会人员在任何地方都能聚精会神的融入到会议当中，而不被外界所干扰。思科通过整合BabbleLabs的技术，让思科得以在整个协作产品组合中进一步优化降噪功能。令Webex Meetings用户不论身处何方和如何连接Webex应用程序，都能享有一流的音频体验。

思科全球高级副总裁兼安全与应用业务总经理Jeetu Patel

思科全球高级副总裁兼安全与应用业务总经理Jeetu Patel表示：“卓越的会议体验始于出色的音频。我们很高兴地欢迎来自BabbleLabs的专业工程师团队，他们的技术将为我们的客户带来又一极为重要的创新体验，那就是自动消除噪音，使我们能持续为Webex用户带来优质的会议体验。”

建立在安全基础上的Webex流畅体验

在给用户带来卓越降噪体验的同时，思科并没有放弃对安全性的考虑。BabbleLabs不仅能够在噪声源头（客户端），进行100%降噪工作，同时也能满足思科对安全性和私有协作活动的规范。为此，BabbleLabs始终遵守严格的数据政策，从而巩固了思科一贯注重产品设计时的安全性方针。

Jeetu对此表示，“思科始终认为隐私是一项基本人权。人们应该能够保护自己的隐私，自行决定其他人是否可以访问其信息。因此客户才是会议数据的所有者。在此前提下，我们认为最重要的是首先要确保远程会议系统的高性能，在不同的实时环境中尽可能抑制背景噪音，把噪音对参会者的影响降到最低。因此该技术必须占用更小的空间，能够利用本地端点有限的计算能力，来保障被高效地使用。”

同时Jeetu也指出，“我们必须做到对卓越性能和隐私保护的双重考虑。从隐私和安全的角度来看，思科是提供端到端加密会议的企业，将安全和隐私看作重要投资，并且一直在该领域不断创新。每次针对收购的外部公司开展评估时，我们要考虑的关键因素之一就是为了确保其满足思科安全性和隐私性标准，需要做出多少努力？这一点至关重要。思科有一个专门的业务部门负责保护隐私，包括人们与系统的交互方式、零信任网络、多因素身份验证等安全领域。”

另外，通过使用思科客户端软件，员工可以在家使用个人终端安全访问企业内部网络资源。同时采用思科网络安全技术，员工可以随时参与企业视频会议，实时交流、共享会议资料等诸多功能，从而使员工能够真正享受到与在办公室一致的网络协作体验。

思科将通过简捷安全的远程网络接入和全功能“在家 / 远程办公”协同解决方案，为企业重塑管理、改变现有办公习惯，满足企业用户各种部署环境的挑战与要求提供了技术保障。不仅让企业员工享受到了随时随地以所需的方式进行工作，同时帮助包括中小企业、大型企业、教育、卫生保健等众多领域的企业及团队轻松做到在不同时区、不同位置始终保持彼此之间的联系与沟通。

总之，用Jeetu的话说，就是要让Webex的体验好上加好，甚至比面对面的沟通体验还要便利十倍。这就是思科最新对Webex性能做出大量改进的初衷所在。将远程办公变得更加愉悦、更加高效，甚至比在办公室的效果更好，以及帮助更多人改变其原有的工作方式，将成为思科未来的努力方向。