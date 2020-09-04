IDC：第二季度全球以太网交换机和路由器市场喜忧参半

至顶网网络与安全频道 09月04日 编译：根据IDC昨天发布的以太网交换机和路由器季度追踪报告显示，2020年第二季度（20Q2）全球以太网交换机市场收入达到66亿美元，同比减少6.3％。同时，全球企业和服务提供商（SP）路由器市场总收入同比小幅增长0.1％，达到40亿美元。

全球应对COVID-19大流行给以太网交换机和路由器市场结果造成了一定影响。全球很多地方的封锁政策导致许多企业暂停了投资计划。同时，超大规模数据中心运营商、云提供商、通信服务提供商为了响应不断增长的需求而增加了投资。这创造了一个动态的环境，市场结果参差不齐，IDC预计这一趋势将在2020年下半年持续下去。

IDC网络追踪报告研究总监Petr Jirovsky指出：“第二季度除了企业、超大规模数据中心、服务提供商的以太网交换机和路由器市场表现不一之外，从地区市场来看也有很大差异。第二季度疫情有所消退的地区市场开始复苏，而在此期间，欧洲和美洲部分地区加强了疫情应对措施，这些都是不利因素。”

以太网交换机市场亮点

从地区来看，全球大多数地区的以太网交换机市场均有同比下滑。其中一个亮点是中国市场，第二季度同比增长25.4％。亚太地区（不包括日本和中国）同比下滑6.7％，其中香港下滑35.8％。日本市场同比下滑3.0％。

欧洲和美洲也表现疲软。西欧的以太网交换机市场下滑了13.1％，英国下滑23.4％，法国下滑20.5％。中欧和东欧下滑7.6％，匈牙利下滑20.1％，捷克共和国增长17.6％。中东和非洲地区下跌了7.5％，卡塔尔下跌了17.1％，但以色列上涨了7.6％。在美洲，美国下跌了12.5％，而加拿大下跌了16.​​5％。拉丁美洲地区下降了22.1％，墨西哥同比下降了21.6％。

IC研究副总裁Brad Casemore说，IDC的数据中心和多云网络“以太网交换机市场的疲软从第一季度一直持续到第二季度，这主要是由于COVID-19大流行带来持续影响导致全球大多数经济体实施了封锁措施。尽管COVID-19带来了不利因素，但以太网交换机市场仍然保持相对健康，主要是因为超大规模数据中心和其他云提供商的需求是相对稳定的，他们会持续投资扩大数据中心规模和提高带宽。”

高速交换平台继续驱动着以太网交换机市场的增长。例如，第二季度100Gb交换机的端口出货量同比增长51.2％，达到670万台，收入同比增长16.3％，达到近15亿美元，占市场总收入的22.4％。25Gb交换机的收入增长39.0％，达到5.059亿美元，端口出货量增长62.2％，增幅惊人。低速园区交换机作为该市场中较为成熟的部分，由于平均售价（ASP）持续下滑，使得端口出货量和收入表现喜忧参半。10Gb交换机的端口出货量同比增长23.1％，但收入下滑6.1％，占市场总收入的28.0％。1Gb交换机的端口出货量同比下滑了10.1％，收入下滑了17.9％，占市场总收入的35.0％。

路由器市场亮点

2020年第二季度，全球企业和服务提供商路由器市场同比增长0.1％，主要的服务提供商细分市场增长1.5％，占收入的76.9％，企业细分市场下降4.2％ 从地区来看，中国服务提供商和企业路由器市场同比增长18.1％，日本增长20.2％。亚太地区（不包括日本和中国）同比下滑5.6％。西欧的收入下滑10.4％，中欧和东欧下滑8.7％。中东和非洲下滑5.7％。在美国，企业细分市场下滑12.0％，服务提供商细分市场下滑5.9％，使整个市场同比下滑7.5％。拉丁美洲市场下滑2.6％。

厂商亮点

第二季度，思科的以太网交换机收入同比下滑13.4％，市场份额为47.2％。在竞争激烈的25Gb/100Gb细分市场中，思科以35.7％的市场收入份额成为领导者。思科服务提供商和企业路由器综合收入下滑9.6％，其中企业路由器收入下滑11.8％，服务提供商收入下滑8.1％，综合市场份额为33.2％。

华为的以太网交换机收入同比增长15.7％，市场份额达到12.0％，服务提供商和企业路由器综合收入同比增长16.7％，市场份额为36.3％。

Arista Networks该季度以太网交换机收入同比下滑17.9％，市场份额为6.4％。100Gb收入占总公司总收入的72.4％，反映了Arista在云提供商和大型企业中的长期发展。

HPE的以太网交换机收入同比下滑17.3％，市场份额为5.1％。

Juniper的以太网交换机收入下滑8.2％，市场份额为2.8％，企业和服务提供商路由器总销售额下滑3.3％，市场份额为10.2％。