华为新一代400GE数据中心交换机，使能新基建激发新动力

华为今日在以 “400GE新引擎 新基建新动力”为主题的发布会上，面向全球发布华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机

【中国，深圳，2020年7月24日】华为今日在以 “400GE新引擎 新基建新动力”为主题的发布会上，面向全球发布华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机，基于业界领先的新平台，新光接口和新智能，实现数据中心网络的智能超宽、智能联接和智能运维，使能新基建各领域间高效协同，加速产业数字化转型。

华为数据通信产品线总裁胡克文发布CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机

新基建中5G、物联网的应用普及和云、人工智能的技术发展，共同驱动算力需求爆发式增长，数据中心、智能计算中心等算力基础设施需要新一代400GE大规模数据中心网络；传统数据中心网络千分之一的丢包率，将导致AI算力只能发挥50%，数据中心需要新一代智能无损数据中心网络；另外，随着数据中心规模的扩大，SDN（软件定义网络）只解决部署自动化的局限被充分认知，数据中心亟需升级全面自动化的新智能运维方案。

华为数据通信产品线总裁胡克文表示：“为了解决上述诉求，智能时代新一代数据中心网络需具有三大特征：400GE智能超宽、零丢包智能联接和自动驾驶网络的智能运维。”

智能超宽：业界最高密768*400GE，助力海量算力供给

华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机的新平台硬件方面在极致工艺、高速信息传输损耗、单位Gbit功耗等领域取得技术突破，实现单机提供业界最大的768端口400GE交换容量；软件方面在自动化配置、路由协议和智能数据分析等功能取得技术突破，提升设备集成度和网络可视化，满足智能时代新一代数据中心算力倍增和超大规模组网的需求。在算力云等场景因为新一代400GE大规模组网降低了业务通信复杂度，带来算力收益大幅提升。

同时，华为还和权威机构中国泰尔实验室共同宣布，华为新一代旗舰级数据中心交换机CloudEngine 16800 满框768个400GE在蛇形组网下转发性能通过了严格检测。这是目前业界最大规模的400GE测试，充分彰显华为CloudEngine 16800业界领先的400GE性能。

华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机的新光接口基于光器件在多层集成电路、信号处理智能光引擎和智能故障预测方面的技术突破，实现400GE光模块传输能耗降低15%，传输距离提升5倍和90%光链路风险主动识别，确保算力永续。

智能联接：业界唯一零丢包新一代400GE数据中心交换机，提升计算算力27%

华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机包含独创智能无损算法，实现网络零丢包，可提升数据计算效率27%，数据存储效率30%，保障业务体验。同时，新一代智能无损数据中心网络实现计算、存储和业务三张网合一，降低TCO30%。当前全球已有超100家数据中心完成零丢包智能无损网络的部署。

智能运维：业界唯一L3级数据中心自动驾驶网络，降低OPEX 43%

应对400GE部署带来数据中心规模的数倍增长，华为CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机基于新智能运维，实现业界唯一L3级数据中心全生命周期自动驾驶网络，并在1分钟故障感知，3分钟故障定位和5分钟故障修复的智能运维能力上实现未知故障提前预测，故障自动定位率提升到98%，降低OPEX 43%。

华为数据通信产品线总裁胡克文最后说：“数字经济时代千行百业间信息化分工和协作会进一步加强。400GE构筑的海量数据联接能够让新基建的各个领域之间高效协同，提升新基建的效能。华为本次发布CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机，希望基于新平台，新光接口和新智能三大创新，和客户一起积极拥抱400GE，开启更多商业场景创新。”

华为在IP网络领域有着超过20多年的专业积累，持续构筑智能IP网络产品及解决方案竞争力，服务了全球100多个国家的运营商和金融、政府、交通、能源等行业客户。华为推出的CloudEngine 16800新一代400GE数据中心交换机将助力客户加速数字化转型，共同构建万物互联的智能世界。