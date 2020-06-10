HPE Aruba发布统一AI数据湖 打通数据中心网络与Wi-Fi网络管理

HPE子公司Aruba昨天推出了一款名为Edge Services Platform（ESP）的新产品，该产品能够利用人工智能自动查找和修复企业网络中的问题。

至顶网网络与安全频道 06月10日 编译：HPE子公司Aruba昨天推出了一款名为Edge Services Platform（ESP）的新产品，该产品能够利用人工智能自动查找和修复企业网络中的问题。

Aruba总裁Keerti Melkote表示，ESP是多年开发的成果，该产品可以通过分析来自Aruba Wi-Fi系统、数据中心网络设备以及软件定义广域网产品的检测数据发现问题。这些信息汇总在一个集中的数据湖中，以便可以通过ESP的AI算法对其进行评估。

Aruba称，最后形成了一个统一的分析层，可提供对客户整个网络的洞察，从后端数据中心到远程办公室Wi-Fi接入点。“ESP通过这个通用的数据湖，可以快速访问和关联跨域事件信息，并通过Aruba Central，也就是我们对网络操作的统一监控面板，或者通过Aruba ESP API进行显示，”Aruba云和软件解决方案营销高级总监Patrick LaPorte这样表示。

除了来自客户环境的监测日志之外，ESP的AI算法还采用了一种“建模数据”池，其是通过每天从全球一百万个Aruba设备生成的约15亿个数据点中提炼而来的。

Aruba表示，ESP可以判断网络组件何时可能发生故障、对故障原因进行分析，然后自动解决问题，或者为管理员提供故障排除建议。管理员可以在Aruba的Aruba Central网络监控工具中查看来自ESP的信息。在这个工具界面中有一个AI Search新功能，可以利用自然语言查询，提取用于故障组件的诊断数据。

另外一个名为AI Assist的功能是用于处理特别棘手的问题，该功能可以梳理支持通知单中某个技术问题的相关数据，然后这些信息可以在企业IT团队和Aruba支持团队之间进行共享。

Aruba表示，有关问题的所有数据都集中在Aruba Central中，这样管理员就不需要使用多个分析工具。LaPorte表示：“对于客户而言，好处在于信息都会显示在一个视图中，从而能够更快速地收集信息和解决问题。

Aruba还提供了一些不错的早期数据，据称，ESP的AI算法帮助某个客户将网络吞吐量提高了15％，同时将管理员解决技术问题所需的时间缩短了近90％。

Aruba是HPE的前身惠普（Hewlett-Packard Co.）在2015年收购的，当时Aruba还是一家知名的Wi-Fi系统制造商，之后在2017年进军数据中心网络市场。此后，Aruba一直试图通过提供简化许可等优势，让客户在数据中心网络和硬件Wi-Fi网络上实现标准化，ESP则是通过提供统一的分析层，将数据中心网络和Wi-Fi系统联系在了一起。

目前ESP已经上市，作为托管在Aruba合作伙伴的一项管理服务通过云方式提供，同时也可以通过本地部署的形式提供。