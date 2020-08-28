中国长城谷虹：重构自主安全产业之路 要从底层出发

在谷虹看来，中国的电子信息产业现在已经走到了一个新路口，需要基于国产CPU和操作系统来搭建自主安全的信息产业，而中国长城科技集团股份有限公司作为中国电子信息产业集团的核心企业之一，在自主创新技术研发等方面具有雄厚的技术实力。

至顶网网络与安全频道 08月28日 北京报道：8月25日-27日，以“新西部、新重构、新机遇”为主题的2020中国（西部）电子信息博览会在四川成都隆重召开。同期，25日上午，2020中国（西部）电子信息博览会开幕峰会在成都世纪城国际会议中心成功举办。

在开幕峰会上，中国长城科技集团股份有限公司副总裁谷虹做了主题为“重构自主安全产业之路”的精彩演讲。在演讲中，谷虹表示，“数字化的经济转型已经成为必然趋势，并已渗入到生活的各个方面，这对信息系统的基础提出了更重要的要求，其中的安全性非常重要。而要真正实现自主安全，需要走一条从底层开始的道路。”

中国长城科技集团股份有限公司副总裁 谷虹

在谷虹看来，中国的电子信息产业现在已经走到了一个新路口，需要基于国产CPU和操作系统来搭建自主安全的信息产业，而中国长城科技集团股份有限公司（以下简称：中国长城）作为中国电子信息产业集团（以下简称：中国电子）的核心企业之一，在自主创新技术研发等方面具有雄厚的技术实力。目前，中国长城主要以网络安全和信息化作为主营业务，聚焦基于国产CPU的整机系统产品及服务，其中包括桌面系统、金融终端、医疗终端、服务器、数据中心和云服务等系列产品。

同时，中国长城旗下的国产飞腾CPU将进一步做好安全基础架构。据了解，在2017到2019年，中国长城连续四次获得国家科技进步一等奖，其中两次获得系统性奖项，两次获得CPU和操作系统奖项。在信息系统领域长期被国外垄断的情况下，能够在这一领域中三年获得四次奖项，可见其技术实力及含金量之高。

另一方面，谷虹认为，中国西部在信息产业发展方面正处于一个厚积薄发加速发展阶段，而中国电子很早就在中国西部地区开始了相关布局，特别是在成都双流机场附近建立的大型产业园，其中包含了各种产线。而对于中国长城来说，今后也将积极参与成都信息应用创新中心的建设。谷虹由衷的表示，“我们非常看好西部的发展，希望以成都及四川为龙头，把基于国产化的信息产业在西部带动起来。”

在本次会议上，谷虹所阐述的核心观点是，中国自主设计的基础信息设施已经从能用进入到好用的阶段，但从安全性来看，还需要不断完善。包括中国长城在内的众多国产信息企业，还要持续强化技术实力，积极发展。

安全已经成为一个全球性命题，由于科技的发展让一切以信息化为基础，因此对安全产生了越来越迫切的需要。在主题分享中，谷虹重点阐述了自主安全的问题。她认为，在数字经济时代下，网信产业发展要以“自主安全”为核心，并表示以中国长城为代表的国家队，正在以安全需求为引领，持续聚焦核心技术突破，构建具有自主知识产权的云基座，紧密契合国家战略布局，满足地方高质量发展需求。

另外，谷虹指出，“早在十年前中国长城就已经开始布局安全的信息产业，首先是做自己行业内的安全，所有产品都基于自主研发，目前中国长城可以很自豪的讲我们的任何一款板卡级产品都是自主研发的，包括旗下的CPU也是自主研发的，可以完全不依赖于国外，包括每款整机产品也都是自主生产，这是在自主安全方面迈出的第一步。第二步是在生产过程中，从供应链上去做一些备份方案，保证在必要的情况下能够在产业安全的范围内提供产品。所以，中国长城在安全领域已经通过十年的耕耘积累了大量经验，未来也会朝着这个方向一直走下去。”

在保障国家电子信息安全，推动自主安全生态方面，谷虹表示，“在这方面，中国电子、中国长城作为国企央企有不可推卸的责任，十年来我们一直在国家安全的指导下来规划产业、发展产业。目前我们最应该做的是建立生态，因为中国信息产业要建立一个全新的生态体系需要做很多工作，所以在演讲中提到中国长城将打造‘芯+端+云’的完整生态链。”

而在此基础上，中国长城将团结产业界全部的力量一起把生态做好。谷虹表示，“实际上中国在某些新技术架构下的生态建设已经走在了前面，所以这也是中国长城目前的一个重点方向，我们一直走在信息安全这条路上，一直没有改变。”

对于本届2020中国（西部）电子信息博览会，谷虹也有自己的感受，她表示，“每年我们都会来参加这个会议，而每年都有一些新的体验，比如今年在发言环节就有嘉宾讲到人工智能，以及关注到“十三五”、“十四五”规划问题。另外在上午的主论坛中多位产业专家都分享了中国信息产业正在做的一些工作，整个会议无论从立意和阵容都很有质量。而从另一层面上也让大家看到了未来，从发展的眼光来看规划，让大家非常清晰的了解到中国信息产业目前的状态和未来的发展走向，相信很多与会者都会从中受益。”

最后，谷虹饱含热情的讲到，“相信随着信息产业的不断发展和中国信息大军的崛起，未来的世界一定是属于我们自己的。中国长城始终坚持将核心技术掌握在自己手中的发展战略，作为国家队将继续发挥主力军和先锋队的作用，不断加强合作，团结产业界力量，助推中国的信息产业走向世界，走向未来！”