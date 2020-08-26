F5发布“2020应用便捷与安全曲线”报告，七成以上用户忽视数据安全

近日，F5在亚太地区发布了一项最新的研究报告。结果显示，亚太地区的用户在使用应用时更注重体验，因此常会忽略安全风险，七成以上的用户会在应用程序上共享或存储个人数据，以此获得个性化的服务与更好体验。

近日，F5在亚太地区发布了一项最新的研究报告，即《2020应用便捷与安全曲线报告：隐私与便利间的悖论》（以下简称“报告”）。结果显示，亚太地区的用户在使用应用时更注重体验，因此常会忽略安全风险，七成以上的用户会在应用程序上共享或存储个人数据，以此获得个性化的服务与更好体验。

这份研究作为2018调查的后续行动，在2020年3月25日至4月13日期间进行，来自中国、澳大利亚、日本、印度、印度尼西亚、新加坡、中国香港和台湾地区等八个市场的4,100多名受访者接受了采访。

值得注意的是，这项研究发生在“新冠肺炎”疫情期间。虽然这是一个特殊时期，但互联网和应用的加速普及揭示了人们依旧会在疫情大流行后持续下去的态度和行为。2020年的重大变化带来了不同于以往的影响：新的工作方式，新的消费方式，新的社交方式等，大部分的活动是在线完成的。据统计，仅在今年第一季度，人们对应用程序的消费时间增加了20％。可以说，人们对应用程序的依赖逐渐成为某种“新常态”。

在这种情况下，F5的目标之一是帮助企业在提供令消费者满意和更具吸引力的产品的同时，保护应用的安全。在世界充满了不确定性的当下，企业需要可靠的信息，以制定恰当的策略来实现应用的安全性与用户体验之间的平衡。

亚太地区用于更偏向于便利性体验

平均 69% 的亚太地区用户选择以数据隐私为代价以换取更好的体验。 比如，来自中国（82%）、印度（79%）和印度尼西亚（79%）的受访者最愿意分享他们的数据。日本（43%）、澳大利亚（50%）和新加坡（58%）的受访者在保护隐私与便捷性体验之间选择了前者。在亚太地区，27%的受访者甚至表示，他们根本没有意识到政府机构网站或那些高频使用的应用被黑客攻击了。





比如，来自中国（82%）、印度（79%）和印度尼西亚（79%）的受访者最愿意分享他们的数据。日本（43%）、澳大利亚（50%）和新加坡（58%）的受访者在保护隐私与便捷性体验之间选择了前者。在亚太地区，27%的受访者甚至表示，他们根本没有意识到政府机构网站或那些高频使用的应用被黑客攻击了。 数据泄露短期内不会影响消费者的行为，但会导致他们对品牌的信任度降低。 调研结果显示，只有4%的受访者表示在发生数据泄露等问题后会停止使用相关的应用。另一方面，用户对应用提供者的信任度平均下降了11.5%。例如，对社交应用的信任度降低19%，对银行/支付应用和电商平台的信任度则降低了16%。





调研结果显示，只有4%的受访者表示在发生数据泄露等问题后会停止使用相关的应用。另一方面，用户对应用提供者的信任度平均下降了11.5%。例如，对社交应用的信任度降低19%，对银行/支付应用和电商平台的信任度则降低了16%。 大多数的亚太地区消费者将应用安全的责任归至企业和政府身上。其中，43%的受访者认为保护应用安全的责任在企业，32%的受访者认为政府有责任保护用户数据，只有25%的受访者认为自己也有确保安全的责任。



非常值得关注的是，通过对包括来自亚太地区的八个国家和地区的共4107名受访者的调查，揭示出了几个关键性发现：

关键发现一：仅有4%的受访者表示会在发生泄露事件后停止使用应用，这意味着96%的用户会继续使用应用。换句话说，数据泄露短期内看似不会影响消费者的基本行为，但从长期来看会导致用户对品牌的信任度降低。

关键发现二：38%的受访者将强加密/安全性评为应用程序最重要的特性，占比最多。这表明用户体验最终决定品牌对客户的价值，但安全性不可或缺。换言之，无论何种应用，安全性都应该是最重要的应用特性之一。



