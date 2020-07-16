华云安荣登网络安全创新企业50强

近日，在中国网络空间安全协会的指导和支持下，国内数字产业第三方调研与咨询机构数世咨询发布了《2020年中国网络安全产业统计报告》、《中国网络安全能力百强》，以及在网络安全各细分领域表现优秀的50家创新企业推荐名单。

至顶网网络与安全频道 07月16日 综合消息：近日，在中国网络空间安全协会的指导和支持下，国内数字产业第三方调研与咨询机构数世咨询发布了《2020年中国网络安全产业统计报告》、《中国网络安全能力百强》，以及在网络安全各细分领域表现优秀的50家创新企业推荐名单。华云安凭借其在漏洞管理领域的优势，成立仅一年即被推荐为网络安全能力创新企业。华云安创始人兼CEO沈传宝出席发布会并在圆桌沙龙环节发言。

沈传宝在发言中提到：作为初创公司，华云安选择漏洞管理这一领域，正是看到了其中缺少创新的问题。安全大厂在漏洞管理方面缺乏创新动力，而新技术公司则更多的在追赶风口；而漏洞管理涉及方方面面，对创新的需求恰恰是客户的切实痛点。华云安技术创新的基础是用户业务的发展，这一基础为华云安的技术创新注入了强大的生命力，而将创新技术应用到用户业务中，正是华云安在漏洞管理领域努力创新的“初心”所在。

北京华云安信息技术有限公司拥有一流的网络安全攻防团队，在网络空间威胁治理、漏洞管理、攻防渗透方面具备深厚的技术积累。“以攻促防，攻防兼备”是华云安的核心理念，华云安推出的新一代自适应网络安全威胁与漏洞管理平台，能够进行持续的风险检测和威胁防御，实现漏洞检测、分析、响应的自动化。目前，华云安主要服务于国家机构及金融、能源、教育、医疗等关键的信息基础设施行业。

华云安曾于2019年12月获得千万级天使轮融资。此次入围网络安全能力创新企业推荐，是业界对华云安创新能力与发展潜力的认可。华云安将继续聚焦网络安全领域，深耕漏洞管理业务方向，为捍卫国家网络空间安全做出更多力所能及的贡献。