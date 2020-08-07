专注漏洞攻防，华云安勇闯安全创客汇明星赛总决赛

2020安全创客汇明星赛总决赛即将于8月11日在北京网络安全大会(BCS 2020)上举行，包括华云安在内的10家明星初创企业分别从安全创客汇明星赛中突出重围闯进决赛，期待华云安能够再进一步。

2020安全创客汇明星赛总决赛即将于8月11日在北京网络安全大会(BCS 2020)上举行，包括华云安在内的10家明星初创企业分别从安全创客汇明星赛中突出重围闯进决赛，期待华云安能够再进一步。

今年的安全创客汇明星赛分为南方赛区和北方赛区，已分别于7月29日、7月31日在天津西青开发区和南京江宁经济技术开发区落下帷幕，本次明星赛由北京网络安全大会组委会、奇安（北京）投资管理有限公司联合主办。 众多网络安全领域优秀的明星初创企业参与，华云安顺利进入总决赛。

华云安创始人&CEO沈传宝

安全的本质是对抗，对抗的本质是漏洞

华云安创始人兼CEO沈传宝深耕网络安全行业近20年，是国家漏洞库特聘专家，深知安全的本质是对抗，对抗的手段是漏洞。华云安是一支聚焦在漏洞攻防领域的专业创新团队，核心成员均来自一线网络安全企业，具有多年的漏洞攻防经验。华云安每年报送国家级漏洞平台原创漏洞数量连续多月位居首位，是国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位。华云安除了自身的漏洞挖掘，还整合国内外漏洞平台漏洞信息，建立了国内首个以知识图谱为基础的全流量漏洞风险库，目前收录漏洞超过30万条，每月处理新增漏洞信息超过10万条，新增PoC/Exp漏洞情报信息上百个。

以攻促防，攻防兼备

“以攻促防，攻防兼备”是华云安的核心理念。华云安向客户提供集网络安全情报分析、关键信息基础设施防御、网络安全反制于一体的新一代自适应网络安全威胁检测与防御平台。产品已经得到了网络安全监管部门及电力、金融、教育、医疗等关键信息基础设施行业的认可。

“安全创客，唯真不破”是本次安全创客汇的主题。入围总决赛代表业内专家、企业客户和产业投资人对华云安有更高的期待，8月11日，2020北京网络安全大会(BCS 2020)安全创客汇明星赛总决赛上，华云安将继续用技术实力说话！“唯真不破”，我们不见不散。

关于安全创客汇

安全创客汇是中国聚焦网络安全领域的专业创投平台，聚集了众多网络安全领域优秀的明星初创企业，自2016年启动以来，通过创客沙龙、年度明星赛、创业培训等一系列各类主题活动及服务，构建面向政府、大企业、投资人、创业团队的创新生态系统，由独立创新到协同创新，致力于打造一个能获取高价值信息及有效合作机会、实现资源全面对接、知识的高阶聚合、商业的高度互信的生态平台，为网络安全领域的创业创新者们加速赋能。

近四年，安全创客汇明星赛获得数百家企业报名参赛，据不完全统计，四年来进入Top 10的40家企业已经有26家企业获得了融资，总融资额超过12亿元，大部分企业的业务都有大幅增长。多家企业均成长成为细分赛道的明星公司及龙头企业，如芯盾时代、威努特、全知科技等，2019年参赛十强企业数篷科技、金睛云华、网思科平等，赛后即刻获得投资加码，安全创客汇已经成为业界公认的网络安全投资风向标。