关键发现三：71%的用户使用社交账号登录第三方应用，62%的用户授权社交网络、银行和交友APP等应用获取其位置信息。这表明为了获得使用上的便利，用户已经将隐私暴露在了风险之下。换句话说，当用户将隐私数据提供给应用的时刻，数据保护的界限已经超出了个人范畴，而是已经把保护其安全的责任交给了组织和政府承担。

中国用户重视安全，可又更不安全



另外，通过此次调查还发现，在整个亚太地区，消费者普遍认为应用提供者应该负责保护其数据。其中，中国应用市场的调查结果十分有趣，也非常值得我们反思。调查显示，中国用户想比其他地区更加注重安全性，但在行为上却往往忽略安全。

中国用户的很多行为正在无意间增加安全风险。如在社交媒体上发布更新信息：照片、 位置、视频、家庭等；使用社交媒体账号 (如微信）注册其他的应用程序；在应用程序中（如电子商务）中保存个人信息；将位置详细信息保存到银行或出行应用程序中，在这些行为方面，中国用户个占比是相对比较高的，因此所受到的安全风险自然也会更高。

应用便捷与安全曲线

早在2018年，F5就已经绘制出了这条“应用便捷与安全曲线”，其中，国家/地区、人口统计学信息和应用程序类型都沿着这条曲线排列，显示出不同国家与地区的用户对安全性和便利性的偏好。更重要的是，它代表了用户动态的对数字体验与安全间博弈的变化过程。

从现实意义来看，企业面临的挑战则是要在便利与安全之间取得平衡，且这种平衡不能妨碍用户体验。当用户对安全性提出了更高的要求，组织却无法在便利性上取得突破时，企业就将可能陷入“便利性鸿沟” 。此时，用户想要的安全与便利均无法被满足。因此，“便利性鸿沟”将影响客户的留存率和满意度，给企业带来负面效应。

那么，安全性与便利性是否是一个悖论？从亚太地区整体用户的偏好来看，总体上，亚太地区的用户表现出对便利性更加偏好。例如，日本、澳大利亚和印度尼西亚的用户较为明显地倾向于便利性。相反，中国大陆、香港和台湾地区的用户则更加偏好安全性。

F5洞察提示：用户体验决定品牌价值，但安全仍然不可或缺

新加波PSB学院工程技术系助理讲师Ankit Saurabh表示：“新冠肺炎疫情改变了人们日常生活与工作的状态，比如，越来越多的人逐渐适应了远程办公模式，网上银行、线上娱乐、电子商务等线上服务成为主流。这种情况下，企业需要更大力度的安全举措，以保护用户和企业的数据安全。”

在当下这个充满挑战与不确定性的环境中，尤其受“新冠肺炎”疫情全球大流行的影响，用户数字使用习惯的改变加重了用户信息暴露在外的风险。一方面，为保持自身的竞争力，企业需要持续地为用户提供高性能、便捷与安全的数字体验。另一方面，严峻的安全形势迫使企业和政府加大在安全方面的投入，进一步出台法规和合规性政策。为实现这一目标，企业应该将关注点转向那些尚未被开发的资源：客户。

根据F5提供的洞察，企业与客户携手，共同构建一个顺畅且安全的数字体验的目标比以往任何时候都重要。一旦用户掌握正确的信息，便会提高对数据泄露问题的警惕，甚至会对数据使用的透明度提出更高的要求。Saurabh表示，“企业不仅要培训员工提升安全方面的技能，还应让消费者参与到这一安全与便利的权衡中，以减小网络安全的危害。”

F5亚太区高级副总裁亚当·贾德（Adam Judd）认为，“新冠肺炎疫情的爆发极大地改变了人们的生活方式，也迫使企业增加数字化转型的力度。同时，消费者对应用的要求也越来越高。“ 他强调，“想要完美平衡便利性和安全性，企业应该在应用的开发阶段便引入用户参与，而不是只供他们使用。 当下，应用的规模和安全漏洞都在成倍增加。唯有与消费者携手共进才能促进行业的蓬勃发展。主动行动、未雨绸缪，也更有利于企业和他们的数字合作伙伴创造更好的解决方案，在满足卓越用户体验的同时实现安全性。”

最后，报告提示，尽管消费者已将保护应用安全的职责归于组织和政府，但持续性的用户教育仍然非常重要，要让用户理解，当他们以安全和隐私为代价去换取便利性时可能带来的后果。唯有达成共识，各方才能从中受益。

点击链接可下载F5 《2020应用便捷与安全曲线报告》