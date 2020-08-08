促进安全产业发展，保护数字世界安全——华为携手合作伙伴举办2020华为安全商业联盟峰会

今天，华为携手合作伙伴举办了以“促进安全产业发展，保护数字世界安全”为主题的2020华为安全商业联盟峰会，发布了《华为安全商业联盟章程》，并启动了“华为安全商业联盟2.0”。

今天，华为携手合作伙伴举办了以“促进安全产业发展，保护数字世界安全”为主题的2020华为安全商业联盟峰会，发布了《华为安全商业联盟章程》，并启动了“华为安全商业联盟2.0”，旨在联合领先的安全方案厂商、安全服务厂商一起建立网络安全产业的真生态，为客户提供具备国际竞争力的产品、解决方案和服务。

华为携手合作伙伴举办2020华为安全商业联盟峰会

华为在2018年成立了“华为安全商业联盟”，将细分领域安全企业汇聚起来，对有竞争力的安全产品通过系统地、有机地组合，形成完整的安全解决方案。经过两年探索，联盟不仅筛选出了一批志同道合的方案提供商，同时也引入了更加贴近客户业务的服务提供商，为最终客户提供优质高效的安全解决方案和服务。

公安部网络安全保卫局副局长、一级巡视员、总工程师郭启全指出，“网络安全形势日益严峻，国家从战略高度有力地支持着网络安全产业全面快速发展。网络安全等级保护制度和关键信息基础设施网络安全保护制度紧密结合，更好地促进网络安全产业和企业发展，保护关键信息基础设施安全。促进基础软硬件和安全产品适配，联合技术攻关，形成内生安全能力，提升主动免疫能力，确保供应链安全。同时，网络安全产业需要良好的生态，华为安全商业联盟就是当前我国网络安全产业中一个很好的实践。”

会上，中国工程院院士倪光南做了致辞，指出，“网络安全是建设数字世界、发展数字经济的重中之重。网络安全产品和解决方案是客户进行数字化转型、实施公司发展战略过程中，不可或缺的组成部分。”华为公司战略部总裁张文林表示：“华为把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领，并构建了端到端的安全保障体系。华为将持续大力投入构建自身安全可信能力，并对外转化这些能力，积极与产业伙伴共同构建领先的安全解决方案。这个产业是百花齐放的复杂业态，并随着各行业数字化进程不断快速演进，需要一个健康有序的产业协作发展体系；华为支持有共同产业追求、在细分领域有独特竞争力的安全企业，作为我们的合作伙伴，共同发展，一起来使能安全可信的数字世界，实现商业共赢。”

“安全领域覆盖的技术门类非常多，业界任何一家公司都无法独自完成所有安全细分领域的产品和解决方案。我们认为，做大产业、做大市场，比做大华为自身份额更加重要。面向万物互联的智能世界，华为坚持做催化剂和粘合剂，通过利益共享团结一切可以团结的力量，共同加速行业数字化进程。” 华为安全产品领域总裁宋端智表示。

安全方案提供商，共同打造场景化方案

杭州安恒信息技术股份有限公司董事长范渊表示：“安恒与联盟伙伴进行了广泛且深入的合作，从客户需求角度出发，通过联合创新，制定行业标准，实现互补协同，打造安全解决方案。未来安恒将与华为安全商业联盟的伙伴一起，共同打造安全产业的真生态。”

深圳竹云科技有限公司董事长董宁表示：“竹云与联盟伙伴以技术创新推动实践方案的迭代升级，推动“零信任”与IAM前沿理念场景落地，将信息安全防御方式由静态转向智能化、动态化，加强安全风险防控能力，助力智慧城市、数字政务等各行业数字化转型。”

安全服务提供商，助力安全解决方案增值

服务是产品的灵魂，产品是服务的基础。只有将二者紧密结合在一起，才会产生正向的化合反应。北京时代新威信息技术有限公司总经理王新杰表示：“在华为安全商业联盟中，时代新威可以发挥服务优势，将联盟高质量、高可靠、高性能的安全产品和最终用户连接起来，为最终用户打造端到端个性化定制解决方案，保障最终用户安全建设能够100%发挥作用，产生价值。”

面向未来，华为将与联盟合作伙伴共同努力，持续投入，为客户联合打造更加全面的安全解决方案，共同促进安全产业发展，保护数字世界安全。

出席本次2020华为安全商业联盟峰会的联盟伙伴有：

杭州安恒信息技术股份有限公司

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

深圳竹云科技有限公司

北京北信源软件股份有限公司

深圳市联软科技股份有限公司

杭州默安科技有限公司

长春吉大正元信息技术股份有限公司

光通天下网络科技股份有限公司。

北京圣博润高新技术股份有限公司

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

江苏天创科技有限公司

北京时代新威信息技术有限公司

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

山东新潮信息技术有限公司

广州竞远安全技术股份有限公司

福建国科信息科技有限公司

重庆巽诺科技有限公司

关于华为安全商业联盟

华为安全商业联盟（英文：Huawei Security Commercial Alliance）由华为技术有限公司牵头成立，集合国内安全产业细分领域具有领先竞争力的安全企业自愿组成。

面向客户，联盟旨在基于创新的华为HiSec安全解决方案，深度整合联盟伙伴在细分领域的竞争力领先产品，实现网络、应用和终端之间的协同联动。同时，联合领先的安全服务提供商，基于联盟方案，为政企客户提供更具防护实效的安全解决方案和服务。

面向伙伴，联盟旨在通过市场经济的手段，让联盟伙伴通过研发投入得到相应的商业回报，并能持续聚焦投入自身的优势细分领域。

面向产业，联盟旨在聚合产业优势，协同产业分工，从而提升中国安全产业的产品竞争力和安全服务水平，推动安全产业做大做强，逐步进入国际市场，并为保护全球数字化世界贡献力量。